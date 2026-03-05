"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

Путіністка Собчак продемонструвала дивний наряд, який розкритикували росіяни.

Ксенію Собчак висміяли ЗМІ / Колаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

Російська ведуча Ксенія Собчак, яка називає себе журналісткою і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зганьбилася на показі мод у Парижі.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, Собчак приїхала до Франції на Паризький тиждень моди. Раніше путіністка з гордістю розповідала, що для неї розробили спеціальний графік із щоденною зміною нарядів і зачісок. Вона також хвалилася, що з нею працювали топові стилісти РФ, однак це їй не допомогло.

Собчак висміяли за безглузде вбрання / Фото spletnik.ru

На показі модного дому Dior були присутні світові знаменитості, серед яких Дева Кассель, Шарліз Терон, модель Емілі Ратаковскі, дочка Мілли Йовович Евер Андерсон, актриса Аня Тейлор-Джой, Маколей Калкін, модель Прянка Чопра, музикант Фаррелл Вільямс і багато інших.

Всі вони були одягнені в стримані, витончені та елегантні вбрання, на відміну від "наполеона" Собчак.

Собчак висміяли за безглузде вбрання / Фото spletnik.ru

"На показі всі красиві, крім Собчак", "Росіяни в Парижі – обійняти і плакати", "Гірше за Собчак тільки Прянка Чопра і Ратаковскі", "Собчак безглузда як клоун", – пишуть користувачі в коментарях.

Позиція Собчак щодо війни

Собчак робить досить гучні заяви, критикує владу, бере інтерв'ю у знаменитостей, які не підтримують війну. З іншого боку, журналістка намагається логічно пояснювати вчинки Путіна і вірить в "хороших росіян". Ксенію часто відносять до агентів Кремля під виглядом ліберальної опозиціонерки, яка завуальовано просуває пропагандистські наративи.

Про особу: Ксенія Собчак Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсер кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.

