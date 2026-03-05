Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

Дональд Трамп заявив, що вважає позиції України у переговорах слабкими та переконаний, що у президента Володимира Зеленського "немає козирів".

Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні / Колаж: Главред, фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр, Офіс президента України

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського лідера Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну. Глава Білого дому назвав українського президента "перешкодою" для ухвалення мирної угоди. Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

Трамп повідомив, що переговори щодо війни в Україні тривають і повторно висловив своє розчарування діями українського президента Володимира Зеленського.

"Зеленський повинен взятися за справу і укласти угоду", – сказав Трамп.

На його думку, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін готовий до переговорів про завершення війни і укладення відповідної угоди.

На запитання про те, що заважає Зеленському домовитися про мир, Трамп не став деталізувати, але заявив, що український лідер не демонструє достатньої готовності до переговорного процесу.

"Неможливо уявити, що саме він є перешкодою. У них (в України, - ред.) немає козирів. А тепер у нього (у Зеленського, - ред.) їх ще менше", – сказав Трамп.

Проєкт мирного плану з 20-ти пунктів / Інфографіка: Главред

Коли позиція США щодо України може змінитись - думка експерта

Як писав Главред, попри обережний оптимізм українського керівництва щодо можливого наближення завершення війни, реальна ситуація на дипломатичному та військово-політичному рівнях залишається значно складнішою. Про це зазначає військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Він вважає, що суттєві зміни стануть можливими не раніше осені 2026 року, після виборів до Конгресу США. Тоді, за його прогнозом, може зрости вплив проукраїнських сил у американській політиці, що посилить тиск на Трампа, сприятиме запровадженню жорсткіших санкцій проти Росії та збільшенню військової підтримки України.

"Тільки тоді, можливо, гра зміниться. Але до червня не слід чекати будь-яких змін. Я б дуже хотів, щоб війна закінчилася, але поки що ніяких подій, які могли б сприяти завершенню війни, немає і не передбачається", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, наступний раунд мирних переговорів між Україною, США та Росією відкладається через ситуацію в Ірані. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що щоденний діалог зі США триває.

Опитування громадської думки в Росії показують рекордну підтримку мирних переговорів замість продовження війни проти України. Частка прихильників переговорів зросла до 67%, тоді як тих, хто підтримує продовження вторгнення, залишилося 24%, що є найнижчим показником з початку повномасштабної війни в лютому 2022 року.

У Росії визначили основні сценарії проведення виборів до Державної думи, запланованих на вересень. Усі варіанти так чи інакше залежать від війни проти України і від того, наскільки успішними для Москви виявляться бойові дії, зазначають аналітики Інституту вивчення війни.

Про джерело: Politico Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія. Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія. Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.

2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE. Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider. Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer. Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

