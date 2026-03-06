Рус
Автоматичні штрафи за відсутність електронної страховки: у МВС зробили заяву

Руслан Іваненко
6 березня 2026, 00:48
У відомстві прокоментували зміни у способах контролю за дотриманням правил.
Громадян про початок автоматичної фіксації повідомлять заздалегідь / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН, freepik.com

  • В Україні не буде автоматичних штрафів за паперові страховки
  • Система автофіксації порушень технічно не готова до цього
  • Штрафи можуть накладати лише поліцейські під час зупинки авто

Водії, які мають паперові документи про автострахування, а не електронні, наразі не отримають автоматичних штрафів. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ України.

У відомстві зазначили, що інформація про нібито автоматичні штрафи "не відповідає дійсності", адже "немає жодних законодавчих підстав, що класифікувати це як порушення".

"Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, де необхідно передбачити можливість фіксації саме відсутності "страховки"", — додали в МВС.

Також у відомстві уточнили, що система автофіксації порушень "не адаптована для такого завдання технічно" і про початок автоматичної фіксації такого виду порушення громадян повідомлять заздалегідь.

Технічні обмеження системи автофіксації

Водночас штрафи за відсутність страховки все ще можуть накладати поліцейські під час зупинки авто.

"Тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека. А ще завжди краще посилатися на офіційні джерела, а не на яскраві заголовки для хайпу", — наголосили у МВС.

Як нові камери змінять штрафи на українських дорогах – думка експерта

Контроль за водіями в Україні поступово зміщується з патрулювання вулиць на розвиток мережі інтелектуальних камер. За словами експерта та автора YouTube-каналу "АвтоТема", нові комплекси автоматичної фіксації порушень встановлять не лише на трасах державного значення, а й на складних міських перехрестях та у зонах паркування.

Система зможе автоматично ідентифікувати порушників за номерними знаками та формувати постанови в режимі реального часу.

Масштабні зміни готують і законодавці: одним із ключових нововведень стане система штрафних балів, коли кожне порушення фіксується та накопичується у водійській історії. Після досягнення встановленого ліміту водія можуть позбавити посвідчення та зобов’язати пройти повторне навчання.

Експерт наголошує, що ініціатива спрямована насамперед на тих кермувальників, яких звичайні грошові штрафи не змушують дотримуватися правил. За його словами, такі зміни можуть суттєво підвищити дисципліну водіїв та безпеку на дорогах.

Нововведення для водіїв – новини за темою

Як повідомляв Главред, законодавці готують масштабні зміни для українських водіїв, які можуть суттєво змінити правила на дорогах. Одним із ключових нововведень стане система штрафних балів: кожне порушення фіксуватиметься та накопичуватиметься у водійській історії.

Крім того, з 6 березня в Україні розширять мережу автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Нагадаємо, що згідно ПДР, існує чіткий перелік речей, які обов'язково мають бути в кожному автомобілі в Україні. За їх відсутність водії можуть отримати не лише штраф, а й втратити водійські права або навіть потрапити під адміністративний арешт.

Читайте також:

Про джерело: МВС України

Міністерство внутрішніх справ України - центральний орган виконавчої влади України. Його діяльність спрямовується і координується Кабміном.

Він є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації держполітики у сфері захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, ведення боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, охорони та оборони особливо важливих державних об'єктів. Про це пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

МВД авто штрафи штрафи на дорогах
16:51

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш УгорщиниВідео

16:44

Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відеоФото

