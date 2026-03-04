До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати

Україну очікує тепла та сонячна погода без різких похолодань.

Погода в Україні на березень / Коллаж: Главред

Весна впевнено вступає у свої права. В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, коли очікувати потепління Україні, де буде найтепліше та коли очікувати багато сонця.

Якої погоди очікувати найближчими днями в Україні?

З 5 березня буде поле підвищеного атмосферного тиску у більшості регіонів, тому опадів не чекаємо. Лише у східних областях та на північному сході прогнозуємо невеликий сніг та дощ. Це за рахунок того, що на північний схід від території України буде проходити циклон і атмосферні фронти від нього будуть зачіпати і впливати на нашу територію.

Також до України поширюється прохолодніша повітряна маса з північного заходу. Вночі розраховуємо на слабкий мінус, а вдень плюс +4 - +9 тепла. На Закарпатті та півдні країни до +14

Найпрохолодніше залишається на північному сході країни.

За рахунок того що буде більше хмарності, температура буде +1 +6.

Вже 6 березня, в п'ятницю, по лівобережжю України ці атмосферні фронти охоплюватимуть більшу територію України. Тому очікуємо невеликі опади у вигляді мокрого снігу та дощу.

Вночі від +3 тепла до -4, вдень +2, +9. На Закарпатті до +14.

Погода на 8 березня в Україні

Яка погода буде в перші вихідні весни?

7 березня почне більш інтенсивно впливати поле підвищеного атмосферного тиску і воно вже забезпечить нам погоду без опадів у всіх регіонах. Буде більше прояснень.

Така погода очікується і 8 березня. Температура вночі трошечки знизиться, вночі від - 1 до -6 морозу. Вдень від +5 до +11 у більшості регіонів.

У західних областях до +15. Очікуємо справжню весняну погоду. Північний схід та схід вдень +1 +7.

З якої погоди розпочнеться наступний тиждень?

Найближчі синоптичні перспективи досить приємні та комфортні, весняні, тому очікуємо сонячні дні і з приємними показниками температури. І така тенденція, в принципі, зберігається і на початок наступного тижня, переважання поля підвищеного атмосферного тиску, тому в основному без опадів. Сильних коливань температури, не очікуємо.

Чи наступила метеорологічна весна в Україні?

По деяких регіонах в нас дійсно починається метеорологічна весна. Сиди ми рахуємо Закарпаття та південь країни. Загалом, коли середня добова температура в нас стає вище 0 стабільно і вже іде в бік підвищення і нижче не опускається, тоді говоримо про метеорологічну весну.

Але є ще агрометеорологи. Вони виділяють про перехід середньодобової температури +5 - це тоді, коли вже відновлюється вегетація. Вони кажуть: "Тоді вже справжня весна". Тобто цей проміжок між переходом через 0 і через +5 - це таке передвесіння погода. Тобто по температурних показниках, коли вже вище 0° - це вважається вже весняний характер погоди.

Чи очікувати нам у березні на різку зміну погоди?

Наразі таких прогнозів саме для території України, офіційних і розрахунків ми не спостерігаємо. До 9-10 березня у нас буде справжня весняна температура. Але ми завжди нагадуємо, що березень в нас - це перехідний місяць, і ми знаємо, які сюрпризи він може в собі нести. Вже історія про це пам'ятає, навіть в недалекому відносно майбутньому. Тому, звичайно, прояви погоди в березні можуть бути як майже літні, так і справжні зимові.

Якою буде третя декада березня ми не знаємо. Наразі, таких прогнозів з практичними показниками немає. Перша та друга декада березня пройде з більш сухою погодою та помірними значеннями температури, досить типовими для цієї пори року.

Найхолодніша зима

Як пройшла зима в Україні, чи можна назвати її аномальною?

По Києву вже детальніше розписала наша Центральна фізична обсерваторія, що за даними її спостережень метеостанції Київ, середньомісячна температура за календарну зиму склала -4°, що нижче кліматичної норми на півтора градуси. В принципі, останній раз подібна холодна зима у столиці була у 2010-2011 роках. Тоді температура за всю зиму склала -4,2 градуси.

Загалом по всій Україні, така сама тенденція зберігається, тому що ми бачимо, що особливо північ та північно-східні регіони були з такими самими показниками. Звичайно, ця інформація ще буде уточнюватися.

У Києві найбільш холодним днем зими було 10 лютого, коли температура знизилася вночі до -20°. Найтеплішим для Києва - це 10 грудня, тоді температура підвищилась до +9,3°.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

