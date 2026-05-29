Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

Анна Ярославська
29 травня 2026, 10:43
google news Підпишіться
на нас в Google
Румунія має намір вжити необхідних дипломатичних заходів у зв’язку з порушенням її повітряного простору.
Атака дронів на Румунію
З початку війни уламки дронів у Румунії знаходили вже 47 разів / Колаж: Главред, фото: x.com/War_Radar2, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Головне:

  • У МЗС Румунії назвали падіння дрона безвідповідальною ескалацією з боку РФ
  • Інцидент є приводом для застосування статті 4 НАТО
  • Альянс повідомлений про всі обставини нічної атаки на Галац

Ударний російський безпілотник, яким російські окупанти атакували Україну, розбився в румунському місті Галац, що спровокувало пожежу на даху житлового будинку. У МЗС Румунії назвали інцидент "серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку Російської Федерації".

Про це заявили в МЗС Румунії та підкреслили, що країна вживе необхідних дипломатичних заходів щодо цього серйозного порушення міжнародного права та свого повітряного простору.

відео дня

Румунія також повідомила державам-членам ЄС, союзникам по НАТО та Генеральному секретарю Альянсу про обставини падіння російського дрона і звернулася з проханням вжити заходів "для прискорення передачі Румунії можливостей боротьби з безпілотниками".

"Російська Федерація несе пряму відповідальність за ці серйозні та безвідповідальні дії. Румунія діятиме з максимальною рішучістю, щоб посилити міжнародний тиск на РФ з метою досягнення негайного та всеосяжного припинення вогню", — зазначили в МЗС країни.

Міністр закордонних справ Румунії Оана Цою заявила, що падіння російського дрона на житловий будинок є приводом для застосування статті 4 НАТО про консультації з союзниками.

За її словами, "це інструмент, яким Румунія може скористатися".

"Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу (стаття 4 НАТО, — ред.). Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням", — цитує видання Digi 24 главу МЗС Румунії.

Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО
4 стаття НАТО / Інфографіка: Главред ​

Цою додала, що з президентом Нікушором Даном обговорюється питання щодо скликання засідання Ради національної безпеки з приводу інциденту з російським дроном.

Міністр додала, що посол Росії в Румунії був викликаний у четвер до МЗС "як відповідь Румунії на заяви, зроблені Російською Федерацією щодо місій, присутніх на території України".

На запитання, чи викличуть російського посла після цього інциденту з дроном, Цою відповіла, що до цього питання повернуться протягом дня "з відповідями на дипломатичному рівні".

Реакція НАТО на падіння дрона в Румунії

Прессекретар НАТО Елісон Гарт у соцмережі X підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває на зв'язку з румунською владою.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дрони", — написала вона.

У Румунії 47 разів знаходили уламки дронів

З початку повномасштабної війни Росії проти України на території Румунії 47 разів знаходили уламки безпілотників, пише Digi 24.

За даними Міноборони Румунії, з початку повномасштабної війни на території України поблизу кордону з Румунією було зафіксовано понад 90 обстрілів.

"У 28 випадках повідомлялося про проникнення російських безпілотників у національний повітряний простір (останній – 29 травня). У 47 випадках фрагменти безпілотників були виявлені на території Румунії", – йдеться в заяві.

У 2026 році поблизу кордону було зафіксовано 32 атаки, у 23 випадках у повітря піднімали авіацію, 15 разів було зафіксовано несанкціоноване проникнення дронів у національний простір, а в 12 випадках фрагменти безпілотників було виявлено на території Румунії.

Румунія жодного разу не повідомляла про те, що збила хоча б один російський дрон у своєму повітряному просторі.

Атаки дронів РФ на Румунію - новини

Як писав Главред, минулої ночі Повітряні сили України повідомляли про атаку дронів на Одеську область у напрямку Рені. Пізніше стало відомо, що російський безпілотник врізався у багатоповерхівку в прикордонному місті Галац у Румунії.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб.

Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми. Вони пережили гостру стресову реакцію.

Бригадний генерал Георге Максим заявив, що брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не був збитий у Галаці в ніч на 29 травня, пише Digi 24.

Нагадаємо, 25 квітня в Румунії були виявлені уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп і прибудову до житлового будинку.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Російської Федерації та наголосило, що ці дії є новим викликом регіональній безпеці та стабільності в районі Чорного моря.

Інші новини:

Про джерело: Міністерство оборони Румунії

Міністерство національної оборони Румунії (Ministerul Apărării Naționale або скорочено MApN) — це центральний орган виконавчої влади, який координує оборонну політику країни, керує сухопутними, військово-повітряними та військово-морськими силами, а також забезпечує інтеграцію Румунії до структур НАТО.

З моменту вступу Румунії до альянсу в 2004 році, відомство повністю перевело свої війська на стандарти НАТО. У країні розгорнуті багатонаціональні бойові групи альянсу (включаючи контингент із Франції, США та інших країн).

Однією з ключових точок є 57-а авіабаза "Михай Когельнічану" та авіабаза у Фетешті (Борча), звідки регулярно підіймаються винищувачі F-16 (як румунські, так і союзників) для місій посиленої повітряної поліції (Air Policing).

Через часті нальоти на українські порти Рені та Ізмаїл на Дунаї, Міноборони Румунії розгорнуло потужну систему радіолокаційного контролю на півдні та сході країни. Відомство відповідає за фіксацію порушень повітряного простору та оперативно координує надсилання повідомлень системи цивільного оповіщення RO-Alert у прикордонних повітах (Тулча, Галац, Бреїла).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
НАТО Румыния новини Румунії атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

11:56Синоптик
Школа знищена вщент: окупанти цинічно атакували прикордоння Чернігівщини

Школа знищена вщент: окупанти цинічно атакували прикордоння Чернігівщини

10:58Регіони
Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

10:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Китайський гороскоп на сьогодні, 29 травня: Тиграм — ініціатива, Драконам — перевірка

Китайський гороскоп на сьогодні, 29 травня: Тиграм — ініціатива, Драконам — перевірка

Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

Прилипла: співачка розповіла, хто підмовив Лорак обрати Росію

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

Останні новини

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 30 травня: Півням — скандал, Кролям — щедрі жести

12:08

"Не буду блазнівським кузеном": Ніколас Кейдж змінив прізвище

11:56

Чоловік знайшов у землі предмет і не повірив у його справжню цінність

11:56

Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

11:41

Дрони руйнують логістику окупантів: ГУР заблокувало сухопутний коридор до КримуВідео

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоУкраїна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – Коваленко
11:36

В Україні росте диво-гриб зі смаком курятини: де його можна знайтиВідео

11:12

Чому 30 травня не можна ходити до лісу: яке церковне свято

11:04

"Ех ти, Дроня": путініст Шаман використав Галкіна і нарвався на відповідьВідео

10:58

Школа знищена вщент: окупанти цинічно атакували прикордоння ЧернігівщиниФото

Реклама
10:50

Які люди мають зв'язок із вищими силами: дати народження з унікальною енергією

10:43

Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

10:42

Як правильно користуватися вентилятором у спеку та не нашкодити собі

10:11

"Не можна виключати вторгнення": у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю

10:01

Від колорадського жука не залишиться й сліду: чим обробити картоплю у червніВідео

09:55

"Можна без конверта": Нікітюк зробила несподівану заяву про весілляВідео

09:53

Регіони Росії знову у вогні: після атаки дронів палають важливі об’єкти: подробиці

09:14

Українські гімнастки на чемпіонаті Європи влаштували бойкот гімнів РФ та Білорусі

08:59

Чи потрібно вмикати поворот: тест з ПДР збиває з пантелику кожного другогоВідео

08:33

Дітей Путіна та Кабаєвої навчають педагоги з ПАР та Британії - розслідування ЗМІ

08:12

Росія атакувала турецьке цивільне судно в Чорному морі: є пораненіФото

Реклама
08:10

Червона лінія для Мінська: Новак розповів, чим обернеться спроба РФ заблокувати трасу Київ-ЧопПогляд

07:44

Пожежі, вибиті вікна та поранені: РФ завдала удару по житлових будинках у ЗапоріжжіФото

06:53

Російський дрон перетнув кордон Румунії та впав на дах багатоповерхівки: деталі

05:58

Гороскоп на завтра, 30 травня: Дівам - труднощі, Козорогам - подорож

05:34

Хто отримає подарунок небес на початку літа: гороскоп на червень 2026 рокуВідео

05:11

Чим лякали дітей у СРСР: абсурдні заборони, які можна почути й досі

04:30

Щастя вже на порозі: для яких знаків зодіаку кінець травня стане особливим

04:09

Як правильно брати кота на руки: більшість робить помилку, яка лякає тваринуВідео

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні магазину одягу за 25 с

03:37

Як правильно перевозити дитину в автокріслі - головне, що мають знати батьки

03:11

Вечірній полив проти ранкового: коли найкраще поливати рослини влітку

02:15

Сенсація з космосу: вчені натрапили на нову загадкову планету

01:06

Десятки ракет на місяць: прогноз термінів масованих ударів РФ по Україні

00:01

Транспортний удар по гаманцю: киянам розкрили нові ціни на проїзд

28 травня, четвер
23:58

Росія атакує Україну "ракетним вінегретом": експерт попередив про нові удариВідео

23:01

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

22:44

Частина чоловіків можуть втратити бронювання - юрист попередив про новий нюанс

22:42

Окупантам наказали до 31 травня прорватися до ключового міста - Сили оборони

22:18

Мурахи втечуть за одну ніч: дешевий домашній трюк здивує багатьохВідео

22:03

Жорстка цензура в СРСР: за які закордонні фільми могли посадити в тюрму

Реклама
22:00

Тигрові шорти та вогняне волосся: як виглядає біологічний син Джолі та Пітта

22:00

У Запоріжжі готують рекордне підвищення тарифів на воду - коли ціна зросте офіційно

21:38

Українці створили свою "державу" біля Тихого океану - як вона називаєтьсяВідео

21:05

Тарифи на газ зміняться: стало відомо, скільки платитимуть українці в червні

21:03

"Ні зелених, ні червоних свят нема": священник розповів, скільки днів святкуватиВідео

20:54

Чим підживити полуницю після цвітіння: секрет солодкої ягоди

20:42

Відомий актор з'явився на фронті після гучного скандалу — подробиці

20:15

Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

20:06

Зеленський розповів про створення української балістики та назвав головну проблему

20:04

Колір, про який мовчать усі модниці: дизайнер назвав головний відтінок літа-2026

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини ЖитомираНовини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти