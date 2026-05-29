"Ех ти, Дроня": путініст Шаман використав Галкіна і нарвався на відповідь

Христина Трохимчук
29 травня 2026, 11:04
Раніше російський співак використав фотографію Галкіна для свого "патріотичного" перформансу.
Максим Галкін і Шаман
Максим Галкін і Шаман / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін; скріншот із відео

  • Шаман використав фотографію Галкіна у своєму кліпі
  • Як гуморист відповів Шаману

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який відкрито підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення і отримав статус іноагента в РФ, гостро висловився на адресу співака-путініста Шамана. Реакція з'явилася в Instagram артиста.

Пропагандист вирішив випустити черговий "патріотичний" шедевр, використавши для кліпу оживлених штучним інтелектом фотографії іноагентів, зокрема Максима Галкіна, які підспівували його пісні "Росія — мама".

Максим Галкін у кліпі Шамана / скрін з відео

"Там вони за гроші виступають проти Росії, а в моєму кліпі вони безкоштовно співають за Росію. Тому що тільки тут їм ще дозволяють сказати "Росія — мама", — пафосно заявив Шаман.

Реакція не змусила себе довго чекати — Максим Галкін вирішив дотепно відповісти на творчі потуги путініста. Гуморист зазначив, що незадоволений вибором фотографії для відео, і пообіцяв Шаману відповідь.

"Я засмучений, що він взяв мою стару фотку. У нинішньому праймі я б підспівував ефектніше. Ех ти, Дроня, я тебе теж кудись вставлю… Прямо дошка пошани вийшла. Мені здається, що в титанічних зусиллях здобути народну славу артист Дронов випадково натрапляє на незаплановані смисли", — висловився чоловік Алли Пугачової.

Максим Галкін зараз / фото: instagram.com, Максим Галкін

Також комік зазначив, що навіть пісню "Шаман" не зміг придумати сам — він почув у ній плагіат треку відомої західної співачки Адель.

"Коли не тільки обличчя без дозволу взяв, а й музику в Адель підрізав", — гостро прокоментував Галкін на своїй сторінці.

Про особу: Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

