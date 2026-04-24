Дрони РФ атакували балкер у Чорному морі: судно прямувало до України

Анна Ярославська
24 квітня 2026, 10:08
Зафіксовано влучання двох ударних БПЛА. Балкер рухався українським морським коридором.
Балкер, атака дронів
Росія завдала удару по торговому судну в Чорному морі / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Коротко:

  • РФ атакувала торгове судно в Чорному морі
  • Під удар потрапив балкер, що прямував до портів Великої Одеси
  • На борту виникла пожежа, екіпаж її ліквідував

Вночі 24 квітня російські війська атакували ударними безпілотниками балкер у Чорному морі. Судно прямувало до одного з портів Великої Одеси.

"Під час руху українським морським коридором зафіксовано влучання БПЛА в торгове судно", - повідомили в Адміністрації морських портів.

По балкеру під прапором Сент-Кітс і Невіс, що прямував до одного з портів Великої Одеси, вдарили два безпілотники.

В результаті ворожої атаки на борту виникла пожежа, яку було ліквідовано силами екіпажу.

За попередніми даними, постраждалих немає.

Як писав Главред, ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БПЛА в цивільне судно під прапором Панами під час виходу з порту Чорноморська. Постраждали члени екіпажу.

У січні 2026 року російські окупаційні війська завдали дронового удару по цивільному судну в Чорному морі. Відомо про одного пораненого.

Також РФ неодноразово атакувала порти в Одеській області. Зокрема, в ніч на 22 квітня країна-агресор Росія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилася портова інфраструктура. Загиблих і постраждалих немає.

У ніч на 15 квітня російська окупаційна армія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. У результаті "прильотів" зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

Вночі на 14 квітня російська окупаційна армія масовано атакувала безпілотниками цивільну та портову інфраструктуру півдня Одеської області. На території Ізмаїльського порту пошкоджено цивільне судно під прапором Панами, причал, баржу. Пошкодження отримало й портове обладнання".

Про джерело: Адміністрація морських портів України

Адміністрація морських портів України — це державне підприємство, яке управляє та розвиває портову інфраструктуру країни, пише Вікіпедія.

Створена у 2013 році в рамках реформи морської галузі України. Є одним із ключових підприємств для економіки та безпеки країни. АМПУ входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.

Основні функції:

  • управління державним майном у морських портах (причали, акваторії, інфраструктура);
  • забезпечення безпеки судноплавства та роботи портів;
  • проведення днопоглиблювальних робіт та розвиток портової інфраструктури;
  • залучення інвестицій у порти та розвиток логістики.

Центральний офіс знаходиться в Києві, представництво — в Одесі, філії — практично у всіх морських портах України (Одеса, Чорноморськ, Ізмаїл та ін.)

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Чорне море новини України війна Росії та України атака дронів
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

