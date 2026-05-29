По всьому Уралу та в 20 регіонах РФ оголошена ракетна небезпека: є влучання

Ракетну небезпеку оголошено на відстані понад 2000 км від кордону з Україною.

Ракетна небезпека в РФ/ Колаж: Главред, фото: УНІАН, Astra

Вдень 29 травня в низці регіонів Росії оголосили ракетну небезпеку. Аеропорти Єкатеринбурга, Челябінська та Пермі закриті для прийому та випуску літаків. Про це пишуть російський Telegram-канал Astra та Exilenova+.

До того ж, вперше в Росії оголосили ракетну небезпеку на всій території Уральського федерального округу. Про це повідомив полпред президента РФ Артем Жога

Військовий журналіст Андрій Цаплієнко, додав, що відстань від Ямалу до України становить понад 2500 км.

Ракетна небезпека в Ямалі/ Фото: t.me/Tsaplienko/93454

Зазначається, що про ракетну небезпеку попереджали в Ростовській, Волгоградській, Воронезькій, Свердловській, Челябінській, Курганській, Самарській та Пензенській областях, а також у Ханті-Мансійському автономному окрузі та Чувашії. Також росЗМІ повідомляли про повітряну тривогу в Нижньогородській та Оренбурзькій областях, Пермському краї РФ та в Татарстані.

Місцеві жителі кількох районів столиці Чувашії чули звуки сильних вибухів. На місці з'явилася хмара сірого густого диму. За попередніми даними, у Чебоксарах за майже 1000 км від українського кордону стався приліт.

Пізніше в Astra додали, що вибух в Чебоксарах стався біля території заводу ім. Чапаєва. Зазначається, що пожежа виникла в безпосередній близькості до оборонного підприємства.

"Підприємство входить до структури держкорпорації "Ростех" та займається виробництвом протиградових ракет "Алазань" для захисту сільгоспугідь від граду. Але в структурі портфеля замовлень заводу щонайменше 30% складає оборонна продукція", - йдеться в повідомленні.

Завод ім. Чапаєва / Фото: t.me/astrapress

Як повідомляв раніше Главред, в ніч на 27 травня Сили оборони України завдали удару по Туапсинському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Про це у четвер заявили в Генштабі ЗСУ та відзвітували про інші успішні ураження об'єктів противника.

Крім того, рано вранці 27 травня в російських містах Воронеж і Таганрог прогриміла серія вибухів. У Таганрозі під удар міг потрапити авіаційний ремонтний завод 325 / ВАТ "325 АРЗ".

У Воронежі після вибухів піднявся чорний дим. За попередніми даними, атака могла статися на аеродром або авіабазу Повітряно-космічних сил РФ "Балтімор", який використовується для нанесення авіаударів по території України.

