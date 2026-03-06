Рус
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

Віталій Кірсанов
6 березня 2026, 04:00
Головоломки допомагають розвивати увагу і пам'ять, а також служать відмінним тренуванням для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Особливою популярністю серед любителів інтелектуальних завдань користуються ігри формату "Знайдіть відмінності". У таких головоломках потрібно уважно розглянути дві майже однакові картинки і виявити між ними ледь помітні відмінності. Як зазначає Jagranjosh, подібні завдання чудово тренують спостережливість.

Готові перевірити свою уважність? Подивіться на два зображення дівчинки з котом. На перший погляд вони виглядають абсолютно однаковими, проте на картинках заховані три невеликі відмінності.

Чи зможете ви знайти їх всього за 33 секунди? Спробуйте впоратися із завданням і перевірте, наскільки гострий у вас зір.

відео дня

Ваше завдання - знайти всі три відмінності до того, як закінчиться час.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Відмінності можуть ховатися де завгодно: у відтінках кольорів, формі предметів або навіть у розташуванні найдрібніших деталей. Будьте максимально уважні та зосереджені, щоб нічого не пропустити.

Додатковий інтерес таким головоломкам надає обмеження за часом. Воно робить завдання складнішим і одночасно перевіряє терпіння, уважність і здатність швидко помічати деталі.

Чи вдалося вам знайти всі три відмінності?

Якщо так - вітаємо! У вас відмінна спостережливість і хороша концентрація уваги. Ті, хто не зміг їх знайти, можуть перевірити рішення нижче.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете розгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, в якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, всі судді на зображенні – однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще у нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на зображенні є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
