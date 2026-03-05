П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

У Запорізькій області 6 березня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості.

Відключення світла Запоріжжя - коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

В Запорізькій області будуть діяти графіки відключення електкроенергії

Обмеження почнуть діяти з 7:30 6 березня

Завтра, 6 березня для Запорізької області за вказівкою "Укренерго" будуть введені графіки погодинних відключень світла для населення та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

Графіки відключення електроенергії за чергами та підчергами застосовуватимуться з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикання.

Години відсутності електроенергії:

1.1: 15:00 – 20:00

1.2: 15:00 – 20:00

2.1: 10:30 – 15:30

2.2: 13:30 – 15:30

3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00

3.2: 07:30 – 11:00

4.1: 13:30 – 15:30

5.1: 15:00 – 20:00

5.2: 07:30 – 11:00

6.2: 19:30 – 24:00

Крім того, з 08:00 до 24:00 повністю діятимуть графіки обмеження потужності, які охоплюють усі п’ять черг.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 березня у частині регіонів України з 08:00 і до кінця доби запроваджують погодинні відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Водночас у Запорізькій області тривалість відключень для населення скоротили на п’ять годин. За словами керівника "Запоріжжяобленерго" Андрія Стасевського, якщо ситуація дозволятиме, обмеження електропостачання для мешканців можуть і надалі зменшувати.

Разом із тим графіки відключень електроенергії в Україні, ймовірно, діятимуть щонайменше ще місяць. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Жупанін.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

