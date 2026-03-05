Вагітну Белень терміново госпіталізували до лікарні

Коротко:
- Що сталося з Інною Белень
- Який діагноз їй поставили
Переможниця шоу "Холостяк-13" Інна Белень, яка нещодавно змогла офіційно розписатися зі своїм коханим Іваном, потрапила до лікарні.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Виявилося, що блогерці стало зле по дорозі до Львова. Вже після повернення до Харкова вона зрозуміла, що їй стає набагато гірше.
"Госпіталізація, тому що зі Львова я приїхала не одна... З Львова я привезла лівобічну пневмонію. Не питайте як, я навіть не хворіла. Важко дихати, особливо лежачи, кашель провокує кам'яний живіт, і я стала менше відчувати рухи малятка", - розповіла блогерка.
"Я плакала, бо як можна було на 34-му тижні вагітності так захворіти. Але - як є. Головне, щоб я одужала, і це не прискорило появу доньки", - додала блогерка.
Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
