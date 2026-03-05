Фагот і Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків - перші подробиці

Ви дізнаєтеся:
Український відомий співак Олег Михайлюта, який виступає під псевдонімом Фагот, і дизайнер Ольга Навроцька розійшлися після 16 років стосунків.
Виявляється, дизайнерка стала новою героїнею YouTube-проєкту Марічки Падалко, але перед виходом випуску ведуча опублікувала зізнання Ольги на своїй сторінці в соцмережах.
"Буквально перед виходом цієї розмови Ольга Навроцька повідомила мені про розірвання стосунків зі своїм довготривалим партнером Олегом Михайлютою", - поділилася Падалко.
Більше подробиць Навроцька не розкрила, але Марічка зазначила, що дизайнерка обіцяла поділитися деталями пізніше.
"Що саме? Ольга Навроцька пообіцяла розповісти пізніше. А поки ми бажаємо їй бути щасливою в цей момент і в цьому рішенні", - додала Падалко.
Нагадаємо, восени 2025 року в Мережі з'явилося відео, на якому співак гуляв з невідомою дівчиною, тримаючи її за руку.
Про особу: Ольга Навроцька
Ольга Навроцька - українська дизайнерка, режисерка, фотографка, стилістка, письменниця і власниця бренду NAVRO. З 2009 року у стосунках з Михайлютою Олегом Ігоровичем (Фагот з ТНМК).
У 2014 році взяла участь у зйомці для благодійного календаря "Іскренні", присвяченого українському національному костюму та його популяризації.
