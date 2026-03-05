Відбувся масштабний обмін полоненими з Росією - кого повернули додому

Україна повернула з російського полону близько двох сотень захисників у межах першого етапу домовленостей, досягнутих під час переговорів у Женеві.

Обмін полоненими 5 лютого - кого вдалось повернути з російського полону / Колаж: Главред, фото: УНІАН

200 українських військовополонених вдалось повернути додому

Серед них є захисники українського Маріуполя, які перебували в полоні майже 4 роки

Найстарішому звільненому з полону військовому - 59 років, наймолодшому - 27

Сьогодні, 5 березня відбувся масштабний обмін військовополоненими між Україною та Росією. Додому з російського полону вдалось повернути 200 українських військових. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці", - повыдомив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що кожне повернення українців додому є підтвердженням постійної роботи держави над звільненням усіх своїх громадян. За його словами, Україна не забуває ні про кого та використовує допомогу міжнародних посередників.

Він подякував партнерам, які сприяють таким процесам, зокрема Сполученим Штатам за підтримку під час проведення цього обміну. Також президент висловив вдячність українським військовим на передовій, які забезпечують формування обмінного фонду. Зеленський підкреслив, що повернення українців додому стало можливим завдяки силі та мужності захисників України.

Обміни полоненими продовжаться завтра

Глава Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що сьогодні відбувся лише перший етап обміну полоненими про який вдалось домовитись з російською стороною в рамках переговорів у Женеві.

"Ми вдячні президенту США Дональду Трампу та його адміністрації за сприяння в реалізації даного обміну. Завжди наголошую, що звільнення українських полонених ― пріоритет нашої переговорної команди, і за дорученням президента України ми продовжуємо роботу, аби повернути додому всіх", - наголосив він.

Буданов / Інфографіка: Главред

Кого вдалось повернути з полону

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими уточнив, що з російського полону повертаються українські військові з різних підрозділів ЗСУ. Серед них — бійці Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Територіальної оборони, Сил безпілотних систем, Десантно-штурмових і Повітряних сил. Також додому повертаються представники Національної гвардії, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту.

Серед звільнених є й оборонці Маріуполя, які перебували в російському полоні майже чотири роки.

Військовослужбовці, яких вдалося повернути, брали участь у бойових діях на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках. Серед них є не лише солдати й сержанти, а й офіцери..

"Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати. Сьогоднішній захід є реалізацією домовленостей про обмін полоненими, досягнутими на тристоронніх перемовинах у Женеві", - йдеться у повідомленні.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у свою чергу повідомив, що серед звільнених із полону найстаршому військовому 59 років, а наймолодшому — 27.

Він також зазначив, що 18 повернутих захисників відзначили або ще відзначатимуть свій день народження у березні.

"Багато звільнених перебувають у складному психологічному стані. У деяких зафіксована критично низька вага. Працівники Офісу Омбудсмана перебували на місці обміну та зафіксували всі необхідні моменти. Ми моніторимо дотримання норм міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених", - вказав він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 лютого між Україною та Росією відбувся перший за тривалий час обмін військовополоненими. У результаті додому з російської неволі повернулися 157 українських військових, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Серед звільнених опинився військовий Назар Далецький, якого протягом кількох років вважали загиблим. Про його повернення повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Того ж дня стало відомо і про звільнення з полону кримського татарина Руслана Куртмаллаєва, який провів у неволі майже чотири роки. Про це повідомив член Меджлісу кримськотатарського народу та керівник Кримськотатарського Ресурсного Центру Ескендер Барієв.

Про персону: Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (з 5 серпня 2020 року - до 2 січня 2026 року), генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія. 2 січня 2025 року прийняв пропозицію президента України Володимира Зеленського очолити Офіс Президента України.

