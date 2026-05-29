Дітей Путіна та Кабаєвої навчають педагоги з ПАР та Британії - розслідування ЗМІ

Згідно з матеріалами розслідування, іноземним фахівцям виплачували в середньому від 7 до 8 тисяч доларів на місяць.

https://glavred.net/world/detey-putina-i-kabaevoy-obuchayut-pedagogi-iz-yuar-i-britanii-rassledovanie-smi-10768661.html Посилання скопійоване

Дітей Путіна та Кабаєвої навчають педагоги з ПАР та Великої Британії / Колаж: Главред, фото: російські ЗМІ, сайт Кремля

Коротко:

З 2017 по 2026 рік у родині працювали щонайменше 20 іноземних викладачів

Викладачі жили в умовах ізоляції поруч із резиденціями Путіна на Валдаї та в Сочі

Молодших дітей російського диктатора Володимира Путіна навчають близько двох десятків іноземних викладачів і гувернерів з Великої Британії, Німеччини, Австрії та Ірландії. Про це йдеться в розслідуванні російського проєкту "Система".

Журналісти отримали доступ до внутрішньої документації, включаючи листування, фотографії, трудові контракти, банківські виписки та звіти, пов'язані з підбором персоналу для дітей Путіна. За даними розслідування, організацією процесу займалися двоюрідні сестри Аліни Кабаєвої — Олеся Федіна та Катерина Головачова. Перша курирувала освітню частину, друга відповідала за адміністративні та фінансові питання.

відео дня

Серед найнятих фахівців фігурують викладачі та няні з різних країн: британська вчителька англійської мови Аманда С., австрійська гувернантка Емма Д., ірландсько-канадська викладачка Джейн М., вчителька німецької мови Крістіна Г., британський педагог Гаррі А., а також співробітники з ПАР, Сербії та Боснії і Герцеговини.

Згідно з матеріалами розслідування, іноземним фахівцям виплачували в середньому від 7 до 8 тисяч доларів на місяць. Формально їх оформляли через структури медичного центру "Согаз" як перекладачів, що дозволяло отримувати статус висококваліфікованих фахівців і оформляти робочі візи. Тільки в серпні 2022 року п’ятеро іноземних співробітників офіційно отримали виплати на суму 1,92 млн рублів.

За даними журналістів, з 2017 по 2026 рік у родині працювали щонайменше 20 іноземних викладачів. Їхнім головним завданням було створення для дітей так званого "мовного середовища" з постійним спілкуванням англійською та німецькою мовами. У внутрішніх інструкціях зазначалося, що старший син Путіна Іван до чотирьох років мав володіти англійською "як грамотний європеєць". Уже в 2018 році до його розкладу входили уроки англійської та німецької мов, а також заняття музикою.

Окрім викладання, персонал займався вихованням та побутовими питаннями. Так, британська викладачка Аманда С., згідно з контрактом, мала контролювати харчування дитини — наприклад, стежити за тим, щоб картопля була розім'ята, а макарони подавалися з бульйоном.

У документах також містилися ідеологічні обмеження для персоналу. Гувернерам заборонялося обговорювати з дітьми теми ЛГБТ, а також нав'язувати релігійні, політичні чи інші погляди без узгодження з роботодавцем.

У лютому 2020 року під час обговорення контракту вчительці німецької мови Крістіні Г. їй пропонували додати умови виховання Івана.

"Можливо, має сенс вказати, що "підопічний" — це хлопчик, і в рольових іграх йому можна давати виключно чоловічі імена та призначати лише чоловічі ролі", — йдеться в повідомленні.

Викладачі жили в умовах ізоляції поруч із резиденціями Путіна на Валдаї та в Сочі. Самостійно залишати територію вони не могли. Роботодавці пояснювали обмеження карантинними заходами: продукти та необхідні речі закуповувалися централізовано через доставку.

Гувернантка Емма Д. після прибуття до Росії очікувала проживання в п'ятизіркових готелях, однак пізніше опинилася в селищі Угловка поруч із резиденцією Путіна на Валдаї. Вчителі скаржилися на закритий спосіб життя. У листі до роботодавців Емма описувала життя там як існування "серед нічого". Британський викладач Гаррі А. у 2023 році попросив двомісячну неоплачувану відпустку через вигорання на карантині.

Сестри Кабаєви здійснювали постійний контроль за станом здоров’я співробітників. Усі працівники проходили регулярні медичні огляди. Обстеження проводилися в клініці "Согаз" у Санкт-Петербурзі перед прийняттям на роботу, потім щорічно та після кожної поїздки за межі резиденцій у Сочі та Валдаї.

Викладачка Аманда С. була зобов'язана негайно повідомляти про будь-які симптоми у себе та дитини, включаючи навіть легке нездужання. У документах також згадуються випадки фіксації "симптомів легкої діареї" та епізодів нездужання у персоналу, після чого призначався карантин і медичне спостереження. У потенційної співробітниці Анни А. під час обстеження було діагностовано золотистий стафілокок. Наступні додаткові аналізи не підтвердили наявність інфекції, і її кандидатуру до роботи не допустили. У разі виявлення інфекційних захворювань або тривалого погіршення стану здоров’я контракт міг бути розірваний в односторонньому порядку.

Враження від роботи в родині Путіна не можна назвати приємними. Одна з колишніх іноземних гувернанток розповіла "Системі", що працювала в російській родині близько трьох місяців, але їй жодного разу не сказали, на кого вона працює. Вона відзначила неприємний для себе стиль взаємодії з роботодавцем: "Я була просто людиною, яка отримує команди та накази".

Роман Путіна і Кабаєвої - новини за темою

Нагадаємо, популярна українська гімнастка і тренерка Ірина Дерюгіна заявила, що знайомству російського диктатора з гімнасткою Аліною Кабаєвою сприяла тренерка Ірина Вінер. За словами Дерюгіної, Вінер часто знайомила своїх підопічних із впливовими бізнесменами та політиками.

Також Дерюгіна заявила, що на початку повномасштабного вторгнення отримала повідомлення від російських гімнасток Аліни Кабаєвої та Ірини Вінер. За її словами, 16 березня вони привітали її маму з днем народження.

Як раніше повідомляв Главред, політолог Станіслав Белковський заявив, що Аліна Кабаєва, яку вважають таємною дружиною Путіна,не має жодного політичного впливу. За його словами, члени сім'ї диктатора користуються всіма благами, але не залучені до управління державою.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред