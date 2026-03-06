Трамп зробив гучну заяву про майбутнє Ірану: що сказав

Президент США заговорив про зміну влади в Ірані та натякнув на своїх кандидатів.

Трамп хоче нового лідера Ірану і вже придивляється до кандидатур / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Коротко:

Трамп хоче повної зміни керівництва в Ірані

У Вашингтона є кілька кандидатур на роль майбутнього лідера країни

Президент США заявив, що не розглядає варіант наземного вторгнення в Іран

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що хоче повної зміни керівництва в Ірані. За його словами, у нього є кілька кандидатур на роль "хорошого лідера". Про це глава Білого дому заявив у коментарі NBC News.

"Ми хочемо прийти і все вичистити. Нам не потрібен той, хто буде відновлювати все протягом 10 років", - заявив Трамп.

За його словами, США хочуть, щоб в Ірані був "хороший лідер", і у Вашингтона на прикметі є кандидатури.

"У нас є кілька людей, які, я думаю, добре впоралися б з цією роботою", - сказав Трамп.

При цьому він відмовився назвати кого-небудь по імені.

Президент США додав, що вживає всіх заходів для того, щоб люди з його списку вижили і пережили війну.

На питання про те, хто ж все-таки очолить Іран у майбутньому, президент США відповів так:

"Я не знаю, але в якийсь момент мені зателефонують і запитають, кого б я хотів бачити на цій посаді", - відповів Трамп, додавши, що він "лише трохи саркастичний, коли це говорить".

Також глава Білого дому відреагував на слова глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі про те, що Тегеран готовий до наземного вторгнення американських і ізраїльських військ. Він назвав це "марною тратою часу", підкресливши, що на даний момент не думає про введення армії.

"Це марна трата часу. Вони втратили все. Вони втратили все, що могли втратити", - підкреслив Трамп.

Політична система Ірану / Інфографіка: Главред

Військова операція США та Ізраїлю в Ірані

Як писав Главред, Ізраїль і США 28 лютого завдали ударів по об'єктах на території Ірану. У центрі столиці Тегерана сталося кілька потужних вибухів.

В результаті операції загинув верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї. Пізніше Рада аятол вибрала Моджтабу Хаменеї, сина Алі Хаменеї, наступним верховним лідером Ірану.

Москва відмовила Тегерану у військовій допомозі після початку масованих ударів США та Ізраїлю по об'єктах режиму в Ірані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон планує продовжувати свою операцію проти Тегерана протягом "чотирьох-п'яти тижнів". На питання про те, кого він хотів би бачити на чолі Ірану, він відповів: "У мене є три дуже хороших кандидати".

Чим загрожує Росії операція США в Ірані

Дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко заявив, що Росія практично не зможе надати реальну військову допомогу Ірану, оскільки сама потребує ресурсів для захисту власної території.

"Якщо Росія віддасть останнє Ірану, вона відкриє можливості для її власного знищення. Тому шанси на те, що іранці щось отримають від росіян, дорівнюють нулю", - підкреслив дипломат в інтерв'ю Главреду.

Він також припустив, що Іран може залишитися один на один зі своїми проблемами, оскільки, на його думку, удари США по країні є безпрецедентними за потужністю та руйнівною силою.

На думку Огризка, в разі поразки нинішнього режиму в Ірані Москва може остаточно втратити важливого партнера на Близькому Сході, що створить для Росії додаткові ризики на міжнародній арені.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

