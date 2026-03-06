Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Держтероризм і рекет": у Будапешті взяли в заручники співробітників банку з мільйонами

Анна Ярославська
6 березня 2026, 07:36оновлено 6 березня, 08:36
Україна звинувачує Угорщину в захопленні співробітників Ощадбанку та грошей. В інкасаторських автомобілях було $40 млн, €35 млн та 9 кг золота.
Андрій Сибіга, Віктор Орбан, Ощадбанк
Україна звинувачує Угорщину в захопленні співробітників банку та грошей / Колаж: Главред, фото: УНІАН, РБК Україна

Коротко:

  • Сибіга заявив про затримання сімох співробітників Ощадбанку в Будапешті
  • В інкасаторських автомобілях знаходилися 40 млн доларів, 35 млн євро і 9 кг золота
  • За даними GPS, автомобілі знаходяться в Будапешті біля одного з силових відомств

У Будапешті угорські власті захопили в заручники сімох громадян України - співробітників Ощадбанку - і викрали гроші та цінності. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Сьогодні в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України. Причини, а також їх стан здоров'я та можливість зв'язку з ними досі невідомі", - зазначив Сибіга.

відео дня

За його словами, ці семеро українців є співробітниками державного Ощадбанку, які виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією та Україною та перевозили кошти та цінності в рамках регулярних перевезень між державними банками.

"Фактично, мова йде про те, що Угорщина взяла заручників і викрала гроші. Якщо це та "сила", про яку сьогодні говорив пан Орбан, то це сила злочинної банди. Це державний тероризм і рекет", - заявив глава МЗС.

Він додав, що вже направлено офіційну ноту з вимогою негайного звільнення громадян України.

Знімок екрана

У пресслужбі Ощадбанку уточнили, що інцидент стався 5 березня 2026 року.

Згідно з даними GPS-сигналу, незаконно затримані автомобілі Ощадбанку знаходяться в центрі Будапешта, поблизу однієї з силових структур Угорщини. Місцезнаходження автомобілів підтверджено представниками посольства України в Угорщині та Міністерства закордонних справ України.

Де знаходяться співробітники Ощадбанку - поки невідомо.

"Перевезення коштів і цінностей здійснювалося Ощадбанком в межах і на виконання міжнародної угоди з Райффазен Банк, Австрія. Вантаж був оформлений відповідно до міжнародних правил перевезень і чинних європейських митних процедур. Обсяг цінностей, що знаходилися в викрадених автомобілях, склав 40 млн дол. США, 35 млн євро, 9 кг золота", - йдеться в повідомленні.

Ощадбанк вимагає негайного звільнення своїх співробітників і майна та повернення їх в Україну.

Інформацію про викрадення авто Ощадбанку та його співробітників підтвердили і в Національному банку України.

"Ми вимагаємо від влади Угорщини негайного звільнення громадян України та офіційного пояснення причин їхнього затримання, а також надання інформації про місце перебування інкасаторських авто та відповідного вантажу", - йдеться у повідомленні НБУ.

'Держтероризм і рекет': у Будапешті взяли в заручники співробітників банку з мільйонами

Де заховані викрадені інкасаторські автомобілі

Як пише Європейська правда з посиланням на джерела, Угорщина сховала викрадені інкасаторські машини Ощадбанку на закритій території свого антитерористичного центру.

Антитерористичний центр Угорщини – це силова структура підконтрольна угорському Міністерству внутрішніх справ. Раніше центр вже залучали для антиукраїнських урядових акцій, наприклад, у випадку із затриманням та видворенням українського екс-дипломата.

Скандал між Україною та Угорщиною - що відомо

Як писав Главред, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито підготовку Україною диверсій проти угорської енергетичної інфраструктури. У зв'язку з цим влада країни запроваджує обмеження поблизу українського кордону та посилює військову присутність біля енергетичних об'єктів.

Орбан також оприлюднив у соцмережі X відкритий лист президенту України Володимиру Зеленському. У ньому він заявив, що пвпродовж останніх чотирьох років український лідер нібито не сприймає позицію угорської влади та угорського суспільства щодо війни між Росією та Україною.

Орбан - інфографіка
Віктор Орбан / Інфографіка: Главред

Крім того, прем'єр Угорщини висунув Україні ультимативні вимоги, фактично вдавшись до енергетичного тиску. Він пригрозив, що Будапешт може припинити постачання електроенергії, якщо Київ не відновить транзит російської нафти трубопроводом "Дружба".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пошкодження нафтопроводу "Дружба" сталося з вини Росії, а не України, і порадив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану звертатися з цього питання до Москви.

Інші новини:

Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Угорщина Ощадбанк новини України Андрій Сибіга
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Країну накриває потужна магнітна буря: відома дата піку шторму

Країну накриває потужна магнітна буря: відома дата піку шторму

09:07Синоптик
Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії

09:00Інтерв'ю
Чому різко виріс курс долара в Україні: Новак пояснив причини

Чому різко виріс курс долара в Україні: Новак пояснив причини

08:50Погляди
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

Китайський гороскоп на сьогодні 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Китайський гороскоп на сьогодні 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Відбувся масштабний обмін полоненими з Росією - кого повернули додому

Відбувся масштабний обмін полоненими з Росією - кого повернули додому

Гороскоп Таро на завтра, 6 березня: Тельцям - рішення, Левам - створювати

Гороскоп Таро на завтра, 6 березня: Тельцям - рішення, Левам - створювати

Останні новини

09:07

Країну накриває потужна магнітна буря: відома дата піку шторму

09:00

Чи буде нафта по 150 доларів за барель: Гончар – про передчасну радість Росії

08:56

Вікна сяятимуть аж до осені: чим їх помити навесні, щоб забути про наліт і розводи

08:52

Красиві привітання з 8 березня - картинки і короткі побажання

08:50

Чому різко виріс курс долара в Україні: Новак пояснив причиниПогляд

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
08:22

Трамп зробив гучну заяву про майбутнє Ірану: що сказав

08:01

Путін підписав указ: в ISW попередили про нові цілі збільшення армії РФ

07:36

"Держтероризм і рекет": у Будапешті взяли в заручники співробітників банку з мільйонами

06:52

РФ атакувала дронами Кривий Ріг: загорілася висотка і підприємствоВідео

Реклама
05:33

Циклон повертає на Полтавщину сніг: синоптики попередили про зміну погоди

05:00

Притягнуть гроші та удачу: яких знаків зодіаку закрутить фінансовий вихор

04:41

Викликають сміх і водночас легкий жах: які дивні зачіски були модними в СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчинки з котом за 33 с

03:31

У ґрунту теж є термін придатності: як зрозуміти, що земля для квітів зіпсувалася

03:09

Чому коти "божеволіють" від котячої м'яти: ветеринар пояснила, як вона працюєВідео

02:05

США поруч із РФ та Китаєм: що приховує несподівана позиція в МАГАТЕ, деталі

02:00

"Де всі ці люди": Славу Камінську покинули близькі

01:58

Елтон Джон перестав приховувати синів-підлітків: як виглядають спадкоємці зіркиВідео

01:30

Головний секрет життя: кожна людина приховує таємниці, які приголомшують

01:13

Нове кохання Герміони: Емму Вотсон підловили під час поцілунку з мільярдером

Реклама
00:48

Автоматичні штрафи за відсутність електронної страховки: у МВС зробили заяву

05 березня, четвер
23:56

"Найкраще, що може зробити": Кацуріна похвалилася подарунком від загадкового чоловіка

23:50

Гавкає як собака та полює на гадюк: чому ця кішка вражає навіть вченихВідео

23:45

У Києві та області 6 березня відключать світло: що потрібно знати про нові графіки

23:41

4-річний син Віктора Павліка опинився в лікарні: "Таке ускладнення маємо"

23:04

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходиВідео

23:01

Невеликий сад, а ефект величезний: магнолії, які варто посадити вже зараз

22:56

Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків - перші подробиці

22:35

"Змінився він": Кравець розповіла правду про чоловіка на тлі чуток про розлучення

22:19

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

21:57

Один несподіваний предмет збереже сміттєве відро чистим і сухим надовгоВідео

21:55

Вимикатимуть, але не для всіх черг: графіки для Дніпра та області на 6 грудняФото

21:30

Навіщо обприскувати душ оцтом і як правильно це робити - лайфхак

21:30

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

21:13

Рекордний трансфер гравця Динамо на паузі: інсайдер розкрив причину

20:58

Одна помилка при посадці — і кущ згниє: головний секрет вирощування полуниціВідео

20:39

Роман почався на кладовищі: відома співачка розповіла про любовну пригоду

20:21

"Я завжди вільний": Харчишин після розриву з Соколовою розкрив дану їй обіцянку

20:03

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

19:49

Поліція затримала п'яну Брітні Спірс на автотрасі - що відомо

Реклама
19:45

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному моріВідео

19:33

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

19:30

Весняне потепління вже близько: що погода підготувала для Дніпра на вихідні

19:24

Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн ЗаходуВідео

19:19

"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

19:10

Навіщо Іран атакував Азербайджан дронами: Невзлін назвав причинуПогляд

18:52

Хитрість садівників: що посадити поруч з помідорами для ідеального смакуВідео

18:40

Яка була національність у "трьох богатирів" – історик вказав на цікавий нюансВідео

18:39

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти