Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

В МЗС країни вже відреагували на атаку і попередили Іран про можливі наслідки.

https://glavred.net/world/iran-atakoval-dronami-azerbaydzhan-est-ranenye-povrezhden-aeroport-10746200.html Посилання скопійоване

Атаку іранських дронів підтвердили в Азербайджані / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Головне:

Іран атакував Азербайджан

Безпілотники впали на один із терміналів аеропорту

Внаслідок атаки є поранені

Вранці 5 березня видання Reuters повідомило про атаку іранських дронів на місто Нахічевань в Азербайджані. Цей населений пункт розташований на кордоні біля Ірану. У Нахічевані повідомили про вогонь та хмару диму в небі.

МЗС Азербайджану оперативно відреагувало на інформацію і підтвердило атаку. Один із дронів впав на будівлю термінала аеропорту, а інший - біля шкільної будівлі в селі Шекерабад. Вже відомо, що поранення отримали двоє цивільних.

відео дня

"Ми рішуче засуджуємо ці атаки безпілотників, здійснені з території Ісламської Республіки Іран, в результаті яких було пошкоджено будівлю аеропорту та поранено двох цивільних жителів. Цей напад на територію Азербайджану суперечить нормам і принципам міжнародного права та служить посиленню напруженості в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Азербайджан вимагає пояснень та термінових заходів для запобігання повторенню таких інцидентів у майбутньому. Посла Ірану вже навіть викликали до МЗС, де йому буде вручено відповідну ноту протесту.

"Азербайджанська сторона залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь", - додали в МЗС.

Тим часом ЗМІ пишуть, що Іран вдарив по Азербайджану далекобійним БпЛА "Arash 2". Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео атаки дронів на Азербайджан:

Чи став напад на Іран відкриттям другого фронту світової війни - думка експерта

Главред писав, що за словами політичного аналітика Володимира Горбача, відкриття другого фронту цієї війни несе як загрози так і можливості для України. В Ірані зараз відбувається демонстрація сили Сполучених Штатів.

Крім суто військово-технічної складової тут важлива й військово-психологічна - здатність ухвалювати й реалізовувати політичні рішення. Це потенційно може схилити Кремль до нечуваної з їхнього боку зговірливості. Особливо під тиском КНР, якщо він, звичайно, буде.

Ситуація в Ірані - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що на початку операції "Епічна лють" Сполучені Штати знищили іранський авіаносець "Шахід Бахман Багері", який вважався найбільшим бойовим кораблем, потопленим із часів Другої світової війни.

Напередодні Сполучені Штати повідомили про знищення 17 іранських кораблів і одного підводного човна з початку операції "Епічна лють". Крім того, американські сили вразили майже дві тисячі цілей.

Раніше стало відомо, що асамблея експертів під тиском Корпусу вартових ісламської революції обрала Моджтабу Хаменеї наступним лідером Ісламської Республіки.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред