Путін підписав указ: в ISW попередили про нові цілі збільшення армії РФ

Анна Косик
6 березня 2026, 08:01оновлено 6 березня, 08:39
Цьогоріч кремлівський диктатор нетипово підійшов до питання збільшення чисельності армії.
Путин, армия РФ
Путін привідкрив завісу майбутніх планів РФ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Що повідомили аналітики:

  • Росія у 2026 році найменше розширює армію
  • Путін хоче сформувати нові військові округи
  • Указ Путіна істотно не вплине на ситуацію на фронті

Кремлівський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін 4 березня підписав указ про збільшення чисельності збройних сил країни-агресорки Росії. Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували цей указ.

Вони зазначили, згідно з вказівкою Путіна, російська армія розшириться менш ніж на три тисячі осіб у порівнянні з 2024 роком. Тому цей указ, найімовірніше, пов'язаний з розширенням структури російських сил і формуванням нових військових округів та з'єднань.

"Росія розширювала чисельність збройних сил майже щороку з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році, і розширення у 2026 році є найменшим на сьогодні", – зауважили аналітики.

В ISW додали, що підписаний Путіним указ навряд чи вплине на ситуацію на полі бою в Україні у найближчий час. Він орієнтований на зовсім інше - довгострокові зусилля РФ щодо посилення свого угруповання для майбутніх ескалацій, зокрема з НАТО.

Коли Росія може напасти на країни НАТО - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Івана Ступака, цього року або пізніше, але цілком можливо, що Росія атакує одну з країн НАТО. Не просто так російська пропаганда з 2021 року сміялася і розповідала, як Росія буде захоплювати Литву, Латвію, Естонію.

Експерт зазначає, що після того, як Росія повністю застрягла і загрузла на українському фронті, у неї немає зайвих ресурсів, але Москва може спробувати реалізувати "сценарій Стрелкова-Гіркіна".

Армія РФ на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у лютому армія Росії втратила на фронті на 40-50% особового складу більше, ніж раніше. На кожен квадратний кілометр української території армія РФ втрачала близько 210 окупантів.

Згодом з'ясувалося, що причиною таких втрат стало те, що російські окупанти залишаються без терміналів Starlink. Через це управління військ було паралізовано і виникли випадки "дружнього вогню".

Після того, як усе управління ворожими військами "лягло", на багатьох ділянках фронту були зупинені штурмові дії з боку РФ. Росіяни, які несанкціоновано використовували Starlink в Україні, залишилися без важливих засобів зв'язку.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

війна в Україні Володимир Путін російські війська Фронт
18:40

Яка була національність у "трьох богатирів" – історик вказав на цікавий нюансВідео

18:39

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

