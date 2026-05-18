"Це щось нове": РФ "Шахедом" атакувала торгове судно Китаю у водах України - деталі

Інна Ковенько
18 травня 2026, 09:05
У ВМС уточнили, що внаслідок атаки обійшлося без жертв, однак сам інцидент назвали безпрецедентним.
Окупанти атакували торговельне судно Китаю в територіальних водах України

  • В ніч на 18 травня війська РФ атакували китайське торгове судно
  • Судно знаходилося в територіальних водах України
  • У ВМС інцидент назвали безпрецедентним

У ніч на 18 травня російські окупаційні війська дроном атакували торговельне судно під прапором Китаю. Сталося це в територіальних водах України.

Про атаку на судно "союзника" РФ повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Цікаво, що рухало росіянами, коли вони сьогодні вночі вирішили "Шахєдом" оприходувати китайське торговельне судно в нашому морі. Обійшлося без жертв, але це щось нове. "Произошла чудовищная ошибка", товарищи?" - написав він.

Атака РФ на торговельне судно Китаю в територіальних водах України

Жодних інших деталей щодо нічної атаки по китайському судну речник ВМС не навів.

Як писав Главред, в ніч на суботу, 16 травня, Росія завдала масованого удару дронами по півдню Одеської області, зокрема по місту Ізмаїл. Постраждала житлова та портова інфраструктура. Про це заявив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня російська окупаційна арміяатакувала Одесу. Зокрема, противник здійснив повітряний напад на портову інфраструктуру Ізмаїльського району.

Крім того, росіяни в ніч проти неділі, 26 квітня, знову вдарили по портовій інфраструктурі Одещини, спричинивши масштабні пошкодження та кілька осередків пожеж. За даними віцепрем’єра з відновлення України Олексія Кулеби, під удар потрапили складські приміщення, технічне обладнання, резервуари та цивільне судно під прапором Палау, яке саме проходило завантаження.

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

