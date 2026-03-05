"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

Продюсерці не сподобалася ініціатива Євгена Клопотенка.

Євген Клопотенко розроблятиме рецепти для ЗСУ

Чому обурилася Олена Мозгова

Відома українська продюсерка Олена Мозгова критично висловилася про ініціативу Євгена Клопотенка щодо розробки збірки рецептів для військовослужбовців ЗСУ. Своє обурення вона висловила у Facebook.

Нещодавно стало відомо, що кулінар і ресторатор Євген Клопотенко взявся розробляти збірник рецептів "Готуємо до бою" у співпраці з агентством оборонних закупівель Державного оператора тилу Міністерства оборони України.

Євген Клопотенко - збірник рецептів для військових / Скріншот YouTube

"Ключовим продуктом "Готуємо до бою" має стати практичний збірник рецептів для тих, хто відповідає за харчування в підрозділах. "Готуємо до бою" реалізується у співпраці з ГО "Культ Фуд" шеф-кухаря Євгена Клопотенка, що допоможе об'єднати і систематизувати досвід підрозділів з організації харчування", - повідомило Міністерство оборони України в Telegram.

Однак не всі залишилися в захваті від такої ініціативи ресторатора. Олена Мозгова, чоловік якої захищає Україну, висловила своє невдоволення і розповіла про справжні потреби українських військовослужбовців.

Олена Мозгова — реакція на ініціативу Клопотенка / скрін з Facebook

"Кожен день якийсь сюр. Навіщо хлопцям ваші рецепти? Дайте достатньо якісних продуктів! А рецепти і поради залиште собі", — висловилася Мозгова.

Олена Мозгова / інфографіка: Главред

Про особу: Олена Мозгова Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

