РФ атакувала дронами Кривий Ріг: загорілася висотка і підприємство

Коротко:
- Дрони атакували Кривий Ріг
- Зафіксовано влучання на двох локаціях
- У місті спалахнули пожежі, постраждалих немає
- Пошкоджено до 30 житлових будинків
В ніч на 6 березня дрони атакували Кривий Ріг. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів про наслідки.
За його словами, зафіксовано пряме влучання "шахедами" в дев'ятиповерхівку і підприємство інфраструктури на двох різних локаціях.
За словами Вілкула, триває гасіння пожеж і аварійно-рятувальна операція.
"Розгортаємо два штаби допомоги людям. У Саксаганському районі в школі поруч. У Довгинцівському районі - поруч з виконкомом. Будівельні матеріали будуть протягом 40 хвилин. Заява на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади розгортаються", - повідомив Вілкул.
Дивіться відео - Вілкул розповів про наслідки удару по Кривому Рогу:
За словами Вілкула, обійшлося без постраждалих.
"Дві пожежі погашені, ще на одній йде локалізація. Пошкоджено до 30 будинків. Штаби допомоги людям розгорнуті. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків", - додав він.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 5 березня російська окупаційна армія атакувала узбережжя Білгород-Дністровського району. Пожежі спалахнули на території недіючої бази відпочинку. Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також пошкоджено транспортні засоби.
Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БПЛА в цивільне судно під прапором Панами при виході з порту Чорноморська.
"Судно перевозило кукурудзу. В результаті атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей.
4 березня російські окупаційні війська атакували Шахедами один з пасажирських поїздів у Миколаєві. В результаті удару почалася пожежа, є поранений.
Під час нічної атаки 3 березня в Шевченківському районі Харкова уламки ворожої дрона пошкодили вікна в багатоквартирних будинках і кілька автомобілів. Постраждали дві людини, зокрема, одна дитина.
В ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.
Про персону: Олександр Вілкул
Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.
