"Попа перевернулася": учасниця "Холостяка" постраждала від невдалої пластики

Адель Асанті розповіла про наслідки лікарської помилки.

Адель Асанті — пластична операція

Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-11" Адель Асанті поділилася моторошними подробицями про наслідки невдалої пластичної операції на сідницях. Блогерка розповіла програмі "Сніданок з 1+1", як пластика за бартер стала для неї фатальною помилкою.

За словами Асанті, операцію вона зробила за бартером у Туреччині. Під час хірургічного втручання лікар припустився фатальної помилки — переплутав сідничні та грудні імпланти й встановив останні блогерці. Потерпіла дізналася про це лише через кілька років, коли зіткнулася з першими наслідками.

"Я прокидаюся вранці, йду в душ і бачу, що у мене сідниці просто перевернулися. Я дзвоню подрузі, ми робимо УЗД, чи не лопнув імплант або що з ним взагалі. Вона дістала їх і каже, що у мене були грудні імпланти в сідницях", — поділилася Адель.

Як зізналася учасниця "Холостяка", перевертання імплантів траплялося у неї неодноразово, а повернути їх у правильне положення допомагала подруга вручну. Через деякий час блогерка зважилася на видалення імплантів, але це не вирішило проблему остаточно.

"Шкіра розтягнулася. Як би я не ходила в зал, це все одно не допомагає, тому що м'яз ослаб. Тобто треба якось переробляти", — поскаржилася Асанті.

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

