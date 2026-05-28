Росія атакує Україну "ракетним вінегретом": експерт попередив про нові удари

Руслана Заклінська
28 травня 2026, 23:58
Масовані обстріли України не свідчать про силу РФ, а про її виснаження, заявив військовий експерт Коваленко.
Потенціал РФ падає, але атаки смертельні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ВМС ЗСУ

Ключові тези Коваленка:

  • Масовані удари РФ не є ознакою посилення її військових можливостей
  • Росія більше не здатна масово запускати ракети одного типу
  • "Орєшнік" - радше інструмент психологічного тиску

Масовані ракетно-дронові атаки Росії по Україні не є ознакою посилення її військового потенціалу, а радше спробою створити ілюзію сили на тлі проблем на фронті. Про це заявив в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коваленко наголосив, що масштабний обстріл не містив нічого принципово нового.

"Це був звичайний обстріл. Його вирізняло лише те, що, по-перше, майже всі засоби ураження були спрямовані саме на Київ, а, по-друге, що втретє по Україні був використаний "Орєшнік", - пояснив оглядач.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Водночас дронова компонента атаки залишилася типовою. За його словами, Росія застосувала близько 600 безпілотників різних типів, зокрема Shahed-136, дрони-приманки та реактивні моделі.

"Це все класичний набір, стандарт. Масований комбінований наліт дронів у кількості більше 500 одиниць. Такі нальоти відбуваються раз на тиждень. Якщо говорити про ракетну компоненту, то за атаку було використано 90 ракет. На перший погляд, це багато. Але! Рекордну кількість ракет за атаку Росія застосувала по Україні 29 грудня 2023 року: тоді було використано 158 ракет різного типу", - наголосив Коваленко.

Чим вирізнявся масований удар по Києву

За словами експерта, останній масований удар складався з різнотипної номенклатури ракет, серед яких Х-101, "Калібри", "Іскандери", "Циркон" та інші, що свідчить про обмежені можливості РФ щодо масованих запусків одного типу озброєння.

"Все це свідчить про те, що Росія зараз не може забезпечити удар 90 ракетами одного типу. Ані Х-101, ані 3М14 – жодними ракетами! Де Ту-195МС? Вони згоріли 1 червня 2025 року! Чому не відбулося 90 пусків 3М14 "Калібр"? А що сталося з російськими військовими кораблями, які були носіями цих ракет? Вони потонули! При цьому залишилася обмежена кількість пускових установок, які ми теж добиваємо морськими або повітряними дронами", - заявив він.

Якими ракетами РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Водночас Коваленко наголосив, що попри зниження потенціалу, загрозу не можна недооцінювати. Він підкреслив, що навіть обмежені російські атаки залишаються смертельно небезпечними, а попередження про повітряні тривоги необхідно сприймати серйозно.

"Не можна применшувати загрозу. Так, у Росії можливості тероризувати Україну не покращуються, але це не означає, що її ракети не несуть смерть", - сказав оглядач.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, коли по Росії полетить українська балістика, і чому 2026-й стане для росіян роком провальних наступів:

Наскільки небезпечний "Орєшнік"

Коментуючи застосування ракети "Орєшнік", Коваленко назвав її радше інструментом психологічного тиску, ніж принципово новою чи надпотужною зброєю. За його словами, реальна руйнівна сила "Орєшніка" поступається іншим типам озброєння, зокрема Х-22 та Х-32.

"Орєшнік" – це плацебо "голого короля"! За своєю загальною потужністю виділення енергії він слабший, ніж ракети Х-22 і Х-32. "Орєшнік" – це півтора "Іскандери". Але кожна з 36-ти його вольфрамових болванок при зіткненні з землею створює виділення енергії близько 20-25 кг тротилу. У Shahed-136 – 90 кг тротилу, приблизно стільки ж у бомби ФАБ-250. Тобто одна вольфрамова болванка "Орєшніка" в 3-4 рази слабша, ніж Shahed-136 або ФАБ-250. Але це не означає, що вона не вбиває! І це не означає, що можна не ховатися в укриття", - підкреслив експерт.

РС-26 "Рубіж" ("Орєшнік") / Інфографіка: Главред

На його думку, Росія використовує дорогі ракетні системи для створення ефекту страху та інформаційного тиску.

"Треба розуміти, на які кроки йде Росія, щоб залякати і шантажувати, щоб посіяти паніку та хаос: вона запускає ракету за 80 мільйонів доларів, яка має ефект півтора "Іскандера" (а один "Іскандер" – це приблизно 1,5-2 мільйони доларів). Тобто загрози від "Іскандера" більше, ніж від "Орєшніка". Але "Орєшнік" також вбиває. Ворог переляканий і панікує, але ми не повинні при цьому нехтувати власною безпекою", - додав Коваленко.

Коли може відбутися нова атака РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що ризик нових масованих ударів по Києву залишається високим, однак між атаками Росія може робити паузи різної тривалості. За його словами, під час останнього обстрілу РФ застосувала майже весь доступний арсенал ракетного озброєння, включно з міжконтинентальною балістичною ракетою.

"Можливість повторів є. Просто інтервал між такими ударами може бути більшим. В принципі, вони майже два тижні витримали між останнім масованим нальотом на Київ і цією атакою. Причому в цю атаку вони зібрали все, що змогли зібрати", - пояснив Жданов.

Жданов також зазначив, що одночасні удари з різних напрямків ускладнюють роботу української ППО. На його думку, головною метою таких атак є не лише військовий результат, а насамперед психологічний і політичний тиск на Україну та її партнерів.

Загроза ударів по Україні - останні новини

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, під час якої Москва, за повідомленнями, попередила про можливе посилення "системних ударів" по Києву.

Згодом у Кремлі заявили, що удар по Києву 24 травня може бути не одноразовим. Речник Путіна Дмитро Пєсков фактично підтвердив можливість нових ударів, водночас ухилився від пояснень щодо їхньої періодичності.

Як повідомляв Главред, російські війська, за даними моніторингових каналів, можуть готувати новий масований комбінований удар по Україні в ніч на 29–30 травня. Очікується застосування дронів типу Shahed, стратегічної авіації Ту, а також балістичних і крилатих ракет.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

