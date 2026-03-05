США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

Президент підкреслив стратегічну важливість співпраці та підтримки союзників у протидії загрозам дронів Shahed.

Українські фахівці та техніка готуються до місії у Близькосхідному регіоні / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офис президента

Коротко:

США звернулися до України за допомогою у протидії дронам "Shahed"

Київ оперативно відгукнувся та надасть фахівців і техніку

Допомога стосується Близькосхідного регіону

США звернулися до України з проханням про спеціалізовану допомогу у протидії дронам-камікадзе типу "Shahed" у Близькосхідному регіоні. Київ відгукнувся на запит американської сторони. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, американська сторона звернулася з конкретним проханням про підтримку, і, зважаючи на унікальний досвід України у боротьбі з іранськими безпілотниками, рішення ухвалили швидко.

"Доручив надати необхідні засоби та забезпечити присутність українських спеціалістів, які можуть гарантувати необхідну безпеку", — наголосив Президент.

Зеленський також підкреслив, що така співпраця є логічним продовженням стратегічного партнерства між країнами, адже Україна прагне підтримувати тих, хто допомагає забезпечувати безпеку українських громадян у війні проти російської агресії.

Як загострення навколо Ірану вплине на Україну - думка журналіста

Як повідомляв раніше Главред, журналіст Віталій Портников в ефірі телеканалу Еспресо зазначив, що тривала військова кампанія США та Ізраїлю проти Ірану може суттєво змінити глобальний інформаційний та політичний порядок денний. Через це війна Росії проти України ризикує відійти на другий план.

Шахед / Інфографіка: Главред

За словами Портникова, провідні світові ЗМІ нині концентрують увагу на подіях на Близькому Сході, оскільки вони безпосередньо впливають на економіку та повсякденне життя людей.

"Масова атака Росії на Дніпро вчора в інформаційному полі виглядає менш значущою, ніж удари по світових економічних центрах — Дубаю чи Абу-Дабі, або закриття їхніх аеропортів", — пояснив журналіст.

Операція США в Ірані - новини за темою

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів. Міністр Ізраїлю оголосив про "початок превентивних ударів" по Ірану.

Крім того, вранці 5 березня видання Reuters повідомило про атаку іранських дронів на місто Нахічевань в Азербайджані. Цей населений пункт розташований на кордоні біля Ірану. У Нахічевані повідомили про вогонь та хмару диму в небі.

Нагадаємо, що у США заявляють, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" і подальших дій, однак президент Дональд Трамп знову різко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена передавати зброю Україні. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи допис Трампа у Truth Social.

Читайте також:

Про персону: Віталій Портников Віталій Портников - український публіцист, письменник і журналіст. Оглядач Радіо Свобода та постійний автор аналітичних статей в українських виданнях на політичну і історичну тематику. Член Українського ПЕН. Веде популярний україномовний відеоблог на YouTube.

