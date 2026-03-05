Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

Анна Ярославська
5 березня 2026, 09:29
Безпілотник влучив у корабель під прапором Панами, який виходив з порту Чорноморськ.
Судно, дрони
РФ атакувала цивільне судно біля Чорноморська / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Російська армія атакувала цивільне судно
  • Корабель виходив з порту Чорноморськ
  • В результаті удару є постраждалі серед членів екіпажу

Армія РФ вдарила по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БПЛА в цивільне судно під прапором Панами під час виходу з порту Чорноморська.

відео дня

"Судно перевозило кукурудзу. Внаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей", - розповів Кіпер.

Як писав Главред, в ніч на 5 березня російська окупаційна армія атакувала узбережжя Білгород-Дністровського району. Пожежі спалахнули на території недіючої бази відпочинку. Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також пошкоджено транспортні засоби.

Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська атакували Шахедами один з пасажирських поїздів у Миколаєві. Внаслідок удару почалася пожежа, є поранений.

Одесу готують до кругової оборони

Одесу та область готують до кругової оборони. Створюється розгалужена система перешкод, що зробить можливий ворожий наступ технічно неможливим. Активно залучаються цивільні - від студентів до пенсіонерів, які проходять навчання на полігонах під керівництвом інструкторів. Про це розповів начальник Регіонального управління Сил ТрО "Південь" підполковник Денис Носіков.

За його словами, створюється дуже складна система всіляких фортифікаційних споруд, різного роду інженерних загороджень.

"Це ті ж kill-зони, це протитанкові рови, це різноманітні "пастки", капкани, це і "гожець" (спіральне загородження з армованої колючої стрічки, - ред.), малопомітні перешкоди. Я не можу детально розповісти, але це дуже потужна велика система", - розповів підполковник.

"Просто так сюди ніхто не увійде. Це буде просто нереально", - підкреслив Носіков.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Одеська область новини України новини Одеси війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

11:03Світ
Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

10:44Україна
РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

09:29Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Знаю, що не пробачу": Анна Борисюк висловилася про старшу сестру Паперну

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

"Закутуйтеся щільніше": синоптик попередила про погіршення погоди 5 березня

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Про цвітіння можна не мріяти: 5 рослин, які не можна обрізати навесні

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

Майже 100 років носило ім'я "сина" Сталіна - що це за місто України

"Справжнє кохання": Камалія вперше показала свого обранця

"Справжнє кохання": Камалія вперше показала свого обранця

Останні новини

11:29

Яблуні завалять урожаєм: що посадити біля дерева

11:03

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

11:02

Починають економити: "Флеш" розповів про нові дешеві дрони РФ на фронті

10:54

"Вона ізгой сім'ї": Агутін розповів про трагедію рідної жінки

10:51

Чим загрожує Росії операція США в Ірані: дипломат назвав основні ризикиВідео

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
10:44

Багато живої сили та важливі склади РФ опинилися в епіцентрі ударів ЗСУ - деталі

10:43

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

10:42

США заявляють про великі запаси зброї, але Трамп й надалі критикує минулі поставки Україні

10:37

Дружина Цекало схудла ще більше: як вона виглядає

Реклама
10:32

"Думав, що всім набрид": Потап анонсував гучне повернення з Настею Каменських

09:57

У великому місті масово перевірятимуть людей та автомобілі: в чому причина

09:46

"Показувала завжди": відома акторка висловилася про "роман" з Цимбалюком

09:29

Ретроградний Меркурій змінить життя трьох знаків зодіаку до 20 березня

09:29

РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

09:28

Польщею прокотилася масштабна хвиля депортацій українців: що відбувається

09:01

РФ завдала удару по узбережжю Одещини, спалахнули пожежі: що відомоФото

09:00

Винен не Іран: що відбувається з цінами на паливо в Україні і чи буде бензин по 65

08:35

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 5 березня (оновлюється)

08:29

У НАТО заговорили про застосування статті 5 про колективну оборону на тлі війни в Ірані

08:18

Карта Deep State онлайн за 5 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:10

Ракет на всіх не вистачить: через Іран Україні прогнозують проблему з ППО - Reuters

08:05

Путіну загрожує переворот, у Кремлі почалося бродіння: Огризко – про страхи диктатораПогляд

07:03

Понад 60 вибухів за кілька годин: два міста в РФ вночі масовано атакували дрониВідео

05:49

Лінива вечеря з картоплі: рецепт божественої страви менш ніж за годину

05:12

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

04:39

Історія мавпеня Панча отримала несподіване продовження - що з ним сталосьВідео

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика з м'ячем за 49 с

03:49

Жодної містики: чому насправді на подвір'я постійно прилітає чорний птах

03:30

Чи можна сушити волосся головою вниз: правда чи міф

03:00

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

02:10

Бункер не врятує: чому ліквідація Хаменеї стала "чорною міткою" для ПутінаВідео

02:00

Наталія Могилевська вразила зізнанням про Тіну Кароль

01:19

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопуванняВідео

00:46

Епоха натяжних стель у минулому: 4 рішення, які роблять інтер’єр елітним

04 березня, середа
23:51

Коли обрізати дерева, щоб не втратити врожай: названо оптимальні строкиВідео

23:12

В Україні можуть запровадити графіки відключення води - тривожний прогноз

23:01

"Така ж, як і дочка": Ольга Сумська потрапила в ганебний скандал

22:34

Ситуація змінилася: коли не буде світла у Дніпрі та області 5 березняФото

22:25

Мирні переговори на паузі: Зеленський назвав умову нової тристоронньої зустрічіВідео

22:22

Шикарна страва на Великдень 2026: гості ахнуть від захватуВідео

Реклама
22:14

Як правильно підібрати колір консилера, блиску та тіней: крутий лайфхак

22:04

Наймодніші сумки весни: стильні моделі від Андре Тана

21:35

"Зачепитися не буде за що": окупанти готують стрімкий ривок углиб фронту

21:29

Джерело розкрило, скільки чоловіків було у Анджеліни Джолі після Пітта

21:17

Україну знову засипатиме снігом: синоптики назвали регіони

21:06

Бекхеми звернулися до сина-пустельника в його день народження

21:05

"Ми готові": Україна допоможе країнам Близького Сходу у боротьбі проти Ірану

21:04

Прийшла справжня весна: в Тернополі очікується підвищення температури

20:20

Світла буде більше: в "Укренерго" розповіли про відключення на 5 березня

20:16

Дрони уразили в РФ корабель, який атакував Україну "Калібрами" - аналітики

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти