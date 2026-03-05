Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

Юрій Берендій
5 березня 2026, 21:30
У Запорізькій області 6 березня діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості.
П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки
Відключення світла Запоріжжя - коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • В Запорізькій області будуть діяти графіки відключення електкроенергії
  • Обмеження почнуть діяти з 7:30 6 березня

Завтра, 6 березня для Запорізької області за вказівкою "Укренерго" будуть введені графіки погодинних відключень світла для населення та обмеження потужності для промисловості. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

Графіки відключення електроенергії за чергами та підчергами застосовуватимуться з урахуванням 30 хвилин, необхідних для перемикання.

відео дня

Години відсутності електроенергії:

  • 1.1: 15:00 – 20:00
  • 1.2: 15:00 – 20:00
  • 2.1: 10:30 – 15:30
  • 2.2: 13:30 – 15:30
  • 3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00
  • 3.2: 07:30 – 11:00
  • 4.1: 13:30 – 15:30
  • 5.1: 15:00 – 20:00
  • 5.2: 07:30 – 11:00
  • 6.2: 19:30 – 24:00

Крім того, з 08:00 до 24:00 повністю діятимуть графіки обмеження потужності, які охоплюють усі п’ять черг.

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 березня у частині регіонів України з 08:00 і до кінця доби запроваджують погодинні відключення електроенергії, а також обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Водночас у Запорізькій області тривалість відключень для населення скоротили на п’ять годин. За словами керівника "Запоріжжяобленерго" Андрія Стасевського, якщо ситуація дозволятиме, обмеження електропостачання для мешканців можуть і надалі зменшувати.

Разом із тим графіки відключень електроенергії в Україні, ймовірно, діятимуть щонайменше ще місяць. Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Жупанін.

Інші новини:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Запоріжжя Запорізька область відключення світла Відключення світла Запорізька область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

22:19Війна
США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

20:03Світ
Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

19:45Україна
Реклама

Популярне

Більше
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Останні новини

23:04

Насіння перцю "прокинеться" миттєво: простий метод, який дає дружні сходи

23:01

Невеликий сад, а ефект величезний: магнолії, які варто посадити вже зараз

22:35

"Змінився він": Кравець розповіла правду про чоловіка на тлі чуток про розлучення

22:19

У США заявили про проблему через допомогу Україні: в ОП відповіли

21:57

Один несподіваний предмет збереже сміттєве відро чистим і сухим надовгоВідео

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала датиДо України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
21:55

Вимикатимуть, але не для всіх черг: графіки для Дніпра та області на 6 грудняФото

21:30

Навіщо обприскувати душ оцтом і як правильно це робити - лайфхак

21:30

П'ятниця без світла: коли не буде світла в Запорізькій області 6 березня, нові графіки

21:13

Рекордний трансфер гравця Динамо на паузі: інсайдер розкрив причину

Реклама
20:58

Одна помилка при посадці — і кущ згниє: головний секрет вирощування полуниціВідео

20:39

Роман почався на кладовищі: відома співачка розповіла про любовну пригоду

20:21

"Я завжди вільний": Харчишин після розриву з Соколовою розкрив дану їй обіцянку

20:03

США просять у України захист від "Шахедів": Зеленський дав доручення

19:49

Поліція затримала п'яну Брітні Спірс на автотрасі - що відомо

19:45

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному моріВідео

19:33

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

19:30

Весняне потепління вже близько: що погода підготувала для Дніпра на вихідні

19:24

Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн ЗаходуВідео

19:19

"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

19:10

Навіщо Іран атакував Азербайджан дронами: Невзлін назвав причинуПогляд

Реклама
18:52

Хитрість садівників: що посадити поруч з помідорами для ідеального смакуВідео

18:40

Яка була національність у "трьох богатирів" – історик вказав на цікавий нюансВідео

18:39

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

18:13

Вагітну Белень терміново госпіталізували до лікарні

18:06

У центрі України могло з’явитися місто Ексампей: якому облцентру пропонували цю назву

17:54

Відбувається зачистка територій: в DeepState розкрили масштаби просування ЗСУ

17:52

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

17:34

РФ може різко змінити баланс сил на фронті: розкрито тривожний сценарій

17:19

"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

17:09

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

17:06

Знайшов "еліксир молодості": люди сперечаються про справжній вік дідусяВідео

17:04

У 44 роки: померла дружина соліста російської групи "Отпетые мошенники"

16:54

Доля подарує любов і гармонію п'яти знакам зодіаку: хто серед щасливчиків

16:51

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш УгорщиниВідео

16:44

Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відеоФото

16:35

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:32

Хазяїн зрадив вдруге, але пес знайшов щось неймовірне: історія вражає

16:10

Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

Реклама
16:08

Що подарувати дівчині на 8 березня: ідеї подарунків, які точно порадуютьВідео

16:02

Взялася за нового: Седокова лізе до чоловіка першої дружини Яніса Тімми

16:00

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

15:52

Круте піке: Україна "обвалилася" в рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

15:51

"Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"

15:47

Озеро називають морем: де знаходиться одне з найнезвичайніших водойм планети

15:44

Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

15:28

Шикарний салат з трьох інгредієнтів за 10 хвилин - рецепт

14:57

Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

14:43

Як 6 березня очистити тіло і душу від гріхів: яке церковне свято

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти