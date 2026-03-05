РФ може різко змінити баланс сил на фронті: розкрито тривожний сценарій

Теоретично мобілізація в РФ могла б змінити баланс сил, вважає Олександр Коваленко.

У РФ можуть оголосити мобілізацію

Головне із заяв Коваленка:

Подальший розвиток подій залежить від динаміки ситуації на фронті

У РФ дефіцит особового складу вже відчувається

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко прокоментував ймовірність використання країною-агресором РФ мобілізаційного потенціалу для продовження війни з Україною.

"Або це буде посилення одного з пріоритетних плацдармів в рамках весняно-літньої військової кампанії, або відкриття нового театру бойових дій — наприклад, проти однієї з європейських країн, тієї ж Естонії. Або ж концентрація на новому напрямку в межах України — скажімо, на Херсонському з перспективою форсування Дніпра", — сказав він в інтерв'ю Главреду.

На думку військового експерта, подальший розвиток подій залежав би від динаміки ситуації на фронті.

"Тобто теоретично мобілізація могла б змінити баланс сил. Якщо вони і будуть проводити мобілізацію, то, ймовірно, мова піде як мінімум про 300 тисяч осіб. Адже немає сенсу оголошувати масштабну мобілізацію, не сформувавши значний резерв, який дозволив би забезпечити російські окупаційні війська ресурсом як мінімум на рік стабільних бойових дій без урахування втрат", - зазначив він.

Коваленко додав, що незважаючи на те, що росіяни і раніше не надто звертали уваги на втрати, зараз дефіцит особового складу вже відчувається.

"У той же час, навіть якщо вони зберуть ці 300 тисяч і сконцентрують їх на одному напрямку, інші ділянки фронту неминуче почнуть страждати від нестачі ресурсів. Тому, швидше за все, відбудеться певний перерозподіл сил між напрямками", - резюмував він.

Умови для можливого перемир'я: погляд американського генерала

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес вважає, що Володимир Путін не піде на припинення вогню, поки розраховує на ослаблення підтримки України з боку Заходу.

На його думку, реальний шанс на перемир'я з'явиться лише тоді, коли Москва зрозуміє, що не здатна домогтися військової перемоги. Це, як зазначає Ходжес, можливо за умови чіткої і безумовної готовності США та європейських країн забезпечувати Україну всім необхідним - як зброєю, так і економічною допомогою.

Як повідомляв Главред, Росія почала запускати по Україні модифіковані ударні дрони "Шахед", до яких кріплять старі радянські ракети Р-60, нібито для ураження українських вертольотів і обходу систем ППО.

Нагадаємо, колишній глава Луганської військово-цивільної адміністрації та екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що навіть у разі паузи на фронті Україна зіткнеться з загрозою відновлення російського впливу в політичному та інформаційному форматі.

Раніше повідомлялося, що Р хоче відтягнути сили України, готуючись до ймовірних атак з Придністров'я. Окупанти вже терміново активізували свою роботу в цьому регіоні Молдови. Про це заявило джерело в ГУР Міноборони України, повідомляє Укрінформ.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

