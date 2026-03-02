У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

Головне:
- У Києві ввечері в понеділок прогриміли вибухи
- Про атаку ворожих безпілотників повідомили у ЗСУ
Сильні вибухи прогриміли в Києві ввечері в понеділок, 2 березня.
Про роботу сил протиповітряної оборони повідомив мер столиці України Віталій Кличко.
"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він у Telegram.
Раніше про атаку ворожих безпілотників повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.
"Ворожий БПЛА в р-ні. Київського водосховища в напрямку Києва", - йшлося в повідомленні.
Чому Росія завдає ударів по енергетиці: думка експерта
Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що атаки на підстанції та магістральні лінії електропередачі мають на меті послабити стійкість української енергосистеми. Виведення з ладу таких вузлів обмежує можливість оперативно перерозподіляти електроенергію між областями.
У періоди пікового споживання це змушує застосовувати графіки відключень, щоб знизити навантаження на мережу і запобігти більш масштабним аваріям.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.
Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.
Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.
