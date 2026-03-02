Рус
Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ

Віталій Кірсанов
2 березня 2026, 10:03
Минулими вихідними Тегеран здійснив сотні ударів дронами по арабських країнах Перської затоки.
Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною
Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною

Коротко:

  • Стратегія Ірану багато в чому повторює російську модель
  • Дронова атака спрямована на психологічний тиск на населення

Іран у своїх атаках безпілотниками застосовує підхід, схожий з тим, який Росія використовує у війні проти України. Про це пише The Wall Street Journal.

Минулими вихідними Тегеран здійснив сотні ударів дронами по арабських країнах Перської затоки. В результаті були пошкоджені американські військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, а також створено серйозне навантаження на регіональні системи протиповітряної оборони.

відео дня

Як зазначає видання, стратегія Ірану багато в чому повторює російську модель: удари по ключових інфраструктурних об'єктах спрямовані не тільки на фізичне руйнування, але і на психологічний тиск на населення, а також на завдання економічного збитку противнику.

Іранські ударні безпілотники відрізняються невеликими розмірами, відносною дешевизною і складністю перехоплення. Хоча за руйнівною силою вони поступаються ракетним арсеналам, дрони здатні ефективно вражати цивільні аеропорти, морські порти та інші важливі об'єкти. Крім того, Іран застосовує тактику масованих або комбінованих атак - одночасно використовуючи безпілотники і ракети для перевантаження і придушення систем ППО.

Колишній співробітник ізраїльської військової розвідки Денні Цитринович зазначив, що ключовою перевагою таких апаратів є простота і ефективність їх масового виробництва, а також можливість запуску як з морських платформ, так і з наземних позицій.

Тактика ударів

За наявними даними, дрони застосовувалися для атак на військово-морську базу США в Бахрейні, аеропорти в Абу-Дабі та Кувейті, висотні будівлі в Дубаї та Бахрейні, а також на морські порти. В результаті ударів загинули щонайменше три людини в ОАЕ і одна - в Омані.

Атаки спровокували серйозні збої в міжнародній логістиці і викликали стрибок світових цін на нафту, що, за оцінками аналітиків, свідчить про прагнення Тегерана бити по вразливих елементах глобальної економіки. Експерти вважають, що таким чином Іран намагається розширити рамки конфлікту, чинячи тиск на союзників США в регіоні і створюючи економічні ризики для Заходу.

Згідно з офіційною інформацією урядів, по ОАЕ було запущено 541 безпілотник, по Кувейту - 283, по Бахрейну - дев'ять дронів і 136 апаратів типу "Шахед", по Катару - 12, по Йорданії - десятки, а також сотні ракет по різних цілях в регіоні. Ізраїль повідомив про перехоплення понад 50 іранських безпілотників, що, за оцінкою експертів, спрощується його географічною віддаленістю від Ірану - дронам потрібно більше часу для досягнення цілей.

Радник аналітичного центру CNA Самуель Бендетт зазначив, що Іран протягом декількох років спостерігав за застосуванням аналогічної тактики Росією і зробив відповідні висновки.

Іран в атаках дронами копіює тактику Росії у війні з Україною - WSJ
Інфографіка: Главред

Необхідність врахування українського досвіду

На думку експертів, державам Перської затоки належить виробити більш ефективні механізми протидії дроновій загрозі. Україна за роки війни вибудувала систему виявлення і перехоплення безпілотників, в тому числі використовуючи недорогі апарати для знищення ворожих дронів типу "Шахед" після їх виявлення.

Аналітики вважають, що країнам регіону потрібно налагодити обмін розвідувальною інформацією про запуски безпілотників і створити багаторівневу систему протиповітряної оборони, здатну відбивати масовані атаки. Однак, як підкреслюють фахівці, забезпечити захист кожної будівлі в таких мегаполісах, як Дубай або Абу-Дабі, практично неможливо.

Як загострення навколо Ірану вплине на Україну - думка журналіста

Як писав Главред, тривала військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може істотно змінити глобальний інформаційний та політичний порядок денний, через що війна Росії проти України ризикує відійти на другий план. Таку думку висловив журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо.

Він зазначив, що наразі провідні світові ЗМІ зосереджують основну увагу саме на подіях на Близькому Сході, що безпосередньо впливає на сприйняття ситуації міжнародною аудиторією. На його думку, найбільший резонанс на Заході викликають ті події, які мають прямий вплив на повсякденне життя людей або їхні економічні інтереси.

"Масова атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах - Дубаю або Абу-Дабі, або закриття їх аеропортів", - пояснив журналіст.

Атака на Іран - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Велика Британія має намір залучити українських фахівців для допомоги країнам Перської затоки в посиленні захисту від іранських безпілотників. Про такі плани повідомив прем'єр-міністр Кір Стармер.

Рішення про початок масштабної військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп прийняв після тривалого тиску з боку ключових партнерів Вашингтона на Близькому Сході, зокрема Ізраїлю та Саудівської Аравії, йдеться в матеріалі The Washington Post.

Тим часом іранські державні ЗМІ заявили, що верховний лідер Ірану Алі Хосейні Хаменеї, який очолював країну майже чотири десятиліття, загинув в результаті ударів, завданих США та Ізраїлем по об'єктах іранського режиму.

Про джерело: The Wall Street Journal

The Wall Street Journal (WSJ) - щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 року Чарльзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших і найбільших американських видань, що публікує статті на такі теми: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Коронна хитрість досвідчених кулінарів: одна дрібниця перетворює яєчню на шедеврВідео

