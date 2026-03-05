Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Лайфхаки

Навіщо обприскувати душ оцтом і як правильно це робити - лайфхак

Віталій Кірсанов
5 березня 2026, 21:30
Підтримувати душ у хорошому стані буває непросто.
Навіщо обприскувати душ оцтом
Навіщо обприскувати душ оцтом / Колаж: Главред, фото: pexels.com, larazon.es

Ви дізнаєтеся:

  • Чому оцет ефективний
  • Як приготувати розчин
  • Як часто потрібно використовувати оцет

Звичайний продукт, який є майже на кожній кухні, може стати ефективним помічником у прибиранні ванної кімнати. Мова йде про білий оцет - простий і доступний засіб, який допомагає підтримувати чистоту душової кабіни і боротися з важковидаляними плямами. Про це пише видання La Razón.

Підтримувати душ у хорошому стані буває непросто. Постійна волога, залишки мила і вапняний наліт поступово залишають на склі і поверхнях помітні сліди. Згодом це позбавляє скло прозорості і може сприяти появі цвілі. Тому багато людей все частіше відмовляються від агресивних побутових хімікатів на користь більш простих домашніх засобів.

відео дня

Чому оцет ефективний

Білий оцет містить оцтову кислоту - речовину, яка здатна розчиняти мінеральні відкладення і залишки мила. Особливо корисно це в регіонах з жорсткою водою, де підвищений вміст кальцію і магнію призводить до появи характерних білих розводів на склі. Кислота допомагає зруйнувати ці відкладення і полегшує їх видалення без сильного тертя.

Крім того, фахівці відзначають, що кислі розчини можуть частково зменшувати кількість деяких мікроорганізмів на побутових поверхнях. Важливо пам'ятати, що оцет не може повністю замінити спеціальні дезінфікуючі засоби, якщо потрібна глибока санітарна обробка.

Як приготувати розчин

Щоб оцет ефективно очищав поверхні і при цьому не пошкоджував їх, його рекомендується розбавляти водою. Найпростіший варіант - змішати рівні частини білого оцту і теплої води в пляшці з розпилювачем.

Далі можна діяти наступним чином:

  • Перед використанням добре струсіть суміш.
  • Розпиліть розчин на скло, напрямні та місця з видимими плямами.
  • Залиште засіб на 10-15 хвилин, щоб кислота розчинила наліт.
  • Акуратно протріть поверхню м'якою губкою без абразивів.
  • Змийте все чистою водою.
  • Протріть скло сухою тканиною або гумовим скребком.

Висушування скла після кожного душу - одна з найпростіших і найефективніших профілактичних заходів, яка допомагає запобігти появі вапняного нальоту.

Коли варто бути обережним

Незважаючи на універсальність оцту, він підходить не для всіх матеріалів. Тривалий контакт з такими металами, як алюміній, мідь або залізо, може викликати окислення. Тому краще наносити розчин переважно на скляні поверхні, а металеві деталі після обробки протирати сухою тканиною.

Також оцет не рекомендується використовувати на натуральному камені - наприклад, на мармурі або граніті. Кислота може пошкодити їх поверхню, викликати потемніння або появу плям. Перед повною обробкою душової кабіни варто протестувати розчин на невеликій і непомітній ділянці.

Як часто потрібно використовувати оцет

Частота прибирання залежить насамперед від жорсткості води. Якщо вода містить багато мінералів, душ краще обробляти раз на тиждень, щоб запобігти накопиченню нальоту. У районах з м'якою водою досить проводити таке очищення приблизно раз на два тижні.

Є кілька ознак, які підказують, що пора провести прибирання:

  • білі розводи на склі;
  • темні плями в кутах або на напрямних;
  • поява затхлого запаху у ванній.

Важливе доповнення

Навіть найефективніший засіб не замінить правильної вентиляції. Після душу рекомендується відкривати вікно або вмикати витяжку - це знижує рівень вологості і перешкоджає розвитку грибка. Також важливо стежити за станом ущільнювачів і не допускати застою води.

При правильному і помірному використанні оцет може стати простим і недорогим способом підтримувати душову кабіну чистою і прозорою, не вдаючись до агресивної побутової хімії.

Як довго залишати чистячі засоби перед тим, як змити їх
Як довго залишати чистячі засоби перед тим, як змити їх / Інфографіка - Главред

Вам також може бути цікаво:

Де використовують білий оцет?

Білий оцет часто використовують як побутовий засіб для чищення. З метою безпеки та щоб уникнути пошкодження очищуваних поверхонь, рекомендується розбавляти його водою. Оскільки оцет кислий, він може розчиняти мінеральні відкладення на склі, кавоварках та інших гладких поверхнях. Він також ефективно очищає нержавіючу сталь і скло.

Оцет можна використовувати для полірування міді, латуні, бронзи або срібла. Це відмінний розчинник для очищення епоксидної смоли, а також жувальної гумки на цінниках типу наклейок, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ванная ванна лайфхак цікаві новини оцет
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

22:19Війна
США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

20:03Світ
Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

19:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Останні новини

23:04

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

23:01

Невеликий сад, а ефект величезний: магнолії, які варто посадити вже зараз

22:35

"Змінився він": Кравець розповіла правду про чоловіка на тлі чуток про розлучення

22:19

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

21:57

Один несподіваний предмет збереже сміттєве відро чистим і сухим надовгоВідео

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
21:55

Вимикатимуть, але не для всіх черг: графіки для Дніпра та області на 6 грудняФото

21:30

Навіщо обприскувати душ оцтом і як правильно це робити - лайфхак

21:30

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

21:13

Рекордний трансфер гравця Динамо на паузі: інсайдер розкрив причину

Реклама
20:58

Одна помилка при посадці — і кущ згниє: головний секрет вирощування полуниціВідео

20:39

Роман почався на кладовищі: відома співачка розповіла про любовну пригоду

20:21

"Я завжди вільний": Харчишин після розриву з Соколовою розкрив дану їй обіцянку

20:03

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

19:49

Поліція затримала п'яну Брітні Спірс на автотрасі - що відомо

19:45

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному моріВідео

19:33

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

19:30

Весняне потепління вже близько: що погода підготувала для Дніпра на вихідні

19:24

Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн ЗаходуВідео

19:19

"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

19:10

Навіщо Іран атакував Азербайджан дронами: Невзлін назвав причинуПогляд

Реклама
18:52

Хитрість садівників: що посадити поруч з помідорами для ідеального смакуВідео

18:40

Яка була національність у "трьох богатирів" – історик вказав на цікавий нюансВідео

18:39

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

18:13

Вагітну Белень терміново госпіталізували до лікарні

18:06

У центрі України могло з’явитися місто Ексампей: якому облцентру пропонували цю назву

17:54

Відбувається зачистка територій: в DeepState розкрили масштаби просування ЗСУ

17:52

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

17:34

РФ може різко змінити баланс сил на фронті: розкрито тривожний сценарій

17:19

"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

17:09

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

17:06

Знайшов "еліксир молодості": люди сперечаються про справжній вік дідусяВідео

17:04

У 44 роки: померла дружина соліста російської групи "Отпетые мошенники"

16:54

Доля подарує любов і гармонію п'яти знакам зодіаку: хто серед щасливчиків

16:51

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш УгорщиниВідео

16:44

Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відеоФото

16:35

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:32

Хазяїн зрадив вдруге, але пес знайшов щось неймовірне: історія вражає

16:10

Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

Реклама
16:08

Що подарувати дівчині на 8 березня: ідеї подарунків, які точно порадуютьВідео

16:02

Взялася за нового: Седокова лізе до чоловіка першої дружини Яніса Тімми

16:00

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

15:52

Круте піке: Україна "обвалилася" в рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

15:51

"Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"

15:47

Озеро називають морем: де знаходиться одне з найнезвичайніших водойм планети

15:44

Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

15:28

Шикарний салат з трьох інгредієнтів за 10 хвилин - рецепт

14:57

Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

14:43

Як 6 березня очистити тіло і душу від гріхів: яке церковне свято

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти