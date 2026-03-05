Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Роман почався на кладовищі: відома співачка розповіла про любовну пригоду

Анна Підгорна
5 березня 2026, 20:39
Skylerr прийняла незвичайне запрошення.
Skylerr, Євген Пронін
Skylerr особисте життя - співачка розповіла про роман з Євгеном Проніним / колаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Коротко:

  • Skylerr зустрічається з Євгеном Проніним
  • Зірка розповіла про перше побачення з ним

Українська співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) розкрила таємницю своїх стосунків з українським адвокатом Євгеном Проніним. Вперше пара підтвердила чутки про роман напередодні Нового року-2026. До цього Євген і Валерія хоч і з'являлися разом на світських заходах, але свої стосунки не коментували.

Лише в недавньому інтерв'ю Скайлер розповіла, як познайомилася з коханим. Спершу вона і Пронін спілкувалися в соціальних мережах. Потім чоловік запропонував артистці познайомитися ближче в реальному житті.

відео дня

Для першого побачення він обрав досить незвичайне місце - Байкове кладовище. Саме там і почалася їхня історія кохання. "Наша перша зустріч була на Байковому кладовищі. Це дуже романтично. Женя часто проводить екскурсії Байковим кладовищем, тому що досліджує це місце. І ось він мені запропонував провести екскурсію. Ми так познайомились, а далі почали спілкуватися, і якось так усе закрутилося", - згадує Skylerr.

Скайлер
Skylerr особисте життя - співачка розповіла про роман з Євгеном Проніним / Скріншот YouTube

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про нового обранця співачки Камалії. Навесні 2023 року співачка повідомила про розставання з чоловіком, бізнесменом Мохаммадом Захуром, після 20 років у шлюбі.

Також Анна Борисюк висловилася про старшу сестру по материнській лінії - акторку Тоню Паперну, яка живе в країні-окупанті і мовчить про війну в Україні.

Читайте також:

Про персону: Skylerr

Skylerr (справжнє ім'я - Валерія Кудрявець) - українська співачка, відома за хітом "Вечорниці", повідомляє insider.ua. Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 від України (посіла 7 місце). Брала участь у таких шоу, як "Х-Фактор" і "Співай як зірка".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

22:19Війна
США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

20:03Світ
Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

19:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Останні новини

23:04

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

23:01

Невеликий сад, а ефект величезний: магнолії, які варто посадити вже зараз

22:35

"Змінився він": Кравець розповіла правду про чоловіка на тлі чуток про розлучення

22:19

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

21:57

Один несподіваний предмет збереже сміттєве відро чистим і сухим надовгоВідео

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
21:55

Вимикатимуть, але не для всіх черг: графіки для Дніпра та області на 6 грудняФото

21:30

Навіщо обприскувати душ оцтом і як правильно це робити - лайфхак

21:30

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

21:13

Рекордний трансфер гравця Динамо на паузі: інсайдер розкрив причину

Реклама
20:58

Одна помилка при посадці — і кущ згниє: головний секрет вирощування полуниціВідео

20:39

Роман почався на кладовищі: відома співачка розповіла про любовну пригоду

20:21

"Я завжди вільний": Харчишин після розриву з Соколовою розкрив дану їй обіцянку

20:03

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

19:49

Поліція затримала п'яну Брітні Спірс на автотрасі - що відомо

19:45

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному моріВідео

19:33

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

19:30

Весняне потепління вже близько: що погода підготувала для Дніпра на вихідні

19:24

Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн ЗаходуВідео

19:19

"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

19:10

Навіщо Іран атакував Азербайджан дронами: Невзлін назвав причинуПогляд

Реклама
18:52

Хитрість садівників: що посадити поруч з помідорами для ідеального смакуВідео

18:40

Яка була національність у "трьох богатирів" – історик вказав на цікавий нюансВідео

18:39

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

18:13

Вагітну Белень терміново госпіталізували до лікарні

18:06

У центрі України могло з’явитися місто Ексампей: якому облцентру пропонували цю назву

17:54

Відбувається зачистка територій: в DeepState розкрили масштаби просування ЗСУ

17:52

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

17:34

РФ може різко змінити баланс сил на фронті: розкрито тривожний сценарій

17:19

"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

17:09

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

17:06

Знайшов "еліксир молодості": люди сперечаються про справжній вік дідусяВідео

17:04

У 44 роки: померла дружина соліста російської групи "Отпетые мошенники"

16:54

Доля подарує любов і гармонію п'яти знакам зодіаку: хто серед щасливчиків

16:51

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш УгорщиниВідео

16:44

Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відеоФото

16:35

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:32

Хазяїн зрадив вдруге, але пес знайшов щось неймовірне: історія вражає

16:10

Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

Реклама
16:08

Що подарувати дівчині на 8 березня: ідеї подарунків, які точно порадуютьВідео

16:02

Взялася за нового: Седокова лізе до чоловіка першої дружини Яніса Тімми

16:00

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

15:52

Круте піке: Україна "обвалилася" в рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

15:51

"Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"

15:47

Озеро називають морем: де знаходиться одне з найнезвичайніших водойм планети

15:44

Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

15:28

Шикарний салат з трьох інгредієнтів за 10 хвилин - рецепт

14:57

Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

14:43

Як 6 березня очистити тіло і душу від гріхів: яке церковне свято

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти