"Не можна виключати вторгнення": у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Білорусь продовжує утримувати біля українського кордону обмежену кількість своїх підрозділів.

У ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю

Коротко:

Росія посилює тиск на Мінськ

Наразі на території Білорусі відсутні російські ударні угруповання

На даний момент ознак масштабного нарощування білоруських військ біля кордону з Україною не фіксується, проте ризик провокацій і можливого вторгнення зберігається. Про це 28 травня в коментарі "Радіо Свобода" заявив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, з початку повномасштабної війни Білорусь продовжує утримувати біля українського кордону обмежену кількість своїх підрозділів. При цьому відбувається лише ротація військових, без істотного збільшення їх чисельності.

Водночас Демченко зазначив, що, за даними української розвідки, Росія посилює тиск на Мінськ з метою більш активного втягнення Білорусі у війну проти України.

"Надалі можуть бути й провокації в напрямку нашого кордону. Не можна виключати й вторгнення", – підкреслив представник ДПСУ.

Він додав, що зараз на території Білорусі відсутні російські ударні угруповання, проте РФ за необхідності може оперативно перекинути туди сили та використовувати військову інфраструктуру, яку розвиває білоруська сторона.

Армія Беларусі / Інфографіка: Главред

Україна може завдати превентивних ударів по Білорусі

Екс-заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженко говорив, що якщо на території Білорусі почнеться підготовка до нового наступу, Україна не чекатиме розвитку подій, як це було на початку повномасштабної війни.

За його словами, ЗСУ зможуть завдати превентивних ударів ще до того, як противник наблизиться до кордону.

Він також вважає малоймовірним, що Білорусь стане основною силою можливого наступу з півночі.

"Швидше за все, основу такого угруповання складуть російські війська. Білорусь, як і раніше, може надати свою територію, аеродроми, полігони та інфраструктуру для розміщення та забезпечення російських підрозділів", — каже Риженко.

Загроза з боку Білорусі — що відомо

Екс-співробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявив, що Москва прагне втягнути Білорусь у війну, щоб розтягнути ресурси України та посилити тиск на українське командування. Росія використовує загрозу з боку Білорусі як стратегічний інструмент, що змушує Україну тримати оборону на північних напрямках.

Як раніше повідомляв Главред, Україна визначила понад 500 потенційних цілей для ударів у разі наступу з території Білорусі. Командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" відкрито заявив про готовність до превентивних дій і звернувся до Лукашенка з попередженням, що на кожну загрозу послідує конкретна відповідь.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни підтверджують, що з території Білорусі зростає загроза ударів дронами по західних регіонах України, особливо по транспортних коридорах. Москва може використовувати Мінськ для обґрунтування масштабних повітряних операцій без залучення наземних сил.

Про джерело: Державна прикордонна служба України Державна прикордонна служба України (ДПСУ) — правоохоронний орган спеціального призначення, на який покладаються завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону України та охорони суверенних прав України у її виключній (морській) економічній зоні, пише Вікіпедія.

