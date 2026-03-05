Рус
Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн Заходу

Юрій Берендій
5 березня 2026, 19:24
Дипломат прогнозує, що тенденція, яка проглядається зараз, може призвести до дестабілізації та розпаду Росії, що водночас вигідно Україні та Європі.
Політика Заходу вже спрямована на майбутній розпад РФ - дипломат / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Попри те, що західні лідери не заявляють про бажання розвалити Росію, їхня політика фактично послаблює її економічно та політично. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, дипломат, ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

За його словами, країни колективного Заходу своїми діями фактично сприяють ослабленню та потенційному розпаду Росії, навіть якщо вони цього прямо не прагнуть.

"Згадайте, як розвалювався СРСР. Ніхто на Заході не хотів, щоб він розвалився. Ми з вами прекрасно пам'ятаємо цей "чикен спіч" Буша-Ст., який закликав українців не бути націоналістами, відмовитися від незалежності і йти на уклін до Горбачова. Так само не хотіли розпаду Союзу і в Європі. Ну і що з того? СРСР розвалився. Чому? Тому що політика Заходу була спрямована на те, щоб він розвалився. Ось СРСР і зазнав краху, тому що це була об'єктивна даність. Те ж саме станеться і з Росією", - прогнозує він.

Огризко зазначив, що формально ніхто, включно з Трампом, не заявляє про намір розвалити Росію, проте своїми кроками вони все одно рухають країну до дестабілізації. Жоден із лідерів, таких як Стармер, Мерц чи Макрон, прямо не висловлює бажання розпаду РФ, але їхні дії сприяють цьому процесу. За його словами, це полегшить життя Україні, а також вигідно Європі, яка нині відчуває очевидну загрозу з боку Росії.

Дивіться відео, в якому Володимир Огризко розповів про катастрофічні наслідки війни в Ірані для Росії та Путіна:

Дипломат додав, що через свою делікатність, ліберальність і вихованість західні країни не ставлять перед собою завдання прямо спричинити розпад РФ, посилаючись на те, що влада нібито обрана законно, хоча реальна ситуація добре відома.

"Проте, чомусь для багатьох європейців це така "священна корова", до якої не можна торкатися. Нам, українцям, потрібно допомогти Заходу змінити цю точку зору", - резюмував він.

Чи можливий розпад Росії - думка експерта

Як писав Главред, сучасний стан російської економіки нагадує останні роки існування СРСР, зазначив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

Він пояснив, що наприкінці існування Радянського Союзу серія економічних і фінансових потрясінь спочатку призвела до економічного, а потім і політичного краху держави. Новак нагадав про "павловську грошову реформу", яка обесцінила заощадження громадян і поглибила кризу.

За його словами, після цього СРСР втратив можливість повноцінно фінансувати союзні республіки, що прискорило відцентрові процеси і сприяло розпаду країни.

Експерт вважає, що подібний сценарій теоретично можливий і для сучасної Росії.

"Аналогічна ситуація в Росії може спалахнути в будь-який момент. Зараз навіть поодинока заява про вихід зі складу РФ будь-якого регіону здатна спровокувати ланцюгову реакцію по всій країні та аналогічні дії в інших регіонах", - сказав він.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Наступний раунд мирних переговорів між Україною, Росією та США відкладається через події в Ірані. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Зеленський підкреслив, що щоденний діалог зі США триває. За його оцінкою, подальший розвиток подій значною мірою залежатиме від ситуації на фронті.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підкреслив, що альянс не планує зменшувати підтримку України через події, пов’язані з Іраном.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна готова обмінюватися з партнерами з Близького Сходу технологіями та озброєнням, зокрема дронами-перехоплювачами "Шахедів" на ракети для систем Patriot.

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

19:45Україна
Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

19:33Війна
Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:39Фронт
Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Іран атакував дронами Азербайджан: є поранені, пошкоджено аеропорт

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Як американці садять картоплю: незвичайний спосіб без перекопування

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Їм справді пощастить: фортуна ось-ось усміхнеться чотирьом знакам зодіаку

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Гороскоп на завтра 6 березня: Ракам - радісні новини, Стрільцям - подорож

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

Китайський гороскоп на завтра 6 березня: Зміям - сварки, Півням - негатив

19:45

Росіяни в пастці: з'явилися подробиці знищення Ка-27 РФ у Чорному морі

19:33

Не Путін: Трамп назвав головну перешкоду для миру в Україні

19:30

Весняне потепління вже близько: що погода підготувала для Дніпра на вихідні

19:24

Готують розпад Росії: ексглава МЗС розкрив неочевидні плани країн Заходу

19:19

"Як клоун": путіністка Собчак жорстко зганьбилася в Парижі

До України йде справжня весняна погода: синоптик розповіла про потепління та назвала дати
19:10

Навіщо Іран атакував Азербайджан дронами: Невзлін назвав причину

18:52

Хитрість садівників: що посадити поруч з помідорами для ідеального смаку

18:40

Яка була національність у "трьох богатирів" – історик вказав на цікавий нюанс

18:39

Ворог готує прорив на ключовому напрямку: у ЗСУ розповіли про задум росіян

18:14

Секретні куточки планети: 5 місць, куди людям суворо заборонено вхід

18:13

Вагітну Белень терміново госпіталізували до лікарні

18:06

У центрі України могло з'явитися місто Ексампей: якому облцентру пропонували цю назву

17:54

Відбувається зачистка територій: в DeepState розкрили масштаби просування ЗСУ

17:52

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні хлопчика з собакою за 31 с

17:34

РФ може різко змінити баланс сил на фронті: розкрито тривожний сценарій

17:19

"Тарілки літають": Потап заговорив про розлучення з Настею Каменських

17:09

Орбан пригрозив Україні силовим сценарієм та виставив умови - що відомо

17:06

Знайшов "еліксир молодості": люди сперечаються про справжній вік дідуся

17:04

У 44 роки: померла дружина соліста російської групи "Отпетые мошенники"

16:54

Доля подарує любов і гармонію п'яти знакам зодіаку: хто серед щасливчиків

16:51

"ЗСУ можуть поговорити з Орбаном": Зеленський різко відповів на демарш Угорщини

16:44

Проїзд у приміських автобусах Житомира різко здорожчає: названо нову ціну квитка

16:38

Звільнені з полону захисники не стримали сліз, коли почули рідних - відео

16:35

Долар встановив новий історичний максимум: свіжий курс валют на 6 березня

16:32

Хазяїн зрадив вдруге, але пес знайшов щось неймовірне: історія вражає

16:10

Фрегат РФ горів 18 годин, ушкодження критичні: нові деталі атаки по Новоросійську

16:08

Що подарувати дівчині на 8 березня: ідеї подарунків, які точно порадують

16:02

Взялася за нового: Седокова лізе до чоловіка першої дружини Яніса Тімми

16:00

"Залиште собі": Олена Мозгова жорстко рознесла Клопотенка

15:52

Круте піке: Україна "обвалилася" в рейтингу букмекерів на Євробачення-2026

15:51

"Оскар-2026": названо ведучого-коментатора кінопремії на "Суспільному"

15:47

Озеро називають морем: де знаходиться одне з найнезвичайніших водойм планети

15:44

Без опадів, але з туманом: якою буде погода на Тернопільщині 6 березня

15:28

Шикарний салат з трьох інгредієнтів за 10 хвилин - рецепт

14:57

Зважаючи на ситуацію в Ірані: відомо, чи продовжить НАТО підтримувати Україну

14:43

Як 6 березня очистити тіло і душу від гріхів: яке церковне свято

14:36

Відбувся масштабний обмін полоненими з Росією - кого повернули додому

14:31

Кабаєвій знову перекроїли обличчя: на кого вона схожа

14:29

"Зустріч є безглуздою": Фіцо назвав умову переговорів з Зеленським

14:29

У одних квасоля росте відрами, а в інших майже немає: головна помилка при посадці

14:25

Собака відчула небезпечну хворобу за диханням жінки: лікарі були вражені

14:14

"Вигляд скелета": 63-річна Демі Мур налякала стрімким схудненням

14:13

Сніданок за лічені хвилини з двох інгредієнтів - рецепт

14:08

Трендова - не означає зручна: головний секрет правильного вибору сумки

14:00

Чи будуть українці воювати на Близькому Сході: в ГУР дали чітку відповідь

13:56

В Україні є птах-довгожитель: де він живе і чим особливий

13:43

Груди продовжують рости: лікарі роками не розуміли, що відбувається з дівчиною

13:38

В перші дні весни в Україні подешевшав популярний продукт: яка ціна тепер

12:59

Як отримати майже 100% сходів насіння: городник розкрив простий суперспосіб

12:52

В Україні встановлять нові камери фіксації швидкості: список по областях

