Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

Румунія має намір вжити необхідних дипломатичних заходів у зв’язку з порушенням її повітряного простору.

З початку війни уламки дронів у Румунії знаходили вже 47 разів

Головне:

У МЗС Румунії назвали падіння дрона безвідповідальною ескалацією з боку РФ

Інцидент є приводом для застосування статті 4 НАТО

Альянс повідомлений про всі обставини нічної атаки на Галац

Ударний російський безпілотник, яким російські окупанти атакували Україну, розбився в румунському місті Галац, що спровокувало пожежу на даху житлового будинку. У МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації".

Про це заявили в МЗС Румунії та підкреслили, що країна вживе необхідних дипломатичних заходів щодо цього серйозного порушення міжнародного права та свого повітряного простору.

Румунія також повідомила державам-членам ЄС, союзникам по НАТО та Генеральному секретарю Альянсу про обставини падіння російського дрона і звернулася з проханням вжити заходів "для прискорення передачі Румунії можливостей боротьби з безпілотниками".

"Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії. Румунія діятиме з максимальною рішучістю, щоб посилити міжнародний тиск на РФ з метою досягнення негайного та всеосяжного припинення вогню", — зазначили в МЗС країни.

Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок є приводом для застосування статті 4 НАТО про консультації з союзниками.

За її словами, "це інструмент, яким Румунія може скористатися".

"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу (стаття 4 НАТО, — ред.). Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням", — цитує видання Digi 24 главу МЗС Румунії.

Цою додала, що з президентом Нікушором Даном обговорюється питання щодо скликання засідання Ради національної безпеки з приводу інциденту з російським дроном.

Міністр додала, що посол Росії в Румунії був викликаний у четвер до МЗС "як відповідь Румунії на заяви, зроблені Російською Федерацією щодо місій, присутніх на території України".

На запитання, чи викличуть російського посла після цього інциденту з дроном, Цою відповіла, що до цього питання повернуться протягом дня "з відповідями на дипломатичному рівні".

Реакція НАТО на падіння дрона в Румунії

Прессекретар НАТО Елісон Гарт у соцмережі X підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває на зв'язку з румунською владою.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дрони", — написала вона.

У Румунії 47 разів знаходили уламки дронів

З початку повномасштабної війни Росії проти України на території Румунії 47 разів знаходили уламки безпілотників, пише Digi 24.

За даними Міноборони Румунії, з початку повномасштабної війни на території України поблизу кордону з Румунією було зафіксовано понад 90 обстрілів.

"У 28 випадках повідомлялося про проникнення російських безпілотників у національний повітряний простір (останній – 29 травня). У 47 випадках фрагменти безпілотників були виявлені на території Румунії", – йдеться в заяві.

У 2026 році поблизу кордону було зафіксовано 32 атаки, у 23 випадках у повітря піднімали авіацію, 15 разів було зафіксовано несанкціоноване проникнення дронів у національний простір, а в 12 випадках фрагменти безпілотників було виявлено на території Румунії.

Румунія жодного разу не повідомляла про те, що збила хоча б один російський дрон у своєму повітряному просторі.

Атаки дронів РФ на Румунію - новини

Як писав Главред, минулої ночі Повітряні сили України повідомляли про атаку дронів на Одеську область у напрямку Рені. Пізніше стало відомо, що російський безпілотник врізався у багатоповерхівку в прикордонному місті Галац у Румунії.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб.

Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми. Вони пережили гостру стресову реакцію.

Бригадний генерал Георге Максим заявив, що брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не був збитий у Галаці в ніч на 29 травня, пише Digi 24.

Нагадаємо, 25 квітня в Румунії були виявлені уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп і прибудову до житлового будинку.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Російської Федерації та наголосило, що ці дії є новим викликом регіональній безпеці та стабільності в районі Чорного моря.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Румунії Міністерство національної оборони Румунії (Ministerul Apărării Naționale або скорочено MApN) — це центральний орган виконавчої влади, який координує оборонну політику країни, керує сухопутними, військово-повітряними та військово-морськими силами, а також забезпечує інтеграцію Румунії до структур НАТО. З моменту вступу Румунії до альянсу в 2004 році, відомство повністю перевело свої війська на стандарти НАТО. У країні розгорнуті багатонаціональні бойові групи альянсу (включаючи контингент із Франції, США та інших країн). Однією з ключових точок є 57-а авіабаза "Михай Когельнічану" та авіабаза у Фетешті (Борча), звідки регулярно підіймаються винищувачі F-16 (як румунські, так і союзників) для місій посиленої повітряної поліції (Air Policing). Через часті нальоти на українські порти Рені та Ізмаїл на Дунаї, Міноборони Румунії розгорнуло потужну систему радіолокаційного контролю на півдні та сході країни. Відомство відповідає за фіксацію порушень повітряного простору та оперативно координує надсилання повідомлень системи цивільного оповіщення RO-Alert у прикордонних повітах (Тулча, Галац, Бреїла).

