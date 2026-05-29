"Попа перевернулася": учасниця "Холостяка" постраждала від невдалої пластики

Ви дізнаєтеся:
- Що сталося під час пластичної операції Адель Асанті
- З якими наслідками зіткнулася учасниця шоу "Холостяк"
Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-11" Адель Асанті поділилася моторошними подробицями про наслідки невдалої пластичної операції на сідницях. Блогерка розповіла програмі "Сніданок з 1+1", як пластика за бартер стала для неї фатальною помилкою.
За словами Асанті, операцію вона зробила за бартером у Туреччині. Під час хірургічного втручання лікар припустився фатальної помилки — переплутав сідничні та грудні імпланти й встановив останні блогерці. Потерпіла дізналася про це лише через кілька років, коли зіткнулася з першими наслідками.
"Я прокидаюся вранці, йду в душ і бачу, що у мене сідниці просто перевернулися. Я дзвоню подрузі, ми робимо УЗД, чи не лопнув імплант або що з ним взагалі. Вона дістала їх і каже, що у мене були грудні імпланти в сідницях", — поділилася Адель.
Як зізналася учасниця "Холостяка", перевертання імплантів траплялося у неї неодноразово, а повернути їх у правильне положення допомагала подруга вручну. Через деякий час блогерка зважилася на видалення імплантів, але це не вирішило проблему остаточно.
"Шкіра розтягнулася. Як би я не ходила в зал, це все одно не допомагає, тому що м'яз ослаб. Тобто треба якось переробляти", — поскаржилася Асанті.
Раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська з особливою ніжністю прокоментувала свої стосунки з онуками, які на даний момент проживають у Росії. Знаменита бабуся поділилася подробицями про дітей Антоніни Паперної та розповіла, чиї риси вони успадкували.
Також Максим Галкін, внесений у РФ до реєстру іноагентів, жорстко відреагував на новий перформанс прокремлівського співака Шамана. Приводом для різкої критики став черговий "патріотичний" трек виконавця, у кліпі до якого були використані портрети артистів, які виїхали з Росії.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
