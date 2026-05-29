РФ готує новий масований обстріл України: Зеленський попередив про загрозу

Президент України попередив українців про загрозу нового масованого удару РФ.

Росія готує новий масований удар по Україні

Окупанти готують нову масштабну атаку по Україні

Українців закликали максимально уважно реагувати на сигнали тривоги

Окупаційні війська РФ готують новий масований удар по українських містах і громадах. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Відповідну інформацію від розвідки глава держави передав федеральному канцлеру Австрії Крістіану Штокеру.

"Поінформував канцлера про дані нашої розвідки, що росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах. Дуже важливо, щоб на ці обстріли були спільні відповіді партнерів, передусім у постачаннях антибалістики", - йдеться в повідомленні.

Крім того, голова ЦПД Андрій Коваленко закликає максимально уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги у найближчі дні.

Як повідомляють моніторингові канали, до масованого ракетного удару РФ підготувала:

6 Ту-95МС (аеродроми "Оленья" та "Енгельс");

2 Ту-160 (аеродром "Українка" Далекий Схід)

Сумарно - до 40 крилатих ракет типу "Х-101".

Чи є ризик нових масштабних атак на Київ - експерт

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ризик нових масштабних атак на Київ залишається досить високим.

Він нагадав, що під час останньої атаки російська армія використовувала практично весь спектр ракетного озброєння, включаючи міжконтинентальну балістичну ракету.

"Можливість повторів є. Просто інтервал між такими ударами може бути більшим", - додав експерт.

Як повідомляв раніше Главред, в Росії закликали почати наносити масовані удари не тільки по Києву, а й по аеропорту "Бориспіль" та залізничних мостах через Дніпро. Відповідну заяву зробив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров раніше офіційно повідомив американську сторону про підготовку системних ударів по Києву, які будуть спрямовані на важливі для України об’єкти.

Нагадаємо, генерал-лейтенант Ігор Романенко говорив, що РФ може нанести масований ракетний удар по Україні протягом тижня через накопичення ворогом баллістичних ракет і проблеми української ППО зі збиттям.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

