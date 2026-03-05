Вимикатимуть, але не для всіх черг: графіки для Дніпра та області на 6 грудня

Обмеження електропостачання діятимуть один-два рази на добу залежно від черги споживачів.

НЕК "Укренерго" може змінювати графік відключень протягом дня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

6 березня у Дніпрі та області будуть погодинні відключення

Обмеження діятимуть для абонентів ДТЕК та ЦЕК з 08:00 до 24:00

Світло вимикатимуть за чергами, час залежить від розкладу компаній

У четвер, 6 березня, в окремих регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго" та передбачають стабілізаційні вимкнення в Дніпрі та Дніпропетровській області.

За інформацією ДТЕК, електропостачання може обмежуватися один-два рази на добу залежно від черги. Мешканцям радять стежити за оновленнями та планувати побутові справи з урахуванням можливих вимкнень.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1 20:00 – 22:00

Черга 1.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Черга 2.1 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Черга 2.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Черга 3.1 09:30 – 13:00

Черга 3.2 09:30 – 11:00

Черга 4.1 22:00 – 24:00

Черга 4.2 09:30 – 11:00

Черга 5.1 Не відключатиметься

Черга 5.2 14:00 – 16:30

Черга 6.1 14:00 – 16:30

Черга 6.2 13:00 – 16:30

Для перевірки точного часу відключення за конкретною адресою доступні онлайн-сервіси на сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Для абонентів компанії ЦЕК графіки відключень діятимуть протягом дня з 08:00 до 24:00.

Черга 1.1 09:30 – 13:00

Черга 1.2 20:00 – 24:00

Черга 2.1 09:30 – 11:00

Черга 2.2 09:30 – 11:00

Черга 3.1 14:00 – 16:30

Черга 3.2 Не вимикатимуть

Черга 4.1 14:00 – 16:30

Черга 4.2 13:00 – 16:30

Черга 5.1 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

Черга 5.2 08:00 – 09:30

Черга 6.1 16:30 – 20:00

Черга 6.2 08:00 – 09:30, 16:30 – 20:00

У компанії попередили, що протягом доби графік може змінюватися за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Розташування "Пунктів незламності"

У Дніпропетровській області продовжують працювати "Пункти незламності". Перелік адрес оприлюднений на офіційному сайті Дніпропетровської ОВА.

Такі локації облаштовані в районних військових адміністраціях, старостатах і міських радах. Вони приймають відвідувачів у робочі години.

