Роман почався на кладовищі: відома співачка розповіла про любовну пригоду

Skylerr прийняла незвичайне запрошення.

Skylerr особисте життя - співачка розповіла про роман з Євгеном Проніним / колаж: Главред, фото: instagram.com/skylerr_official

Коротко:

Skylerr зустрічається з Євгеном Проніним

Зірка розповіла про перше побачення з ним

Українська співачка Skylerr (Валерія Кудрявець) розкрила таємницю своїх стосунків з українським адвокатом Євгеном Проніним. Вперше пара підтвердила чутки про роман напередодні Нового року-2026. До цього Євген і Валерія хоч і з'являлися разом на світських заходах, але свої стосунки не коментували.

Лише в недавньому інтерв'ю Скайлер розповіла, як познайомилася з коханим. Спершу вона і Пронін спілкувалися в соціальних мережах. Потім чоловік запропонував артистці познайомитися ближче в реальному житті.

Для першого побачення він обрав досить незвичайне місце - Байкове кладовище. Саме там і почалася їхня історія кохання. "Наша перша зустріч була на Байковому кладовищі. Це дуже романтично. Женя часто проводить екскурсії Байковим кладовищем, тому що досліджує це місце. І ось він мені запропонував провести екскурсію. Ми так познайомились, а далі почали спілкуватися, і якось так усе закрутилося", - згадує Skylerr.

Skylerr особисте життя - співачка розповіла про роман з Євгеном Проніним / Скріншот YouTube

Про персону: Skylerr Skylerr (справжнє ім'я - Валерія Кудрявець) - українська співачка, відома за хітом "Вечорниці", повідомляє insider.ua. Фіналістка Національного відбору на Євробачення-2024 від України (посіла 7 місце). Брала участь у таких шоу, як "Х-Фактор" і "Співай як зірка".

