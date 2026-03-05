Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків - перші подробиці

Ольга Навроцька особисто розповіла про те, що сталося.

Ольга Навроцька зробила зізнання / колаж: Главред, фото: instagram.com, Фагот, Ольга Навроцька

Ольга Навроцька поспілкувалася з Марічкою Падалкою

Дизайнерка розповіла про розрив з Фаготом

Український відомий співак Олег Михайлюта, який виступає під псевдонімом Фагот, і дизайнер Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків.

Виявляється, дизайнерка стала новою героїнею YouTube-проєкту Марічки Падалко, але перед виходом випуску ведуча опублікувала зізнання Ольги на своїй сторінці в соцмережах.

"Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мені про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою", - поділилася Падалко.

Інтерв'ю Ольги Навроцької / фото: скрін instagram.com, Марічка Падалко

Більше подробиць Навроцька не розкрила, але Марічка зазначила, що дизайнерка обіцяла поділитися деталями пізніше.

"Що саме? Ольга Навроцька пообіцяла розповісти пізніше. А поки ми бажаємо їй бути щасливою в цей момент і в цьому рішенні", - додала Падалко.

Нагадаємо, восени 2025 року в Мережі з'явилося відео, на якому співак гуляв з невідомою дівчиною, тримаючи її за руку.

Ольга Навроцька / фото: instagram.com, Ольга Навроцька

Про особу: Ольга Навроцька Ольга Навроцька - українська дизайнерка, режисерка, фотографка, стилістка, письменниця і власниця бренду NAVRO. З 2009 року у стосунках з Михайлютою Олегом Ігоровичем (Фагот з ТНМК).

У 2014 році взяла участь у зйомці для благодійного календаря "Іскренні", присвяченого українському національному костюму та його популяризації.

