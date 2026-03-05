"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

Коротко:
- Що одягла Собчак
- Чому її розкритикували в мережі
Російська ведуча Ксенія Собчак, яка називає себе журналісткою і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, зганьбилася на показі мод у Парижі.
За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, Собчак приїхала до Франції на Паризький тиждень моди. Раніше путіністка з гордістю розповідала, що для неї розробили спеціальний графік із щоденною зміною нарядів і зачісок. Вона також хвалилася, що з нею працювали топові стилісти РФ, однак це їй не допомогло.
На показі модного дому Dior були присутні світові знаменитості, серед яких Дева Кассель, Шарліз Терон, модель Емілі Ратаковскі, дочка Мілли Йовович Евер Андерсон, актриса Аня Тейлор-Джой, Маколей Калкін, модель Прянка Чопра, музикант Фаррелл Вільямс і багато інших.
Всі вони були одягнені в стримані, витончені та елегантні вбрання, на відміну від "наполеона" Собчак.
"На показі всі красиві, крім Собчак", "Росіяни в Парижі – обійняти і плакати", "Гірше за Собчак тільки Прянка Чопра і Ратаковскі", "Собчак безглузда як клоун", – пишуть користувачі в коментарях.
Позиція Собчак щодо війни
Собчак робить досить гучні заяви, критикує владу, бере інтерв'ю у знаменитостей, які не підтримують війну. З іншого боку, журналістка намагається логічно пояснювати вчинки Путіна і вірить в "хороших росіян". Ксенію часто відносять до агентів Кремля під виглядом ліберальної опозиціонерки, яка завуальовано просуває пропагандистські наративи.
Ксенія Собчак
Ксенія Собчак - російська журналістка, пропагандистка, теле- і радіоведуча, актриса, сценаристка, продюсер кіно і телебачення. Дочка першого мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і сенатора Людмили Нарусової.
