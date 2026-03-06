США поруч із РФ та Китаєм: що приховує несподівана позиція в МАГАТЕ, деталі

Рада МАГАТЕ засуджує напади на українську енергетичну інфраструктуру як пряму загрозу ядерній безпеці.

https://glavred.net/world/ssha-ryadom-s-rf-i-kitaem-chto-skryvaet-neozhidannaya-poziciya-v-magate-detali-10746482.html Посилання скопійоване

США вперше блокують резолюцію МАГАТЕ / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Коротко:

США приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру проти резолюції МАГАТЕ

Резолюція засуджує напади на енергетичну інфраструктуру України

Це сьома резолюція МАГАТЕ щодо України з початку війни

Сполучені Штати Америки приєдналися до Росії, Китаю та Нігеру, висловивши незгоду з резолюцією, прийнятою Радою керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Документ засуджував напади на енергетичну інфраструктуру України, підкреслюючи загрозу ядерній безпеці, пише Reuters.

Позиція США

Рада МАГАТЕ, що складається з 35 країн, ухвалила вже сьому резолюцію щодо України з моменту вторгнення Росії чотири роки тому. Вперше США проголосували проти. У своїй заяві перед голосуванням американські дипломати зазначили:

відео дня

"Хоча ми продовжуємо підтримувати роботу МАГАТЕ в країні, ми не підтримуємо поточний розгляд Радою непотрібної резолюції, яка не сприяє досягненню миру між Україною і Росією".

Хто підтримав і хто утримався

За інформацією Reuters, резолюцію підтримали 20 країн, серед них Франція, Велика Британія, Австралія, Канада, Південна Африка та Аргентина. Десять держав утрималися, включно з Бразилією, Єгиптом, Марокко та Саудівською Аравією.

Чотири країни, включно зі США, проголосували проти. Формулювання цього документа було м’якшим, ніж у попередніх резолюціях.

Атомні станції України / Інфографіка: Главред

Зміст резолюції

В тексті резолюції зазначається: "Рада ще раз підкреслює, що атаки на енергетичну інфраструктуру України, призначену для забезпечення електроенергією атомних електростанцій, у тому числі Запорізької АЕС, становлять пряму загрозу ядерній безпеці".

Цілі атак РФ на енергетичну інфраструктуру - оцінка експерта

Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, що удари по підстанціях та магістральних ЛЕП значно послаблюють стійкість енергомережі України та ускладнюють перерозподіл електроенергії між регіонами.

За його словами, короткострокові відключення електроенергії в такій ситуації є вимушеним заходом, необхідним для запобігання масштабним аваріям.

Політика США щодо України - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передали Україні значну кількість боєприпасів безкоштовно, тоді як ці запаси могли б бути продані іншим країнам, зокрема на Близький Схід. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами після зустрічі з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом.

Пізніше американський президент також заявив, що український лідер Володимир Зеленський нібито не зацікавлений у завершенні війни. У інтерв’ю Politico Трамп назвав його перешкодою на шляху до укладення мирної угоди.

Згодом США звернулися до України з проханням про спеціалізовану допомогу у протидії дронам-камікадзе типу "Shahed" у Близькосхідному регіоні. Київ відгукнувся на запит американської сторони. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред