У Києві гримлять потужні вибухи: українців попередили про атаку ворожих БпЛА

Про атаку ворожих безпілотників повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Головне:

У Києві ввечері в понеділок прогриміли вибухи

Про атаку ворожих безпілотників повідомили у ЗСУ

Сильні вибухи прогриміли в Києві ввечері в понеділок, 2 березня.

Про роботу сил протиповітряної оборони повідомив мер столиці України Віталій Кличко.

"У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він у Telegram.

Раніше про атаку ворожих безпілотників повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"Ворожий БПЛА в р-ні. Київського водосховища в напрямку Києва", - йшлося в повідомленні.

Чому Росія завдає ударів по енергетиці: думка експерта

Фахівець Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що атаки на підстанції та магістральні лінії електропередачі мають на меті послабити стійкість української енергосистеми. Виведення з ладу таких вузлів обмежує можливість оперативно перерозподіляти електроенергію між областями.

У періоди пікового споживання це змушує застосовувати графіки відключень, щоб знизити навантаження на мережу і запобігти більш масштабним аваріям.

Як повідомлялося, в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки і критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

