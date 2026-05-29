"Я дуже економна": відома актриса розповіла про свої витрати у Києві

Віталій Кірсанов
29 травня 2026, 14:07
Дар’я Петрожицька вважає, що для комфортного життя в Києві людині вистачить близько 1 тисячі доларів на місяць.
Дар'я Петрожицька / інфографіка: Главред

  • Основним джерелом доходу Петрожицької є антрепризні вистави
  • Актриса витрачає приблизно 3 тисячі грн на тиждень на продукти

Українська актриса Дар'я Петрожицька поділилася своїми щомісячними витратами і зізналася, яку суму вважає достатньою для комфортного життя в столиці. Про це вона розповіла в інтерв'ю YouTube-проєкту "Розмова".

За словами актриси, зараз основним джерелом її доходу є антрепризні вистави. Петрожицька вважає, що для комфортного життя в Києві людині достатньо близько 1 тисячі доларів на місяць.

Вона також розповіла, що витрачає приблизно 3 тисячі грн на тиждень на продукти, а щоденне харчування вдома обходиться їй орієнтовно в 500 гривень. При цьому актриса зізналася, що часто купує готову кулінарію в супермаркетах.

Петрожицька зазначила, що частину одягу отримує за бартер завдяки співпраці з українськими брендами, які рекламує в соцмережах.

"Я дуже ощадлива. Думаю, мене цьому навчив тато. У нас вдома завжди було щось солодке, але це було просте печиво — галетне або вівсяне. Мені важливо розуміти, що у мене є фінансова подушка безпеки. І великий плюс — наявність власної квартири", — поділилася актриса.

Також вона розповіла, що живе разом із молодшою сестрою та домашнім котом.

Дар'я Петрожицька
Дар'я Петрожицька / інфографіка: Главред

Про особу: Дар'я Петрожицька

Дар'я Петрожицька — українська актриса театру та кіно. Широку популярність здобула завдяки ролі в серіалі "Папік". Заслужена артистка України (2021). Брала участь у десятому сезоні українського вокального шоу "Голос країни" (дійшла до фіналу), повідомляє Вікіпедія.

