Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Житло для ВПО 60+": літнім переселенцям обіцяють майже безкоштовні квартири

Віталій Кірсанов
29 травня 2026, 13:14
google news Підпишіться
на нас в Google
У програмі можуть брати участь лише переселенці з Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області.
Як переселенці старшого віку можуть отримати квартиру
Як переселенці старшого віку можуть отримати квартиру / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

  • Ключова умова програми – компенсація 99,99% основної суми
  • Решту 0,01% учасник або сплачує відразу, або оформляє у кредит

В Україні стартувала нова програма пільгового кредитування "Житло для ВПО 60+", створена Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією. Ініціатива орієнтована на пенсіонерів-переселенців, які через вікові обмеження фактично не можуть скористатися стандартними іпотечними програмами (на кшталт "єОселя").

Як повідомляє "Реальна газета", програма фінансується виключно з бюджету Сєвєродонецької ГТГ, і брати участь можуть лише переселенці з Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області (перелік населених пунктів, що входять до Сєвєродонецької міської територіальної громади: Сєвєродонецьк, Щедрищеве (є частиною міста Сєвєродонецьк); селища Боровське, Вороново, Лісова Дача, Метелкіно (Метьолкіно), Павлоград, Синецький, Сиротино; села Боброво, Боровеньки, Воєводовка, Гаврилівка, Гузіївка, Єпіфанівка, Нижній Суходіл, Олександрівка, Осколонівка, Пурдівка, Смолянинове, Чабанівка).

відео дня

Ключова умова програми – компенсація 99,99% основної суми іпотечного кредиту з бюджету громади. Тобто для учасників така підтримка фактично означає можливість отримати житло майже безоплатно. Максимальний розмір фінансування становить 3 млн грн.

Умови:

  • Вік: від 60 років і старше (верхня межа відсутня).
  • Додаткові критерії: рівень пенсії, працевлаштування або кількість членів сім’ї не впливають на право участі.
  • Важливе обмеження: особи, зареєстровані як ВПО в інших громадах або які мають постійну реєстрацію поза межами Сєвєродонецька, брати участь не можуть.

Як працює компенсація

Механізм програми максимально спрощений: громада компенсує 99,99% основної суми іпотечного кредиту. Решту 0,01% учасник або сплачує відразу, або оформляє в кредит на 10 років.

Максимальна сума компенсації — 3 мільйони гривень. Норма площі: 52,5 кв. м на одну або двох осіб + 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї (наприклад, дорослої дитини, зареєстрованої як ВПО разом із батьками).

Партнером програми виступає державна установа "Держмолодьжитло", яка перевіряє документи, оформляє кредит і проводить процедуру відбору.

Скільки виділено коштів

Наразі адміністрація виділила 51 мільйон гривень. При максимальній сумі кредиту в 3 млн грн, програма розрахована на купівлю близько 17 квартир на даному етапі. При цьому попит критично перевищує пропозицію: станом на 18 травня було подано 495 заявок. У ГВА підкреслюють, що це "перший сет", і адміністрація продовжить шукати джерела фінансування для розширення програми.

Як подати заявку і що буде далі

Прийом документів відкрито до 1 червня 2026 року включно.

Мінімальний пакет документів: довідка ВПО, анкета, паспорт, ІПН. Подати можна онлайн, "Новою поштою" або "Укрпоштою" (днем подання вважається дата фізичного отримання документів адміністрацією).

Після завершення збору заявок "Держмолодьжитло" проведе рандомний автоматизований розіграш у прямому ефірі. Переможці отримають місяць на пошук житла та оформлення документів.

Важливі нюанси:

  • Держава не покриває супутні витрати: послуги нотаріуса, оцінювача, банківські комісії, страховку, а також 1% державного мита до Пенсійного фонду (при купівлі нерухомості).
  • Послуги ріелтора оплачуються покупцем (самостійно або за домовленістю з продавцем).
  • Житло можна купувати на підконтрольній території України (крім прифронтових зон, список яких слід уточнювати в ГВА).
  • Обмежень щодо типу будинку або року побудови немає.

Соціальна підтримка в Україні — головне

Нагадаємо, українцям раніше анонсували нові державні виплати для окремих категорій громадян, які мають посилити адресну підтримку в умовах зростання витрат на базові потреби. Частина програм стосується сімей та соціально вразливих груп. Механізм отримання допомоги поступово переводять у цифровий формат.

Як раніше повідомляв Главред, з 1 квітня в Україні стартував перерахунок пенсій для частини українців, який торкнувся одержувачів виплат з урахуванням стажу та оновлених показників. Такі рішення залишаються частиною ширшої політики перегляду соціальної допомоги.

В Україні змінили механізм отримання державних виплат для сімей з дітьми. Тепер усі дитячі допомоги надходитимуть на єдиний спеціальний рахунок "Дія.Картка".

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
соцвиплати переселенці соціальні виплати ціни на житло
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

11:56Синоптик
Школа знищена вщент: окупанти цинічно атакували прикордоння Чернігівщини

Школа знищена вщент: окупанти цинічно атакували прикордоння Чернігівщини

10:58Регіони
Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

10:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Монітори назвали дату масованого удару по Україні - які регіони стануть ціллю

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

Коли почнуться масовані удари по Москві: названо дати та головну ціль атак ЗСУ

Мурахи втечуть за одну ніч: дешевий домашній трюк здивує багатьох

Мурахи втечуть за одну ніч: дешевий домашній трюк здивує багатьох

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

Загроза масованого ракетного удару: обстріл можливий вже найближчим часом

Останні новини

14:13

Одна сонячна панель замість електромережі здивувала власників будинків

14:07

"Я дуже економна": відома актриса розповіла про свої витрати у Києві

14:06

"Попа перевернулася": учасниця "Холостяка" постраждала від невдалої пластикиВідео

14:02

Чому полуницю варто замочувати у солоній воді: секрет досвідчених господиньВідео

13:32

Літак Епштейна оглянули через роки і застигли від побаченогоВідео

Україна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – КоваленкоУкраїна візьметься за Москву восени-взимку, у серпні-вересні полетить наша балістика – Коваленко
13:14

"Мої кровинки": Сумська ніжно висловилася про онуків від "російської" доньки

13:14

"Житло для ВПО 60+": літнім переселенцям обіцяють майже безкоштовні квартири

13:12

26-річний поліцейський вистрілив у себе на робочому місці: перші деталі трагедії

13:02

"Ущипни мене, що це не сон": хто стане гостем випуску "Караоке на майдані" до Дня Києва

Реклама
12:50

Помідори будуть великими і м'ясистими: що обов'язково потрібно зробити в червні

12:43

Білорусь має вступити у війну: чи зможе РФ перекрити трасу Київ-Чоп

12:38

Підживлення огірків у червні: як збільшити врожай і уникнути пожовтінняВідео

12:10

Китайський гороскоп на завтра, 30 травня: Півням — скандал, Кролям — щедрі жести

12:08

"Не буду блазнівським кузеном": Ніколас Кейдж змінив прізвище

11:56

Чоловік знайшов у землі предмет і не повірив у його справжню цінність

11:56

Останні дні весни будуть особливо холодними: синоптики назвали дату потепління

11:41

Дрони руйнують логістику окупантів: ГУР заблокувало сухопутний коридор до КримуВідео

11:36

В Україні росте диво-гриб зі смаком курятини: де його можна знайтиВідео

11:12

Чому 30 травня не можна ходити до лісу: яке церковне свято

11:04

"Ех ти, Дроня": путініст Шаман використав Галкіна і нарвався на відповідьВідео

Реклама
10:58

Школа знищена вщент: окупанти цинічно атакували прикордоння ЧернігівщиниФото

10:50

Які люди мають зв'язок із вищими силами: дати народження з унікальною енергією

10:43

Російський дрон впав на житловий будинок у Румунії: Бухарест ініціює застосування статті 4 НАТО

10:42

Як правильно користуватися вентилятором у спеку та не нашкодити собі

10:11

"Не можна виключати вторгнення": у ДПСУ оцінили ситуацію на кордоні з Білоруссю

10:01

Від колорадського жука не залишиться й сліду: чим обробити картоплю у червніВідео

09:55

"Можна без конверта": Нікітюк зробила несподівану заяву про весілляВідео

09:53

Регіони Росії знову у вогні: після атаки дронів палають важливі об’єкти: подробиці

09:14

Українські гімнастки на чемпіонаті Європи влаштували бойкот гімнів РФ та Білорусі

08:59

Чи потрібно вмикати поворот: тест з ПДР збиває з пантелику кожного другогоВідео

08:33

Дітей Путіна та Кабаєвої навчають педагоги з ПАР та Британії - розслідування ЗМІ

08:12

Росія атакувала турецьке цивільне судно в Чорному морі: є пораненіФото

08:10

Червона лінія для Мінська: Новак розповів, чим обернеться спроба РФ заблокувати трасу Київ-ЧопПогляд

07:44

Пожежі, вибиті вікна та поранені: РФ завдала удару по житлових будинках у ЗапоріжжіФото

06:53

Російський дрон перетнув кордон Румунії та впав на дах багатоповерхівки: деталі

05:58

Гороскоп на завтра, 30 травня: Дівам - труднощі, Козорогам - подорож

05:34

Хто отримає подарунок небес на початку літа: гороскоп на червень 2026 рокуВідео

05:11

Чим лякали дітей у СРСР: абсурдні заборони, які можна почути й досі

04:30

Щастя вже на порозі: для яких знаків зодіаку кінець травня стане особливим

04:09

Як правильно брати кота на руки: більшість робить помилку, яка лякає тваринуВідео

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні магазину одягу за 25 с

03:37

Як правильно перевозити дитину в автокріслі - головне, що мають знати батьки

03:11

Вечірній полив проти ранкового: коли найкраще поливати рослини влітку

02:15

Сенсація з космосу: вчені натрапили на нову загадкову планету

01:06

Десятки ракет на місяць: прогноз термінів масованих ударів РФ по Україні

00:01

Транспортний удар по гаманцю: киянам розкрили нові ціни на проїзд

28 травня, четвер
23:58

Росія атакує Україну "ракетним вінегретом": експерт попередив про нові удариВідео

23:01

Розвідка США дізналася про просування ЗСУ: у Конгресі зробили гучну заяву

22:44

Частина чоловіків можуть втратити бронювання - юрист попередив про новий нюанс

22:42

Окупантам наказали до 31 травня прорватися до ключового міста - Сили оборони

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ХарковаНовини ОдесиНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти