У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував звинувачення з боку Білого дому щодо військової допомоги Україні.

У Зеленського відреагували на звинувачення Білого дому / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

В США звинуватили Байдена в надмірному постачанні зброї Україні

Подоляк відповів, чому американська зброя в Україні вирішує допомагає США в двох аспектах

У Білому домі звинуватили колишнього президента США Джо Байдена в передані Україні занадто великої кількості зброї на початку повномасштабної війни, через що тепер у Сполучених Штатів начебто бракує озброєння для протистояння з Іраном. Однак, саме Україна, використовуючи це озброєння, фактично допомагає США у двох важливих напрямах. Про це 24 Каналу повідомив радник Офісу президента Михайло Подоляк

Подоляк пояснив, що подібні звинувачення можуть свідчити про спробу Білого дому пояснити американському суспільству, чому деякі процеси відбуваються не так, як очікувала адміністрація Дональда Трампа. За його словами, нинішня влада у Вашингтоні намагається дистанціюватися від попередніх рішень і перекласти відповідальність на попередню адміністрацію.

"Тобто пошук винних – це стандартна тактика при розмові з виборцями. Тому треба спокійно ставитись до цих заяв", – сказав він.

Він також наголосив, що Україна не отримувала тих видів озброєння чи систем протиракетної оборони, які США нині застосовують у протистоянні з Іраном. Під час президентства Байдена військова допомога надходила поступово, і тоді у США добре розуміли масштаб загрози з боку Росії.

Подоляк підкреслив, що озброєння, яке раніше передавала адміністрація Байдена, а нині продається через Європу, фактично зміцнює міжнародний авторитет США. На його думку, ефективне застосування цієї техніки Україною демонструє військову перевагу Сполучених Штатів і послаблює їхнього конкурента — Росію.

Він додав, що нині Україна також опосередковано допомагає США діяти безпечніше: озброєння, придбане у Штатів, використовується для ударів по військових об’єктах на території країни-агресорки, зокрема по складах і виробництвах, які забезпечують військовий потенціал Ірану.

НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Чого чекати Україні до травня - експерт спрогнозував сценарій війни

Як писав Главред, до травня Україна не відчує суттєвого покращення ситуації на фронті або зниження інтенсивності російських атак. Про це повідомив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Він зазначив, що швидких змін очікувати не варто, оскільки Москва використовує тему переговорів переважно як спосіб виграти час і уникнути запровадження нових санкцій. Кремль фактично демонструє готовність продовжувати війну доти, доки не отримає від Києва політичні поступки, які вважатиме прийнятними.

"Я думаю, що нам точно не варто надягати рожеві окуляри. В цілому, я б сказав, що нам варто очікувати приблизно такої ж напруженої ситуації, яка у нас зараз. Навряд чи варто розраховувати на якесь істотне полегшення на фронті або на зменшення інтенсивності російських обстрілів", - наголосив Жовтенко.

Проєкт мирного плану США з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Політика США щодо України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США заявили, що мають достатні запаси озброєння для проведення операції "Епічна лють" та подальших військових дій. Водночас президент Дональд Трамп знову жорстко розкритикував рішення адміністрації Джо Байдена щодо передачі зброї Україні. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт, коментуючи його допис у соцмережі Truth Social. 4 березня Трамп звинуватив Байдена у марнотратстві та надмірній підтримці України.

Пізніше американський президент також заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у завершенні війни. У інтерв’ю Politico Трамп назвав його перешкодою на шляху до укладення мирної угоди.

Разом із тим Сполучені Штати звернулися до України з проханням надати спеціалізовану допомогу у протидії дронам-камікадзе типу Shahed на Близькому Сході.

Інші новини:

Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

