"Житло для ВПО 60+": літнім переселенцям обіцяють майже безкоштовні квартири

У програмі можуть брати участь лише переселенці з Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області.

https://glavred.net/economics/zhile-dlya-vpl-60-vozrastnym-pereselencam-obeshchayut-pochti-besplatnye-kvartiry-10768736.html Посилання скопійоване

Як переселенці старшого віку можуть отримати квартиру / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ключова умова програми – компенсація 99,99% основної суми

Решту 0,01% учасник або сплачує відразу, або оформляє у кредит

В Україні стартувала нова програма пільгового кредитування "Житло для ВПО 60+", створена Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією. Ініціатива орієнтована на пенсіонерів-переселенців, які через вікові обмеження фактично не можуть скористатися стандартними іпотечними програмами (на кшталт "єОселя").

Як повідомляє "Реальна газета", програма фінансується виключно з бюджету Сєвєродонецької ГТГ, і брати участь можуть лише переселенці з Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області (перелік населених пунктів, що входять до Сєвєродонецької міської територіальної громади: Сєвєродонецьк, Щедрищеве (є частиною міста Сєвєродонецьк); селища Боровське, Вороново, Лісова Дача, Метелкіно (Метьолкіно), Павлоград, Синецький, Сиротино; села Боброво, Боровеньки, Воєводовка, Гаврилівка, Гузіївка, Єпіфанівка, Нижній Суходіл, Олександрівка, Осколонівка, Пурдівка, Смолянинове, Чабанівка).

відео дня

Ключова умова програми – компенсація 99,99% основної суми іпотечного кредиту з бюджету громади. Тобто для учасників така підтримка фактично означає можливість отримати житло майже безоплатно. Максимальний розмір фінансування становить 3 млн грн.

Умови:

Вік: від 60 років і старше (верхня межа відсутня).

Додаткові критерії: рівень пенсії, працевлаштування або кількість членів сім’ї не впливають на право участі.

Важливе обмеження: особи, зареєстровані як ВПО в інших громадах або які мають постійну реєстрацію поза межами Сєвєродонецька, брати участь не можуть.

Як працює компенсація

Механізм програми максимально спрощений: громада компенсує 99,99% основної суми іпотечного кредиту. Решту 0,01% учасник або сплачує відразу, або оформляє в кредит на 10 років.

Максимальна сума компенсації — 3 мільйони гривень. Норма площі: 52,5 кв. м на одну або двох осіб + 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї (наприклад, дорослої дитини, зареєстрованої як ВПО разом із батьками).

Партнером програми виступає державна установа "Держмолодьжитло", яка перевіряє документи, оформляє кредит і проводить процедуру відбору.

Скільки виділено коштів

Наразі адміністрація виділила 51 мільйон гривень. При максимальній сумі кредиту в 3 млн грн, програма розрахована на купівлю близько 17 квартир на даному етапі. При цьому попит критично перевищує пропозицію: станом на 18 травня було подано 495 заявок. У ГВА підкреслюють, що це "перший сет", і адміністрація продовжить шукати джерела фінансування для розширення програми.

Як подати заявку і що буде далі

Прийом документів відкрито до 1 червня 2026 року включно.

Мінімальний пакет документів: довідка ВПО, анкета, паспорт, ІПН. Подати можна онлайн, "Новою поштою" або "Укрпоштою" (днем подання вважається дата фізичного отримання документів адміністрацією).

Після завершення збору заявок "Держмолодьжитло" проведе рандомний автоматизований розіграш у прямому ефірі. Переможці отримають місяць на пошук житла та оформлення документів.

Важливі нюанси:

Держава не покриває супутні витрати: послуги нотаріуса, оцінювача, банківські комісії, страховку, а також 1% державного мита до Пенсійного фонду (при купівлі нерухомості).

Послуги ріелтора оплачуються покупцем (самостійно або за домовленістю з продавцем).

Житло можна купувати на підконтрольній території України (крім прифронтових зон, список яких слід уточнювати в ГВА).

Обмежень щодо типу будинку або року побудови немає.

Соціальна підтримка в Україні — головне

Нагадаємо, українцям раніше анонсували нові державні виплати для окремих категорій громадян, які мають посилити адресну підтримку в умовах зростання витрат на базові потреби. Частина програм стосується сімей та соціально вразливих груп. Механізм отримання допомоги поступово переводять у цифровий формат.

Як раніше повідомляв Главред, з 1 квітня в Україні стартував перерахунок пенсій для частини українців, який торкнувся одержувачів виплат з урахуванням стажу та оновлених показників. Такі рішення залишаються частиною ширшої політики перегляду соціальної допомоги.

В Україні змінили механізм отримання державних виплат для сімей з дітьми. Тепер усі дитячі допомоги надходитимуть на єдиний спеціальний рахунок "Дія.Картка".

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред