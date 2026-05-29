"Житло для ВПО 60+": літнім переселенцям обіцяють майже безкоштовні квартири

Коротко:
- Ключова умова програми – компенсація 99,99% основної суми
- Решту 0,01% учасник або сплачує відразу, або оформляє у кредит
В Україні стартувала нова програма пільгового кредитування "Житло для ВПО 60+", створена Сєвєродонецькою міською військовою адміністрацією. Ініціатива орієнтована на пенсіонерів-переселенців, які через вікові обмеження фактично не можуть скористатися стандартними іпотечними програмами (на кшталт "єОселя").
Як повідомляє "Реальна газета", програма фінансується виключно з бюджету Сєвєродонецької ГТГ, і брати участь можуть лише переселенці з Сєвєродонецької міської територіальної громади Луганської області (перелік населених пунктів, що входять до Сєвєродонецької міської територіальної громади: Сєвєродонецьк, Щедрищеве (є частиною міста Сєвєродонецьк); селища Боровське, Вороново, Лісова Дача, Метелкіно (Метьолкіно), Павлоград, Синецький, Сиротино; села Боброво, Боровеньки, Воєводовка, Гаврилівка, Гузіївка, Єпіфанівка, Нижній Суходіл, Олександрівка, Осколонівка, Пурдівка, Смолянинове, Чабанівка).
Ключова умова програми – компенсація 99,99% основної суми іпотечного кредиту з бюджету громади. Тобто для учасників така підтримка фактично означає можливість отримати житло майже безоплатно. Максимальний розмір фінансування становить 3 млн грн.
Умови:
- Вік: від 60 років і старше (верхня межа відсутня).
- Додаткові критерії: рівень пенсії, працевлаштування або кількість членів сім’ї не впливають на право участі.
- Важливе обмеження: особи, зареєстровані як ВПО в інших громадах або які мають постійну реєстрацію поза межами Сєвєродонецька, брати участь не можуть.
Як працює компенсація
Механізм програми максимально спрощений: громада компенсує 99,99% основної суми іпотечного кредиту. Решту 0,01% учасник або сплачує відразу, або оформляє в кредит на 10 років.
Максимальна сума компенсації — 3 мільйони гривень. Норма площі: 52,5 кв. м на одну або двох осіб + 21 кв. м на кожного наступного члена сім'ї (наприклад, дорослої дитини, зареєстрованої як ВПО разом із батьками).
Партнером програми виступає державна установа "Держмолодьжитло", яка перевіряє документи, оформляє кредит і проводить процедуру відбору.
Скільки виділено коштів
Наразі адміністрація виділила 51 мільйон гривень. При максимальній сумі кредиту в 3 млн грн, програма розрахована на купівлю близько 17 квартир на даному етапі. При цьому попит критично перевищує пропозицію: станом на 18 травня було подано 495 заявок. У ГВА підкреслюють, що це "перший сет", і адміністрація продовжить шукати джерела фінансування для розширення програми.
Як подати заявку і що буде далі
Прийом документів відкрито до 1 червня 2026 року включно.
Мінімальний пакет документів: довідка ВПО, анкета, паспорт, ІПН. Подати можна онлайн, "Новою поштою" або "Укрпоштою" (днем подання вважається дата фізичного отримання документів адміністрацією).
Після завершення збору заявок "Держмолодьжитло" проведе рандомний автоматизований розіграш у прямому ефірі. Переможці отримають місяць на пошук житла та оформлення документів.
Важливі нюанси:
- Держава не покриває супутні витрати: послуги нотаріуса, оцінювача, банківські комісії, страховку, а також 1% державного мита до Пенсійного фонду (при купівлі нерухомості).
- Послуги ріелтора оплачуються покупцем (самостійно або за домовленістю з продавцем).
- Житло можна купувати на підконтрольній території України (крім прифронтових зон, список яких слід уточнювати в ГВА).
- Обмежень щодо типу будинку або року побудови немає.
Соціальна підтримка в Україні — головне
Нагадаємо, українцям раніше анонсували нові державні виплати для окремих категорій громадян, які мають посилити адресну підтримку в умовах зростання витрат на базові потреби. Частина програм стосується сімей та соціально вразливих груп. Механізм отримання допомоги поступово переводять у цифровий формат.
Як раніше повідомляв Главред, з 1 квітня в Україні стартував перерахунок пенсій для частини українців, який торкнувся одержувачів виплат з урахуванням стажу та оновлених показників. Такі рішення залишаються частиною ширшої політики перегляду соціальної допомоги.
В Україні змінили механізм отримання державних виплат для сімей з дітьми. Тепер усі дитячі допомоги надходитимуть на єдиний спеціальний рахунок "Дія.Картка".
