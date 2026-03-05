Вагітну Белень терміново госпіталізували до лікарні

Що сталося з Інною Белень - чому її госпіталізували до лікарні.

https://glavred.net/starnews/beremennuyu-belen-srochno-gospitalizirovali-v-bolnicu-10746365.html Посилання скопійоване

Інна Белень опинилася в лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Інна Белень

Коротко:

Що сталося з Інною Белень

Який діагноз їй поставили

Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Белень, яка нещодавно змогла офіційно розписатися зі своїм коханим Іваном, потрапила до лікарні.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

відео дня

Виявилося, що блогерці стало зле по дорозі до Львова. Вже після повернення до Харкова вона зрозуміла, що їй стає набагато гірше.

Інну Белень госпіталізували до лікарні / Фото Instagram/innka_belen

"Госпіталізація, тому що зі Львова я приїхала не одна... З Львова я привезла лівобічну пневмонію. Не питайте як, я навіть не хворіла. Важко дихати, особливо лежачи, кашель провокує кам'яний живіт, і я стала менше відчувати рухи малятка", - розповіла блогерка.

Інну Белень госпіталізували до лікарні / Фото Instagram/innka_belen

"Я плакала, бо як можна було на 34-му тижні вагітності так захворіти. Але - як є. Головне, щоб я одужала, і це не прискорило появу доньки", - додала блогерка.

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що український репер Потап, який виїхав за кордон на початку повномасштабної війни в Україні, прокоментував чутки про розлучення зі своєю зірковою дружиною Настею Каменських, які активно циркулюють в мережі.

Раніше також у терористичній Росії стало відомо про те, що померла дружина соліста популярної російської групи "Отпетые мошенники" Сергія Аморалова.

Вас також може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред