"Ех ти, Дроня": путініст Шаман використав Галкіна і нарвався на відповідь

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який відкрито підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення і отримав статус іноагента в РФ, гостро висловився на адресу співака-путініста Шамана. Реакція з'явилася в Instagram артиста.
Пропагандист вирішив випустити черговий "патріотичний" шедевр, використавши для кліпу оживлених штучним інтелектом фотографії іноагентів, зокрема Максима Галкіна, які підспівували його пісні "Росія — мама".
"Там вони за гроші виступають проти Росії, а в моєму кліпі вони безкоштовно співають за Росію. Тому що тільки тут їм ще дозволяють сказати "Росія — мама", — пафосно заявив Шаман.
Реакція не змусила себе довго чекати — Максим Галкін вирішив дотепно відповісти на творчі потуги путініста. Гуморист зазначив, що незадоволений вибором фотографії для відео, і пообіцяв Шаману відповідь.
"Я засмучений, що він взяв мою стару фотку. У нинішньому праймі я б підспівував ефектніше. Ех ти, Дроня, я тебе теж кудись вставлю… Прямо дошка пошани вийшла. Мені здається, що в титанічних зусиллях здобути народну славу артист Дронов випадково натрапляє на незаплановані смисли", — висловився чоловік Алли Пугачової.
Також комік зазначив, що навіть пісню "Шаман" не зміг придумати сам — він почув у ній плагіат треку відомої західної співачки Адель.
"Коли не тільки обличчя без дозволу взяв, а й музику в Адель підрізав", — гостро прокоментував Галкін на своїй сторінці.
Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
