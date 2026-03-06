Циклон повертає на Полтавщину сніг: синоптики попередили про зміну погоди

Ви дізнаєтесь:
- Які опади накриють Полтавщину
- Як змінюватиметься температура повітря протягом доби
Сьогодні, 6 березня, Полтавщина перебуватиме під впливом тилової частини циклону. Тому в області протягом дня очікується хмарна погода з невеликими опадами у вигляді снігу, місцями з дощем.
Про це повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології у Facebook. До обіду на дорогах місцями буде ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від 0 до 5 градусів тепла.
Однак вже на вихідних і на початку наступного тижня у Полтавській області встановиться антициклональний характер погоди – опади припиняться, хмарність зменшиться.
Нічні температури повітря залишатимуться слабко від’ємними, а денні на початку наступного тижня поступово підвищаться до 5-10 градусів тепла.
Коли до України прийде справжня весняна погода - прогноз
Главред писав, що за словами начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, найближчі синоптичні перспективи досить приємні та комфортні, весняні, тому в Україні очікуються сонячні дні і з приємними показниками температури.
І така тенденція збережеться і на початок наступного тижня - переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому в основному без опадів. Сильні коливання температури також не прогнозуються.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що погода в Тернопільській області 6 березня буде хмарною з проясненнями. Опадів не очікується. На дорогах збережеться ожеледиця. Також можливий слабкий туман.
Раніше стало відомо, що початок березня на Житомирщині зустріне мешканців різкими перепадами температури та зміною атмосферних фронтів. Після кількох теплих днів область знову відчує подих зими.
Напередодні синоптики повідомляли, що березень у Дніпрі розпочнеться нестабільною погодою — мешканців міста очікують температурні коливання та повернення прохолоди.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
