РФ завдала удару по узбережжю Одещини, спалахнули пожежі: що відомо

Анна Ярославська
5 березня 2026, 09:01
Після удару РФ загорілися дерев'яні будиночки на базі відпочинку.
Наслідки атаки на Одеську область
Коротко:

  • Армія РФ атакувала Білгород-Дністровський район
  • Виникла пожежа на території непрацюючої бази відпочинку
  • Загиблих і постраждалих немає

В ніч на 5 березня російська окупаційна армія атакувала узбережжя Білгород-Дністровського району. Рятувальники ліквідували наслідки атаки в Одеській області.

Як повідомили в прес-службі ДСНС, пожежі спалахнули на території непрацюючої бази відпочинку.

"Вогонь охопив дерев'яні будинки на загальній площі 250 кв. Пожежники оперативно ліквідували пожежу, не давши вогню поширитися на велику площу", - йдеться в повідомленні.

Значних пошкоджень зазнала сусідня будівля. Також пошкоджено транспортні засоби.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також підтвердив, що вночі ворог знову атакував південь регіону ударними безпілотниками.

"В результаті атаки сталося загоряння на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки. Частково зруйновано розташовану поруч чотириповерхову будівлю. Також пошкоджено цивільний транспорт. Пожежі, що виникли, рятувальники оперативно ліквідували. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Росією Одеси та області - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 3 березня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової та транспортної інфраструктури.

В ніч на 17 лютого атакувала Україну дронами і ракетами. Під ударом опинилася і енергетика в Одеській області. Руйнування надзвичайно серйозні та ремонт потребуватиме тривалого часу.

В результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Глава ОВА уточнив, що метою удару були об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджені склади з добривами. Виникли пожежі - загорілися 4 легкових автомобілі та вантажні вагони.

В ніч на 12 лютого армія РФ в черговий раз атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Навіщо Росії Одеса: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко пояснив, що Одеса – ключовий логістичний вузол півдня України, через який проходить значний вантажопотік – як цивільний, так і вантажів подвійного призначення.

"Саме через це місто здійснюється важлива логістична комунікація, яка заважає Росії встановити контроль над Чорним морем і обмежити або зупинити поставки, зокрема вантажів подвійного призначення", - пояснив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Крім того, Одеса має стратегічне значення з точки зору можливого виходу до невизнаного Придністров'я та подальшого посилення впливу в регіоні, включаючи Молдову.

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

