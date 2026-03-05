Рус
Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

Олексій Тесля
5 березня 2026, 19:45
Російський вертоліт був знищений із застосуванням як повітряних, так і морських безпілотників.
Вибух, російський вертоліт Ка-27
З'явилися подробиці знищення російського вертольота Ка-27 / УНІАН, Wikimedia Commons

Головне:

  • Російський вертоліт противника був збитий в ніч на 5 березня
  • Ка-27 був знищений із застосуванням повітряних і морських безпілотників

Українські військові знищили російський бойовий вертоліт Ка-27 біля однієї з так званих "вишок Бойко" в Чорному морі.

Якщо на платформі залишилися російські військові, їх евакуація тепер буде вкрай ускладнена, повідомив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі інформаційного марафону.

За його словами, вертоліт противника був збитий в ніч на 5 березня. Він зазначив, що українські моряки спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ припускали, що російські військові можуть задіяти такий вертоліт — наприклад, для евакуації поранених або доставки боєприпасів.

Саме так і сталося. Вертоліт був знищений із застосуванням як повітряних, так і морських безпілотників.

За словами Плетенчука, атака сталася біля однієї з газовидобувних платформ у Чорному морі, де російські сили час від часу розміщуються для ведення розвідки, виконання різних завдань і спроб вплинути на безпеку цивільного судноплавства.

"Відповідно, ми планово їх (солдатів РФ - ред.) звідти періодично викурюємо. Але цього разу події розгорталися для них більш драматично. Тому що тепер, навіть якщо там, на одній з цих платформ, хтось залишився, евакуації вони тепер чекатимуть довго. Але вона буде ускладнена саме через те, що майданчик (на платформі - ред.) зараз зайнятий знищеним вертольотом", - додав представник ВМСУ.

скріншот
Screenshot / Скріншот

Експерти проаналізували наслідки ударів по об'єктах в РФ

Експерти Інституту вивчення війни проаналізували наслідки ударів по об'єктах на території Росії. За їхніми даними, атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах порушили ланцюжки поставок палива і призвели до зростання цін на бензин всередині країни.

Аналітики відзначають, що нестача пального може збільшити витрати як для бізнесу, так і для звичайних споживачів, а в подальшому здатна посилити інфляційний тиск на російську економіку.

Удари по цілях РФ - новини по темі

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ підірвали російський вертоліт Ка-27 і три пункти управління БпЛА РФ. Підрозділи Сил оборони України вразили відразу кілька важливих військових цілей армії країни-агресора РФ.

Нагадаємо, раніше в ISW розкрили наслідки ударів по НПЗ РФ. Уряд РФ вже оголосив про продовження заборони на експорт бензину.

Як повідомляв Главред, раніше в Росії зафіксували масштабні пожежі на стратегічних нафтопереробних заводах. Вогонь охопив одні з найбільших НПЗ Росії - Афіпський і Новокуйбишевський.

Про персону: Дмитро Плетенчук

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Чорне море ВМС України
