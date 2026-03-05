Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

На півдні України зберігається напружена ситуація та фіксується підвищена активність противника на кількох ділянках фронту.

Противник посилює тиск на Оріхівському напрямку / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, скріншот

Коротко:

РФ намагається прорватися до Степногірська

Активні бої на Оріхівському та Гуляйпільському

Ворог застосовує авіацію й тактику інфільтрації

Російські окупаційні війська активізували спроби просування на півдні України та намагаються прорвати оборону вздовж узбережжя колишнього Каховського водосховища, щоб узяти під контроль Степногірськ у Запорізькій області. Про це в етері телемарафону заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, повідомляє УНІАН.

За його словами, кількість бойових зіткнень у південному регіоні залишається стабільною, однак противник здійснює перегрупування підрозділів і не знижує інтенсивності артилерійських обстрілів та авіаударів. Одним із ключових для ворога напрямків є Оріхівський.

Оріхівський напрямок

"Тут ворог узбережжям колишнього Каховського водосховища намагається прорватися та взяти під контроль Степногірськ. Звідти ми його вибиваємо протягом півроку, жодного успіху противник там не має. Але Степногірськ залишається одним з пріоритетів. Далі ворог, за даними розвідки, отримав завдання підійти якомога ближче до Оріхова - це ділянки фронту, починаючи зі Щербаків, Малих Щербаків, закінчуючи Малою Токмачкою… Ворог має задачу закріпитися на околицях Оріхова", — пояснив Волошин.

Гуляйпільський напрямок

Він наголосив, що найбільш напруженою залишається ситуація на Гуляйпільському напрямку. Окрім штурмових дій, російські підрозділи застосовують тактику інфільтрації, намагаючись проникнути вглиб української оборони.

"Російська пропаганда навіть заявляє, що бере під контроль деякі населені пункти, хоча насправді це не так. Минулого тижня та вже цього тижня росіяни озвучували декілька населених пунктів, які вони нібито захопили, але всі вони залишаються під контролем Сил оборони України. Зокрема, Гірке, Веселянка на Оріхівському напрямку, на Гуляйпільському напрямку та Придорожнє тощо", — додав речник.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація біля Залізничного

Також на Гуляйпільському напрямку окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Залізничне, поблизу якого розташоване село Гірке. За словами Волошина, ворог прагне оточити Гуляйполе, витіснити українські сили та просунутися у напрямку Запоріжжя.

Речник зазначив, що поблизу Залізничного противник уже зазнав втрат — знищено кілька його підрозділів. Водночас російські війська продовжують завдавати авіаударів із застосуванням гелікоптерів, зокрема по населеному пункту Чарівне.

Які напрямки можуть стати мішенню нового наступу Росії - думка експерта

За оцінкою Петра Андрющенка, керівника Центру вивчення окупації, Росія активізує перекидання своїх підрозділів на північ Донецької області.

"Ворог намагається просуватися невеликими групами, і вже найближчими днями, коли погода стабілізується, можна очікувати спроб наступу в напрямку Часового Яру та Покровська, а також на інших ділянках, зокрема на Сумщині", — зазначає експерт.

Він додає, що такі дії свідчать про спроби противника змінити тактичну обстановку та знайти слабкі місця у позиціях українських військ.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська перейшли в наступ на двох ділянках кордону між Україною та Росією. Ворог намагався прорвати державний кордон та просуватись в напрямку Зибиного та Круглого в Чугуївському районі Харківської області.

Крім того, повна окупація міста Покровськ російськими окупаційними військами може призвести до швидкого обвалу оборони на цьому напрямку, повідомляє УНІАН з посиланням на джерело у Силах оборони України.

Нагадаємо, що у лютому приріст окупованої території склав 126 кв. км, що вдвічі менше, ніж у січні цього року, і стало найменшим показником із липня 2024 року. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал DeepState.

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

