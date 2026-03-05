Рус
Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

Юрій Берендій
5 березня 2026, 16:10
Сили оборони України прорвали багаторівневу систему ППО в районі Новоросійської бухти та завдали критичних пошкоджень російському фрегату.
ЗМІ повідомили про критичні пошкодження фрегата РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Сили оборони змогли прорвати багаторівневу ППО Новоросійська та уразити корабель флоту РФ
  • Йдеться про фрегат "Адмірал Ессен", який є носієм ракет "Калібр"
  • Корабель зазнав суттєвих ушкоджень

Внаслідок спільної спеціальної операції СБУ із Силами оборони в Новоросійську було пошкоджено російський фрегат "Адмірал Ессен". Через ураження систем наведення корабель втратив можливість застосовувати крилаті ракети "Калібр" проти України. Про це повідомили джерела ТСН.ua у спецслужбах.

Зазначається, що під час атаки на порт Новоросійська в ніч на 2 березня удар було завдано по фрегату "Адмірал Ессен", який є носієм восьми ракет "Калібр". Снаряд влучив у середню надбудову корабля, що спричинило вибух гранатометів для відстрілу теплових пасток і систем розсіювання радіосигналу.

відео дня

За даними джерел видання у спецслужбі, також зазнав пошкоджень комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, призначений для виявлення радіолокаційного випромінювання та створення перешкод.

Крім того, були уражені радари підсвічування цілей ЗР-90 "Орєх", які входять до системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу. Ймовірно постраждав і основний оглядовий радар "Фрегат-М2М", що відповідає за далеке виявлення повітряних і надводних цілей.

Джерела видання вказують на те, що під час операції вдалося прорвати багаторівневу та щільну систему протиповітряної оборони, яка захищала Новоросійську бухту та порт. Пожежа на борту корабля тривала приблизно 18 годин, що може свідчити про серйозні внутрішні пошкодження і складні умови роботи аварійних служб.

"Корабель отримав критичні пошкодження, які суттєво обмежують можливість застосування ним крилатих ракет "Калібр". Наразі фрегат не може завдавати ударів по території України", — вказали джерела видання.

Порт Новоросійськ / Інфографіка: Главред

Чому російські кораблі ховаються у портах - думка військового

Як писав Главред, російські військово-морські кораблі майже не проявляють активності у відкритому морі. Зазвичай вони відходять від порту приблизно на 40 кілометрів, здійснюють пуски ракет і одразу повертаються назад. Про це в інтерв’ю Associated Press повідомив керівник спеціалізованого підрозділу морських безпілотників Group 13.

"Вони постійно ховаються. І певним чином це також результат діяльності нашого підрозділу - адже ви можете уявити собі вартість утримання флоту, який не може діяти в морі", - сказав він.

Удар по Новоросійську 2 березня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у результаті атаки безпілотників на Новоросійську бухту було пошкоджено середню надбудову російського фрегата "Адмірал Ессен", який періодично застосовується для ракетних ударів по Україні "Калібрами". Про це повідомили OSINT-аналітики проєкту "КіберБорошно".

У ніч на 2 березня Сили оборони України здійснили масований удар по кораблях російського флоту в порту Новоросійськ. За даними телеграм-каналу "Досье шпиона" та моніторингової групи "Кримський вітер", унаслідок атаки пошкоджень зазнали п’ять ворожих кораблів.

Крім того, за даними джерел видання РБК-Україна, СБУ разом із Силами оборони вразила також російські системи протиповітряної оборони, радіолокаційну станцію та нафтоналивні стендери на терміналі "Шесхарис".

Про джерело: ТСН

ТСН (Телевізійна Служба Новин) — щоденна інформаційна телепрограма новин каналу "1+1" виробництва "1+1 Media". ТСН є однією з найпопулярніших програм новин в Україні. У грудні 2012 року програма встановила абсолютний рекорд, здобувши частку аудиторії 31,5 %. Це означає, що майже третина глядачів в Україні дивилася випуски ТСН, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чорноморський флот Новоросійськ чорноморський флот РФ
Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

Долар встановив небачений раніше рекорд: новий курс валют на 5 березня

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

