РФ атакувала дронами Кривий Ріг: загорілася висотка і підприємство

Один з безпілотників влучив у дев'ятиповерховий житловий будинок, інший — в об'єкт інфраструктури.

Комунальні служби та рятувальники продовжують роботу на місцях ударів / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

Дрони атакували Кривий Ріг

Зафіксовано влучання на двох локаціях

У місті спалахнули пожежі, постраждалих немає

Пошкоджено до 30 житлових будинків

В ніч на 6 березня дрони атакували Кривий Ріг. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул розповів про наслідки.

За його словами, зафіксовано пряме влучання "шахедами" в дев'ятиповерхівку і підприємство інфраструктури на двох різних локаціях.

За словами Вілкула, триває гасіння пожеж і аварійно-рятувальна операція.

"Розгортаємо два штаби допомоги людям. У Саксаганському районі в школі поруч. У Довгинцівському районі - поруч з виконкомом. Будівельні матеріали будуть протягом 40 хвилин. Заява на матеріальну допомогу від міста. Комунальні бригади розгортаються", - повідомив Вілкул.

Дивіться відео - Вілкул розповів про наслідки удару по Кривому Рогу:

За словами Вілкула, обійшлося без постраждалих.

"Дві пожежі погашені, ще на одній йде локалізація. Пошкоджено до 30 будинків. Штаби допомоги людям розгорнуті. Всі служби працюють над ліквідацією наслідків", - додав він.

​Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 5 березня російська окупаційна армія атакувала узбережжя Білгород-Дністровського району. Пожежі спалахнули на території недіючої бази відпочинку. Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також пошкоджено транспортні засоби.

Увечері 4 березня в акваторії Чорного моря зафіксовано влучання БПЛА в цивільне судно під прапором Панами при виході з порту Чорноморська.

"Судно перевозило кукурудзу. В результаті атаки є постраждалі серед членів екіпажу. Проведено заходи з надання допомоги та евакуації людей.

4 березня російські окупаційні війська атакували Шахедами один з пасажирських поїздів у Миколаєві. В результаті удару почалася пожежа, є поранений.

Під час нічної атаки 3 березня в Шевченківському районі Харкова уламки ворожої дрона пошкодили вікна в багатоквартирних будинках і кілька автомобілів. Постраждали дві людини, зокрема, одна дитина.

В ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

