Весняне потепління вже близько: що погода підготувала для Дніпра на вихідні

Температурні контрасти та вологість зроблять перші дні березня особливими.

Мешканці міста відчують різкі зміни в погоді / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

У Дніпрі 6 березня пройде дощ із мокрим снігом

7 березня без опадів, але хмарно

8 березня температура підніметься до +7°C

Початок березня у Дніпрі принесе мінливу погоду з опадами, хмарністю та різким потеплінням наприкінці тижня. За інформацією метеосервісу Sinoptik, містян очікують справжні температурні контрасти.

П’ятниця, 6 березня: волога та похмура погода

У п’ятницю Дніпро накриє суцільна хмарність. Вранці прогнозують дощ із мокрим снігом, який триватиме приблизно до полудня.

Температура повітря коливатиметься від 0°C у ранкові години до +3°C вдень. Через підвищену вологість (до 91%) та вітер швидкістю 3,5–4 м/с відчуватиметься холодніше — близько -3…-4°C. Після обіду опади припиняться, однак небо залишиться затягнутим.

У народі вважали, що цього дня можна визначити характер весни: якщо вітер теплий — весна буде лагідною. Саме на початку березня зазвичай починається рух соку в кленах і березах.

Погода в Дніпрі 6 березня / Фото: скріншот sinoptik

Субота, 7 березня: без опадів, але без сонця

У суботу істотних опадів не прогнозують, проте сонце так і не з’явиться через щільну хмарність.

Вночі та зранку можливий слабкий мороз до -1°C, що створить ризик ожеледиці. Вдень температура підніметься до +2°C. Вітер буде слабшим — 0,5–2,5 м/с. Атмосферний тиск поступово зростатиме й сягне 759 мм рт. ст.

За народними прикметами, саме в цей період можливий найраніший приліт граків і шпаків, а ранній спів жайворонка вказує на швидке настання весни. Водночас прохолодний день 7 березня вважали ознакою дощового літа.

Погода в Дніпрі 7 березня / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 8 березня: весняне потепління

Неділя стане найтеплішим днем тижня. Після прохолодної ночі (близько 0°C) ранок буде ясним і сонячним.

У другій половині дня з’являться хмари, однак без опадів. Температура повітря вдень підніметься до +7°C.

Вітер залишатиметься слабким — до 2 м/с, а вологість знизиться до 51%, що зробить погоду комфортною для прогулянок. Увечері небо знову проясниться, а стовпчики термометрів покажуть близько +5°C.

Як каже народна мудрість: "Березень місяць любить колобродити: морозом пишається і на ніс усідається".

Погода в Дніпрі 8 березня

Потепління в Україні

Начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що з 5 березня більшість регіонів України перебуватиме під впливом підвищеного атмосферного тиску, тому опади малоймовірні.

За її прогнозом, справжнє весняне тепло очікується на заході країни, де температура повітря може досягти +15°C.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптики попереджали про сніголавинну небезпеку на високогір'ї західної та центральної частини Закарпатської області. Вона пов'язана із відлигою.

Крім того, погода в Тернопільській області у п’ятницю, 6 березня, буде хмарною з проясненнями. Опадів не очікується. Про це повідомили в Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології.

також у п'ятницю погода на Полтавщині помітно погіршиться. В області очікується хмарність, місцями навіть невеликий мокрий сніг, а на дорогах ожеледиця.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

