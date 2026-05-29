"Я дуже економна": відома актриса розповіла про свої витрати у Києві

Коротко:
- Основним джерелом доходу Петрожицької є антрепризні вистави
- Актриса витрачає приблизно 3 тисячі грн на тиждень на продукти
Українська актриса Дар'я Петрожицька поділилася своїми щомісячними витратами і зізналася, яку суму вважає достатньою для комфортного життя в столиці. Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-проєкту "Розмова".
За словами актриси, зараз основним джерелом її доходу є антрепризні вистави. Петрожицька вважає, що для комфортного життя в Києві людині достатньо близько 1 тисячі доларів на місяць.
Вона також розповіла, що витрачає приблизно 3 тисячі грн на тиждень на продукти, а щоденне харчування вдома обходиться їй орієнтовно в 500 гривень. При цьому актриса зізналася, що часто купує готову кулінарію в супермаркетах.
Петрожицька зазначила, що частину одягу отримує за бартер завдяки співпраці з українськими брендами, які рекламує в соцмережах.
"Я дуже ощадлива. Думаю, мене цьому навчив тато. У нас вдома завжди було щось солодке, але це було просте печиво — галетне або вівсяне. Мені важливо розуміти, що у мене є фінансова подушка безпеки. І великий плюс — наявність власної квартири", — поділилася актриса.
Також вона розповіла, що живе разом із молодшою сестрою та домашнім котом.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що Максим Галкін, який покинув Росію після початку повномасштабної війни і був внесений до реєстру іноагентів за підтримку України, жорстко прокоментував кліп прокремлівського виконавця Шамана, в якому той використав обличчя гумориста.
Також Леся Нікітюк поділилася новими подробицями про здійснення своєї мрії. Відповідаючи на часті запитання про майбутнє весілля, знаменитість розсекретила ім'я головного зіркового гостя, якого хотіла б побачити на своєму святі.
Вас може зацікавити:
- Тигрові шорти та вогняне волосся: як виглядає біологічний син Джолі та Пітта
- "Можна без конверта": Нікітюк зробила несподівану заяву про весілля
- "Мої кровинки": Сумська ніжно висловилася про онуків від "російської" дочки
Про особу: Дар'я Петрожицька
Дар'я Петрожицька — українська актриса театру та кіно. Широку популярність здобула завдяки ролі в серіалі "Папік". Заслужена артистка України (2021). Брала участь у десятому сезоні українського вокального шоу "Голос країни" (дійшла до фіналу), повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред