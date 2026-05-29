Російський дрон перетнув кордон Румунії та впав на дах багатоповерхівки: деталі

Анна Ярославська
29 травня 2026, 06:53
Для перехоплення цілі Румунія підняла в повітря F-16 та вертоліт. У Міністерстві оборони країни підтвердили, що БПЛА був російським.
Атака дронів, Румунія
Na житlovyi budynok u Rumunii vpav rosiiskyi dron / Kolazh: Hlavred, foto: skrynshot

Коротко:

  • Російський дрон влетів у житловий будинок у Румунії
  • Після вибуху в Галаці спалахнула пожежа
  • Для перехоплення цілі Румунія підняла F-16

Російський безпілотник врізався у багатоповерхівку в прикордонному місті Галац у Румунії. Виникла пожежа, постраждали дві людини. Перед цим Повітряні сили повідомляли про атаку дронів на Одеську область у напрямку Рені.

Як пишуть румунські ЗМІ, мешканців будинку на одній з вулиць посеред ночі розбудив характерний шум дрона, що летів. Потім пролунав гучний звук вибуху, після чого виникла пожежа в квартирі на десятому поверсі.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб.

Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми. Вони пережили гостру стресову реакцію.

U Halati evakuiuvaly 70 meshkantsiv budynku / Foto: viata-libera.ro

Зокрема, в результаті атаки жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопчик пережив гостру стресову реакцію. Обом постраждалим надається медична допомога, повідомляє видання Viata Libera.

Інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії (ISU) міста Галац повідомив про падіння дрона на житловий будинок і підтвердив інформацію про пожежу, постраждалих та евакуйованих.

Rosiiskyi dron sprychynyv pozhezhu v budynku / skrynshot

Румунські рятувальники повідомили, що пожежу загасили і скасували "червоний план реагування". Фахівці встановили, що "вибуховий заряд дрона детонував" і не становить подальшої загрози.

Що кажуть у Міноборони Румунії

У румунському оборонному відомстві підтвердили, що дрон, який впав на багатоповерхівку в Галаці, був російським.

"У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки дронів на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радари аж до південної частини міста Галац, після чого він впав на дах житлового будинку, а в результаті вибуху сталася пожежа", — йдеться в повідомленні.

Для перехоплення дрона з авіабази Фетешть о 01:19 піднялися два винищувачі F-16 за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі.

Після виявлення дрона населення повітів Тулча, Галац і Брейла оповістили через систему Ro-Alert.

"Ситуація динамічно змінюється, і ми будемо надавати офіційну інформацію та дані, щойно вони стануть доступними", — зазначає Міноборони Румунії.

Варто зазначити, що відстань від Рені до румунського Галаца по прямій становить близько 20 км.

Зазначимо, когресмен із Південної Кароліни, республіканець Джо Вілсон прокоментував атаку російського дрону на Румунію.

"Росія агресивно і без будь-якої провокації атакувала Румунію. Сім'ї, які сплять у своїх будинках, стають метою ракет військового злочинця Путіна та іранських дронів. Це не перша російська атака на державу НАТО. Стримування — єдиний спосіб зупинити перекручені дії Росії. Росія розуміє лише мову сили. Невдала Радянська імперія мертва і ніколи не повинна повертатися", написав американський політик у соцмережі Х.

25 квітня в Румунії виявили уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп та прибудову до житлового будинку.

Як повідомили у Міністерстві оборони Румунії, вночі радари зафіксували дрони, що наближалися до повітряного простору країни. Два літаки Eurofighter Typhoon британських Військово-повітряних сил були підняті в повітря о другій годині ночі з авіабази в Фетешті.

Літаки Eurofighter Typhoon зафіксували радарний контакт з ціллю на відстані 1,5 км від Рені, над територією України, і пілоти отримали дозвіл на ураження дронів, однак стріляти не доводилося, бо вони не були над територією Румунії.

Жителі міста Галац повідомили через службу екстреної допомоги о 02:31 про падіння одного об'єкта. Він летів на низькій висоті, непомітний для радарів.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Російської Федерації та підкреслило, що ці дії є новим викликом для регіональної безпеки та стабільності в районі Чорного моря.

"Подібні інциденти свідчать про неповагу Російської Федерації до міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", – заявили тоді у румунському міністерстві.

