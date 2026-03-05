Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

Одним з найулюбленіших завдань серед любителів подібних розваг є головоломки формату "Знайдіть відмінності". У них потрібно уважно розглянути дві майже однакові картинки і виявити невеликі відмінності між ними.
На перший погляд зображення здаються ідентичними, проте в них приховані дрібні деталі, які і потрібно помітити. Про це пише Jagranjosh.
Готові перевірити свою уважність? Подивіться на два зображення, на яких хлопчик купає свою собаку. Спочатку може здатися, що картинки повністю збігаються, але насправді між ними є три невеликі відмінності.
Чи зможете ви знайти їх всього за 31 секунду? Спробуйте і перевірте свою спостережливість.
Ваше завдання - виявити всі три відмінності до того, як закінчиться час. Вони можуть ховатися де завгодно: в кольорі, формі предметів або навіть у розташуванні найдрібніших деталей.
Вдалося знайти всі три?
Вітаємо тих, кому це вдалося - у вас відмінна уважність і розвинені навички спостереження.
Якщо ж ви не змогли знайти всі відмінності, не переживайте - правильну відповідь можна подивитися нижче.
Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадати оптичну ілюзію не складе особливих труднощів.
Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.
А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.
Інші ребуси:
- Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні танцюючої дівчини за 43 с
- Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с
- Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дітей з книгою за 43 с
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред