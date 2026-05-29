Російський дрон перетнув кордон Румунії та впав на дах багатоповерхівки: деталі

Для перехоплення цілі Румунія підняла в повітря F-16 та вертоліт. У Міністерстві оборони країни підтвердили, що БПЛА був російським.

На житловий будинок у Румунії впав російський дрон / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

Російський дрон влетів у житловий будинок у Румунії

Після вибуху в Галаці спалахнула пожежа

Для перехоплення цілі Румунія підняла F-16

Російський безпілотник врізався у багатоповерхівку в прикордонному місті Галац у Румунії. Виникла пожежа, постраждали дві людини. Перед цим Повітряні сили повідомляли про атаку дронів на Одеську область у напрямку Рені.

Як пишуть румунські ЗМІ, мешканців будинку на одній з вулиць посеред ночі розбудив характерний шум дрона, що летів. Потім пролунав гучний звук вибуху, після чого виникла пожежа в квартирі на десятому поверсі.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб.

Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми. Вони пережили гостру стресову реакцію.

У Галаці евакуювали 70 мешканців будинку / Фото: viata-libera.ro

Зокрема, в результаті атаки жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопчик пережив гостру стресову реакцію. Обом постраждалим надається медична допомога, повідомляє видання Viata Libera.

Інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії (ISU) міста Галац повідомив про падіння дрона на житловий будинок і підтвердив інформацію про пожежу, постраждалих та евакуйованих.

Російський дрон спричинив пожежу в будинку / скріншот

Румунські рятувальники повідомили, що пожежу загасили і скасували "червоний план реагування". Фахівці встановили, що "вибуховий заряд дрона детонував" і не становить подальшої загрози.

Що кажуть у Міноборони Румунії

У румунському оборонному відомстві підтвердили, що дрон, який впав на багатоповерхівку в Галаці, був російським.

"У ніч з 28 на 29 травня Російська Федерація відновила атаки дронів на цивільні об'єкти та об'єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Один безпілотник увійшов у повітряний простір Румунії, його відстежували радари аж до південної частини міста Галац, після чого він впав на дах житлового будинку, а в результаті вибуху сталася пожежа", — йдеться в повідомленні.

Для перехоплення дрона з авіабази Фетешть о 01:19 піднялися два винищувачі F-16 за підтримки вертольота IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі.

Після виявлення дрона населення повітів Тулча, Галац і Брейла оповістили через систему Ro-Alert.

"Ситуація динамічно змінюється, і ми будемо надавати офіційну інформацію та дані, щойно вони стануть доступними", — зазначає Міноборони Румунії.

Варто зазначити, що відстань від Рені до румунського Галаца по прямій становить близько 20 км.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Зазначимо, когресмен із Південної Кароліни, республіканець Джо Вілсон прокоментував атаку російського дрону на Румунію.

"Росія агресивно і без будь-якої провокації атакувала Румунію. Сім'ї, які сплять у своїх будинках, стають метою ракет військового злочинця Путіна та іранських дронів. Це не перша російська атака на державу НАТО. Стримування — єдиний спосіб зупинити перекручені дії Росії. Росія розуміє лише мову сили. Невдала Радянська імперія мертва і ніколи не повинна повертатися", написав американський політик у соцмережі Х.

Атаки дронів РФ на Румунію - новини

25 квітня в Румунії виявили уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп та прибудову до житлового будинку.

Як повідомили у Міністерстві оборони Румунії, вночі радари зафіксували дрони, що наближалися до повітряного простору країни. Два літаки Eurofighter Typhoon британських Військово-повітряних сил були підняті в повітря о другій годині ночі з авіабази в Фетешті.

Літаки Eurofighter Typhoon зафіксували радарний контакт з ціллю на відстані 1,5 км від Рені, над територією України, і пілоти отримали дозвіл на ураження дронів, однак стріляти не доводилося, бо вони не були над територією Румунії.

Жителі міста Галац повідомили через службу екстреної допомоги о 02:31 про падіння одного об'єкта. Він летів на низькій висоті, непомітний для радарів.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Російської Федерації та підкреслило, що ці дії є новим викликом для регіональної безпеки та стабільності в районі Чорного моря.

"Подібні інциденти свідчать про неповагу Російської Федерації до міжнародного права та ставлять під загрозу не лише безпеку громадян Румунії, але й колективну безпеку НАТО", – заявили тоді у румунському міністерстві.

