Відбувається зачистка територій: в DeepState розкрили масштаби просування ЗСУ

Аналітики кажуть, що активність Сил оборони призвела до відчутних успіхів.

ЗСУ мають значні просування на фронті / колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, t.me/DeepStateUA

Головне:

ЗСУ проводять зачистку на стику Запорізької та Дніпропетровської областей

Наразі активні бойові дії тривають в населеному пункті Березове

Але в районі Гуляйполя противник має більшу ініціативу

Сили оборони України проводять зачистку територій від російських окупантів на стику Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомили аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Зазначається, що наразі активні бойові дії тривають в населеному пункті Березове. Сили оборони намагаються зачистити село від російської піхоти, але там ворог все ще чинить спротив і постійно здійснює тиск.

"Також йдуть активні пошуково-ударні роботи по відтинку Калинівське-Новомиколаївка-Новогригорівка-Красногірське-Першотравневе-Рибне-Солодке. Фіксуються ураження по піхоті та укриттях ворога на сході Новомиколаївки і також переважно в східній частині Новогригорівки", - йдеться у повідомленні.

Аналітики додають, що у той же час російські піхотні групи намагаються пролізти між Новогригорівкою та Красногірським і активно здійснюють тиск на Першотравневе. Фіксується присутність противника в "сірій зоні".

Наголошується, що ця ділянка фронту поки що єдина, де активність Сил оборони призвела до відчутних успіхів.

"За нашими оцінками, успіхи із зачисткою території з боку Сил оборони складають — близько 79 кв. км. В той же час зарано переводити їх у синю зону, оскільки в тилах досі фіксуються одиничні групи противника", - кажуть у DeepState.

Просування ЗСУ на фронті / фото: t.me/DeepStateUA

Аналітики підкреслюють, що із врахуванням "сірої зони", де були позиції Сил оборони, але відбувалися просочування противника в глибину оборони, ця цифра сягає близько 200 кв. км.

Крім того, повідомляється, що в районі Гуляйполя противник має більшу ініціативу, проводячи постійні штурмові дії піхотою, іноді залучаючи броню.

"Нещодавно противник завіз на двох одиницях (бронетехніки, - ред.) близько 20-ти піхотинців в ліс на північних околицях Святопетрівки", - підсумували в DeepState.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Цілі наступу ЗСУ на фронті

Командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла, Герой України Дмитро "Перун" Філатов заявляв, що одна із цілей наступу ЗСУ на Півдні - звільнення Дніпропетровської області.

За його словами, друга мета – зупинити просування окупантів у бік Запоріжжя і відкинути їх за річку Гайчур, яка протікає з півночі на південь паралельно трасі Покровськ-Гуляйполе.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська готуються до активізації бойових дій на фронті. Наразі основні зусилля противника зосереджені на прориві до населеного пункту Гришине та спробах захопити Покровськ і Мирноград.

Джерело у Силах оборони України говорило, що повна окупація міста Покровськ російськими окупаційними військами може призвести до швидкого обвалу оборони на цьому напрямку.

Крім того, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявляв, що російські окупаційні війська не відмовились від ідеї розширення так званої "зони безпеки" вздовж українського кордону.

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

