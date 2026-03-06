'Держтероризм і рекет': у Будапешті взяли в заручники співробітників банку з мільйонами

Україна звинувачує Угорщину в захопленні співробітників Ощадбанку та грошей. В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн та 9 кг золота.

Україна звинувачує Угорщину в захопленні співробітників банку та грошей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РБК Україна

Сибіга заявив про затримання сімох співробітників Ощадбанку в Будапешті

В інкасаторських автомобілях знаходилися 40 млн доларів, 35 млн євро і 9 кг золота

За даними GPS, автомобілі знаходяться в Будапешті біля одного з силових відомств

У Будапешті угорські власті захопили в заручники сімох громадян України - співробітників Ощадбанку - і викрали гроші та цінності. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їх стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі", - зазначив Сибіга.

За його словами, ці семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками.

"Фактично, мова йде про те, що Угорщина взяла заручників і викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні говорив пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм і рекет", - заявив глава МЗС.

Він додав, що вже направлено офіційну ноту з вимогою негайного звільнення громадян України.

У пресслужбі Ощадбанку уточнили, що інцидент стався 5 березня 2026 року.

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку знаходяться в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місцезнаходження автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Де знаходяться співробітники Ощадбанку - поки невідомо.

"Перевезення коштів і цінностей здійснювалося Ощадбанком в межах і на виконання міжнародної угоди з Райффазен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур. Обсяг цінностей, що знаходилися в викрадених автомобілях, склав 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота", - йдеться в повідомленні.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників і майна та повернення їх в Україну.

Інформацію про викрадення авто Ощадбанку та його співробітників підтвердили і в Національному банку України.

"Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їхнього затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу", - йдеться у повідомленні НБУ.

Де заховані викрадені інкасаторські автомобілі

Як пише Європейська правда з посиланням на джерела, Угорщина сховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого антитерористичного центру.

Антитерористичний центр Угорщини – це силова структура підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ. Раніше центр вже залучали для антиукраїнських урядових акцій, наприклад, у випадку із затриманням та видворенням українського екс-дипломата.

Скандал між Україною та Угорщиною - що відомо

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито підготовку Україною диверсій проти угорської енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим влада країни запроваджує обмеження поблизу українського кордону та посилює військову присутність біля енергетичних об'єктів.

Орбан також оприлюднив у соцмережі X відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. У ньому він заявив, що пвпродовж останніх чотирьох років український лідер нібито не сприймає позицію угорської влади та угорського суспільства щодо війни між Росією та Україною.

Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Крім того, прем'єр Угорщини висунув Україні ультимативні вимоги, фактично вдавшись до енергетичного тиску. Він пригрозив, що Будапешт може припинити постачання електроенергії, якщо Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкодження нафтопроводу "Дружба" сталося з вини Росії, а не України, і порадив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану звертатися з цього питання до Москви.

Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

