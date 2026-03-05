РФ завдала удару по цивільному судну в Чорному морі: є поранені

Безпілотник влучив у корабель під прапором Панами, який виходив з порту Чорноморськ.

РФ атакувала цивільне судно біля Чорноморська

Армія РФ вдарила по цивільному судну в акваторії Чорного моря. Є постраждалі серед членів екіпажу. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, ввечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БПЛА в цивільне судно під прапором Панами під час виходу з порту Чорноморська.

"Судно перевозило кукурудзу. Внаслідок атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей", - розповів Кіпер.

Як писав Главред, в ніч на 5 березня російська окупаційна армія атакувала узбережжя Білгород-Дністровського району. Пожежі спалахнули на території недіючої бази відпочинку. Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також пошкоджено транспортні засоби.

Нагадаємо, 4 березня російські окупаційні війська атакували Шахедами один з пасажирських поїздів у Миколаєві. Внаслідок удару почалася пожежа, є поранений.

Одесу готують до кругової оборони

Одесу та область готують до кругової оборони. Створюється розгалужена система перешкод, що зробить можливий ворожий наступ технічно неможливим. Активно залучаються цивільні - від студентів до пенсіонерів, які проходять навчання на полігонах під керівництвом інструкторів. Про це розповів начальник Регіонального управління Сил ТрО "Південь" підполковник Денис Носіков.

За його словами, створюється дуже складна система всіляких фортифікаційних споруд, різного роду інженерних загороджень.

"Це ті ж kill-зони, це протитанкові рови, це різноманітні "пастки", капкани, це і "гожець" (спіральне загородження з армованої колючої стрічки, - ред.), малопомітні перешкоди. Я не можу детально розповісти, але це дуже потужна велика система", - розповів підполковник.

"Просто так сюди ніхто не увійде. Це буде просто нереально", - підкреслив Носіков.

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

