Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн Заходу

Дипломат прогнозує, що тенденція, яка проглядається зараз, може призвести до дестабілізації та розпаду Росії, що водночас вигідно Україні та Європі.

Політика Заходу вже спрямована на майбутній розпад РФ - дипломат / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Тиск з боку країн Заходу невимушено наближає розпад Росії

Такий сценарій полегшить майбутнє для України та Європи

Попри те, що західні лідери не заявляють про бажання розвалити Росію, їхня політика фактично послаблює її економічно та політично. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, країни колективного Заходу своїми діями фактично сприяють ослабленню та потенційному розпаду Росії, навіть якщо вони цього прямо не прагнуть.

"Згадайте, як розвалювався СРСР. Ніхто на Заході не хотів, щоб він розвалився. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо цей "чикен спіч" Буша-Ст., який закликав українців не бути націоналістами, відмовитися від незалежності і йти на уклін до Горбачова. Так само не хотіли розпаду Союзу і в Європі. Ну і що з того? СРСР розвалився. Чому? Тому що політика Заходу була спрямована на те, щоб він розвалився. Ось СРСР і зазнав краху, тому що це була об'єктивна даність. Те ж саме станеться і з Росією", - прогнозує він.

Огризко зазначив, що формально ніхто, включно з Трампом, не заявляє про намір розвалити Росію, проте своїми кроками вони все одно рухають країну до дестабілізації. Жоден із лідерів, таких як Стармер, Мерц чи Макрон, прямо не висловлює бажання розпаду РФ, але їхні дії сприяють цьому процесу. За його словами, це полегшить життя Україні, а також вигідно Європі, яка нині відчуває очевидну загрозу з боку Росії.

Дивіться відео, в якому Володимир Огризко розповів про катастрофічні наслідки війни в Ірані для Росії та Путіна:

Дипломат додав, що через свою делікатність, ліберальність і вихованість західні країни не ставлять перед собою завдання прямо спричинити розпад РФ, посилаючись на те, що влада нібито обрана законно, хоча реальна ситуація добре відома.

"Проте, чомусь для багатьох європейців це така "священна корова", до якої не можна торкатися. Нам, українцям, потрібно допомогти Заходу змінити цю точку зору", - резюмував він.

Чи можливий розпад Росії - думка експерта

Як писав Главред, сучасний стан російської економіки нагадує останні роки існування СРСР, зазначив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Він пояснив, що наприкінці існування Радянського Союзу серія економічних і фінансових потрясінь спочатку призвела до економічного, а потім і політичного краху держави. Новак нагадав про "павловську грошову реформу", яка обесцінила заощадження громадян і поглибила кризу.

За його словами, після цього СРСР втратив можливість повноцінно фінансувати союзні республіки, що прискорило відцентрові процеси і сприяло розпаду країни.

Експерт вважає, що подібний сценарій теоретично можливий і для сучасної Росії.

"Аналогічна ситуація в Росії може спалахнути в будь-який момент. Зараз навіть поодинока заява про вихід зі складу РФ будь-якого регіону здатна спровокувати ланцюгову реакцію по всій країні та аналогічні дії в інших регіонах", - сказав він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Наступний раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США відкладається через події в Ірані. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зеленський підкреслив, що щоденний діалог зі США триває. За його оцінкою, подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від ситуації на фронті.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що альянс не планує зменшувати підтримку України через події, пов’язані з Іраном.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова обмінюватися з партнерами з Близького Сходу технологіями та озброєнням, зокрема дронами-перехоплювачами "Шахедів" на ракети для систем Patriot.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

