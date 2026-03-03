У Харкові - вибухи: уламки дрона РФ пошкодили висотки та авто

Вночі Повітряні сили попереджали про рух груп дронів у бік міста та області.

Харків атакували дрони РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/ihor_terekhov

Коротко:

У Шевченківському районі впали уламки дрона

Пошкоджено вікна в багатоквартирних будинках

Постраждалих немає

У Шевченківському районі Харкова уламки ворожої дрона пошкодили вікна в багатоквартирних будинках і кілька автомобілів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram, обійшлося без постраждалих у результаті.

"Маємо падіння уламків ворожої дрона в Шевченківському районі. Пошкоджено вікна в багатоквартирних будинках, кілька авто. На щастя, немає постраждалих", - написав Терехов.

Вночі Повітряні Сили повідомляли про групи дронів, які прямували в бік Харкова та області. Передбачалися навіть ймовірні пуски КАБів.

Шахеди - що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Повітряні атаки РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 2 березня армія РФ масово атакувала дронами Кривий Ріг. Під удар потрапило підприємство. Спалахнуло кілька пожеж.

27 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. В результаті російського удару травмовано чотири людини, зокрема, один підліток.

В ніч на 26 лютого російські окупанти вкотре здійснили комбіновану атаку на Україну. Вибухи від ворожих ударів вже зафіксовані в кількох містах країни.

23 лютого російські окупанти атакували Харків ракетами. Холодногірський та Основ'янський райони опинилися під ударом. Відомо про декількох поранених.

Радник міністра оборони України, фахівець з систем РЕБ і зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що російський безпілотник, керований через оптичне волокно, долетів до північних околиць Харкова.

За його словами, такі дрони становлять серйозну технологічну загрозу, оскільки стандартні засоби виявлення проти них безсилі.

"Це реальні загрози, з якими нам доведеться щось технологічно вирішувати. Виявлення на основі РЕР (радіоелектронна розвідка, – ред.) тут не спрацює", – сказав він.

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

