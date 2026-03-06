Циклон повертає на Полтавщину сніг: синоптики попередили про зміну погоди

Попри несприятливі погодні умови температура повітря не впаде нижче 0 градусів.

Погода на Полтавщині 6 березня / фото: УНІАН

Сьогодні, 6 березня, Полтавщина перебуватиме під впливом тилової частини циклону. Тому в області протягом дня очікується хмарна погода з невеликими опадами у вигляді снігу, місцями з дощем.

Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook. До обіду на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла.

Погода в Полтаві 6 березня / фото: скріншот з meteoprog

Однак вже на вихідних і на початку наступного тижня у Полтавській області встановиться антициклональний характер погоди – опади припиняться, хмарність зменшиться.

Синоптична карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Нічні температури повітря залишатимуться слабко від’ємними, а денні на початку наступного тижня поступово підвищаться до 5-10 градусів тепла.

Коли до України прийде справжня весняна погода - прогноз

Главред писав, що за словами начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, найближчі синоптичні перспективи досить приємні та комфортні, весняні, тому в Україні очікуються сонячні дні і з приємними показниками температури.

І така тенденція збережеться і на початок наступного тижня - переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому в основному без опадів. Сильні коливання температури також не прогнозуються.

Нагадаємо, Главред писав, що погода в Тернопільській області 6 березня буде хмарною з проясненнями. Опадів не очікується. На дорогах збережеться ожеледиця. Також можливий слабкий туман.

Чим ожеледь відрізняється від ожеледиці / Інфографіка: Главред

Раніше стало відомо, що початок березня на Житомирщині зустріне мешканців різкими перепадами температури та зміною атмосферних фронтів. Після кількох теплих днів область знову відчує подих зими.

Напередодні синоптики повідомляли, що березень у Дніпрі розпочнеться нестабільною погодою — мешканців міста очікують температурні коливання та повернення прохолоди.

