Рекордний трансфер гравця Динамо на паузі: інсайдер розкрив причину

Сума трансферу Яцика оцінюється приблизно у три мільйони євро чи доларів.

https://glavred.net/sport/rekordnyy-transfer-igroka-dinamo-na-pauze-insayder-raskryl-prichinu-10746416.html Посилання скопійоване

Костюк заявляє, що хавбек потрібен команді / Колаж: Главред, фото: instagram.com/yatsyk5, скріншот

Коротко:

Динамо погодило трансфер півзахисника Олександра Яцика в Металіст 1925

Сума угоди, за даними джерел, близько 3 млн євро/доларів

Перехід поки блокує головний тренер Динамо Ігор Костюк

Металіст 1925 погодив з Динамо умови щодо трансферу півзахисника Олександра Яцика. За інформацією відомого журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса в ефірі YouTube-каналу "BurBuzz", сторони вже домовилися про перехід 23-річного хавбека.

"Динамо, в принципі, вже домовилося з Металістом 1925 про його продаж. Там наскільки я дізнавався, то ціна навіть чималенька по мірках Динамо фігурує – близько трьох млн євро/доларів", — повідомив Бурбас. відео дня

Знайомства та особисті зв’язки Яцика

Журналіст також зазначив, що Яцика добре знає головний тренер харків’ян Младен Бартулович по спільній роботі у Зорі, а з президентом клубу Олександр підтримує дружні стосунки.

"З Яциком добре знайомий президент Металіста 1925 Богдан Бойко. Він займався в структурі ще Динамо. Він там в дитячій школі займався. В них різниця, здається, роки три десь плюс-мінус, але десь вони в структурі цій познайомилися. Зараз вони підтримують якісь взаємини", — додав Бурбас.

Динамо Київ / Інфографіка: Главред

Трансфер блокує головний тренер Динамо

Проте трансфер наразі блокує головний тренер Динамо Ігор Костюк, який не хоче відпускати гравця.

"Є одна умова, чому Динамо не відпускає зараз Яцика. Це Ігор Костюк, який каже: "Він мені потрібен"", — наголосив журналіст.

Футбол - новини за темою

Як раніше писав Главред, трансфер Михайла Мудрика з донецького "Шахтаря" до лондонського "Челсі" став рекордним для українського футболу. Проте через три роки після угоди "гірники" можуть зіткнутися з серйозними юридичними проблемами.

Крім того, через серйозні кадрові втрати національна збірна України може отримати нові обличчя у складі перед півфінальним стиковим матчем відбору ЧС-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня.

Нагадаємо, що президент київського "Динамо" Ігор Суркіс прокоментував переконливу перемогу команди у 18-му турі УПЛ над "Епіцентром" Епіцентр з рахунком 4:0, а також пояснив кадрові рішення тренерського штабу щодо досвідчених футболістів.

Читайте також:

Динамо Київ - найтитулованіший клуб України Динамо Київ - український футбольний клуб із міста Київ, постійний учасник чемпіонатів України з футболу. Найтитулованіший футбольний клуб СРСР і України. Як повідомляє Вікіпедія, клуб було засновано 13 травня 1927 року. У першому чемпіонаті незалежної України "Динамо" поступилося в матчі за звання чемпіона сімферопольській "Таврії". Однак після цього кияни дев'ять разів поспіль вигравали золоті медалі. У 1997 році "Динамо" знову очолив Валерій Лобавновський. Під його керівництвом у 1999-му біло-блакитні дійшли до півфіналу Ліги Чемпіонів, де за сумою двох матчів поступилися мюнхенській "Баварії" (3:3 і 0:1). Лобановський помер 13 травня 2002-го року. Після смерті Лобановського "Динамо" очолювали Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Йожеф Сабо, Анатолій Дем'яненко, Юрій Сьомін, Олег Блохін, Сергій Ребров та інші.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред