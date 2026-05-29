"Ех ти, Дроня": путініст Шаман використав Галкіна і нарвався на відповідь

Раніше російський співак використав фотографію Галкіна для свого "патріотичного" перформансу.

https://glavred.net/starnews/eh-ty-dronya-putinist-shaman-ispolzoval-galkina-i-narvalsya-na-otvet-10768694.html Посилання скопійоване

Максим Галкін і Шаман / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін; скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

Шаман використав фотографію Галкіна у своєму кліпі

Як гуморист відповів Шаману

Відомий російський гуморист Максим Галкін, який відкрито підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення і отримав статус іноагента в РФ, гостро висловився на адресу співака-путініста Шамана. Реакція з'явилася в Instagram артиста.

Пропагандист вирішив випустити черговий "патріотичний" шедевр, використавши для кліпу оживлених штучним інтелектом фотографії іноагентів, зокрема Максима Галкіна, які підспівували його пісні "Росія — мама".

відео дня

Максим Галкін у кліпі Шамана / скрін з відео

"Там вони за гроші виступають проти Росії, а в моєму кліпі вони безкоштовно співають за Росію. Тому що тільки тут їм ще дозволяють сказати "Росія — мама", — пафосно заявив Шаман.

Реакція не змусила себе довго чекати — Максим Галкін вирішив дотепно відповісти на творчі потуги путініста. Гуморист зазначив, що незадоволений вибором фотографії для відео, і пообіцяв Шаману відповідь.

"Я засмучений, що він взяв мою стару фотку. У нинішньому праймі я б підспівував ефектніше. Ех ти, Дроня, я тебе теж кудись вставлю… Прямо дошка пошани вийшла. Мені здається, що в титанічних зусиллях здобути народну славу артист Дронов випадково натрапляє на незаплановані смисли", — висловився чоловік Алли Пугачової.

Максим Галкін зараз / фото: instagram.com, Максим Галкін

Також комік зазначив, що навіть пісню "Шаман" не зміг придумати сам — він почув у ній плагіат треку відомої західної співачки Адель.

"Коли не тільки обличчя без дозволу взяв, а й музику в Адель підрізав", — гостро прокоментував Галкін на своїй сторінці.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Леся Нікітюк прокоментувала чутки про своє заміжжя та відповіла на найпоширеніші запитання про весілля. Телезірка відкладає поїздку під вінець з цілком практичних міркувань. Нікітюк зізналася, що банальна реєстрація в РАГСі її не приваблює.

Також Алан Бадоєв красиво потролив Наталю Холоденко після її одкровень про його нібито роман з Максом Барських. Режисер закликав своїх підписників і фан-клуб артиста триматися подалі від зіркового психолога, адже вона ніяк не зможе їм допомогти.

Вас може зацікавити:

Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред