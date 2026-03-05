"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

Ви дізнаєтеся:
- Євген Клопотенко розроблятиме рецепти для ЗСУ
- Чому обурилася Олена Мозгова
Відома українська продюсерка Олена Мозгова критично висловилася про ініціативу Євгена Клопотенка щодо розробки збірки рецептів для військовослужбовців ЗСУ. Своє обурення вона висловила у Facebook.
Нещодавно стало відомо, що кулінар і ресторатор Євген Клопотенко взявся розробляти збірник рецептів "Готуємо до бою" у співпраці з агентством оборонних закупівель Державного оператора тилу Міністерства оборони України.
"Ключовим продуктом "Готуємо до бою" має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах. "Готуємо до бою" реалізується у співпраці з ГО "Культ Фуд" шеф-кухаря Євгена Клопотенка, що допоможе об'єднати і систематизувати досвід підрозділів з організації харчування", - повідомило Міністерство оборони України в Telegram.
Однак не всі залишилися в захваті від такої ініціативи ресторатора. Олена Мозгова, чоловік якої захищає Україну, висловила своє невдоволення і розповіла про справжні потреби українських військовослужбовців.
"Кожен день якийсь сюр. Навіщо хлопцям ваші рецепти? Дайте достатньо якісних продуктів! А рецепти і поради залиште собі", — висловилася Мозгова.
Про особу: Олена Мозгова
Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).
