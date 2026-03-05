Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

Головоломки допомагають розвивати увагу і пам'ять, а також служать відмінним тренуванням для мозку.

Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Одним з найулюбленіших завдань серед любителів подібних розваг є головоломки формату "Знайдіть відмінності". У них потрібно уважно розглянути дві майже однакові картинки і виявити невеликі відмінності між ними.

На перший погляд зображення здаються ідентичними, проте в них приховані дрібні деталі, які і потрібно помітити. Про це пише Jagranjosh.

Готові перевірити свою уважність? Подивіться на два зображення, на яких хлопчик купає свою собаку. Спочатку може здатися, що картинки повністю збігаються, але насправді між ними є три невеликі відмінності.

Чи зможете ви знайти їх всього за 31 секунду? Спробуйте і перевірте свою спостережливість.

Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Ваше завдання - виявити всі три відмінності до того, як закінчиться час. Вони можуть ховатися де завгодно: в кольорі, формі предметів або навіть у розташуванні найдрібніших деталей.

Вдалося знайти всі три?

Вітаємо тих, кому це вдалося - у вас відмінна уважність і розвинені навички спостереження.

Якщо ж ви не змогли знайти всі відмінності, не переживайте - правильну відповідь можна подивитися нижче.

Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

