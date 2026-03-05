Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

Юрій Берендій
5 березня 2026, 19:33
Дональд Трамп заявив, що вважає позиції України у переговорах слабкими та переконаний, що у президента Володимира Зеленського "немає козирів".
Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні
Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Президент США закликав Зеленського "укласти угоду"
  • Трамп звинуваттив Зеленського в тому, що він є перешкодою для завершення війни
  • Водночас він висловив думку, що Путін готовий до переговорів

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського лідера Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну. Глава Білого дому назвав українського президента "перешкодою" для ухвалення мирної угоди. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Трамп повідомив, що переговори щодо війни в Україні тривають і повторно висловив своє розчарування діями українського президента Володимира Зеленського.

відео дня

"Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду", – сказав Трамп.

На його думку, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни і укладення відповідної угоди.

На запитання про те, що заважає Зеленському домовитися про мир, Трамп не став деталізувати, але заявив, що український лідер не демонструє достатньої готовності до переговорного процесу.

"Неможливо уявити, що саме він є перешкодою. У них (в України, - ред.) немає козирів. А тепер у нього (у Зеленського, - ред.) їх ще менше", – сказав Трамп.

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні
Проєкт мирного плану з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Коли позиція США щодо України може змінитись - думка експерта

Як писав Главред, попри обережний оптимізм українського керівництва щодо можливого наближення завершення війни, реальна ситуація на дипломатичному та військово-політичному рівнях залишається значно складнішою. Про це зазначає військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він вважає, що суттєві зміни стануть можливими не раніше осені 2026 року, після виборів до Конгресу США. Тоді, за його прогнозом, може зрости вплив проукраїнських сил у американській політиці, що посилить тиск на Трампа, сприятиме запровадженню жорсткіших санкцій проти Росії та збільшенню військової підтримки України.

"Тільки тоді, можливо, гра зміниться. Але до червня не слід чекати будь-яких змін. Я б дуже хотів, щоб війна закінчилася, але поки що ніяких подій, які могли б сприяти завершенню війни, немає і не передбачається", - резюмує він.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію в Ірані. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що щоденний діалог зі США триває.

Опитування громадської думки в Росії показують рекордну підтримку мирних переговорів замість продовження війни проти України. Частка прихильників переговорів зросла до 67%, тоді як тих, хто підтримує продовження вторгнення, залишилося 24%, що є найнижчим показником з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

У Росії визначили основні сценарії проведення виборів до Державної думи, запланованих на вересень. Усі варіанти так чи інакше залежать від війни проти України і від того, наскільки успішними для Москви виявляться бойові дії, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Інші новини:

Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Володимир Путін новини України Трамп новини Путін новини мирні переговори
Новини партнерів

Головне за день

Більше
П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

21:30Енергетика
США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

20:03Світ
Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

19:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Останні новини

21:30

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

21:30

Навіщо обприскувати душ оцтом і як правильно це робити - лайфхак

21:13

Рекордний трансфер гравця Динамо на паузі: інсайдер розкрив причину

20:58

Одна помилка при посадці — і кущ згниє: головний секрет вирощування полуниціВідео

20:39

Роман почався на кладовищі: відома співачка розповіла про любовну пригоду

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
20:21

"Я завжди вільний": Харчишин після розриву з Соколовою розкрив дану їй обіцянку

20:03

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

19:49

Поліція затримала п'яну Брітні Спірс на автотрасі - що відомо

19:45

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному моріВідео

Реклама
19:33

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

19:30

Весняне потепління вже близько: що погода підготувала для Дніпра на вихідні

19:24

Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн ЗаходуВідео

19:19

"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

19:10

Навіщо Іран атакував Азербайджан дронами: Невзлін назвав причинуПогляд

18:52

Хитрість садівників: що посадити поруч з помідорами для ідеального смакуВідео

18:40

Яка була національність у "трьох богатирів" – історик вказав на цікавий нюансВідео

18:39

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

18:13

Вагітну Белень терміново госпіталізували до лікарні

18:06

У центрі України могло з’явитися місто Ексампей: якому облцентру пропонували цю назву

Реклама
17:54

Відбувається зачистка територій: в DeepState розкрили масштаби просування ЗСУ

17:52

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

17:34

РФ може різко змінити баланс сил на фронті: розкрито тривожний сценарій

17:19

"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

17:09

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

17:06

Знайшов "еліксир молодості": люди сперечаються про справжній вік дідусяВідео

17:04

У 44 роки: померла дружина соліста російської групи "Отпетые мошенники"

16:54

Доля подарує любов і гармонію п'яти знакам зодіаку: хто серед щасливчиків

16:51

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш УгорщиниВідео

16:44

Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відеоФото

16:35

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:32

Хазяїн зрадив вдруге, але пес знайшов щось неймовірне: історія вражає

16:10

Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

16:08

Що подарувати дівчині на 8 березня: ідеї подарунків, які точно порадуютьВідео

16:02

Взялася за нового: Седокова лізе до чоловіка першої дружини Яніса Тімми

16:00

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

15:52

Круте піке: Україна "обвалилася" в рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

15:51

"Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"

15:47

Озеро називають морем: де знаходиться одне з найнезвичайніших водойм планети

Реклама
15:44

Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

15:28

Шикарний салат з трьох інгредієнтів за 10 хвилин - рецепт

14:57

Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

14:43

Як 6 березня очистити тіло і душу від гріхів: яке церковне свято

14:36

Відбувся масштабний обмін полоненими з Росією - кого повернули додомуФото

14:31

Кабаєвій знову перекроїли обличчя: на кого вона схожа

14:29

"Зустріч є безглуздою": Фіцо назвав умову переговорів з Зеленським

14:29

У одних квасоля росте відрами, а в інших майже немає: головна помилка при посадці

14:25

Собака відчула небезпечну хворобу за диханням жінки: лікарі були вражені

14:14

"Вигляд скелета": 63-річна Демі Мур налякала стрімким схудненнямВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти