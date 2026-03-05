"Я завжди вільний": Харчишин після розриву з Соколовою розкрив дану їй обіцянку

Харчишин розповів, що у нього "є як мінімум три дами", до яких він добре ставиться і прив'язаний серцем.

Харчишин не сказав, чи вільне зараз його серце

Український музикант, фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розкрив обіцянку, яку дав своїй колишній коханій, відомій журналістці Яніні Соколовій.

В інтерв'ю виданню "РБК-Україна" артист зазначив, що пообіцяв не обговорювати деталі їхніх минулих стосунків. Так він відповів на питання про те, чиєю ініціативою було розкриття їхнього раніше прихованого роману.

За словами музиканта, він вважає за краще не повертатися до цієї теми з поваги до колишньої партнерки.

"Дуже добре поставила питання насправді, яке важко обійти, але з поваги до дами, про яку ти згадуєш, я тримаю слово і обіцянку і поставлю тут крапку в цьому питанні. Ми не обговорюємо і не піднімаємо минуле", - заявив Харчишин.

Журналісти також поцікавилися, чи вільне зараз його серце. Однак співак ухилився від прямої відповіді.

"Я завжди вільний. Коли я у стосунках не вільний, я тікаю від тих стосунків і ціную перш за все свободу в будь-яких стосунках", - сказав він.

При цьому артист зізнався, що в його житті є кілька жінок, до яких він відчуває теплі почуття.

"У мене є як мінімум три дами, до яких я добре ставлюся і до яких прив'язаний серцем", - зазначив музикант.

Також Валерій Харчишин розповів про свої стосунки з колишніми дружинами. За його словами, він зберіг з ними шанобливе і дружнє спілкування.

Так, його перша дружина Вікторія - мати старшого сина - зараз працює його бухгалтером. Музикант підкреслив, що вона навіть не бере у нього гроші за свою роботу.

Про другу колишню дружину, Юлію, він також відгукнувся дуже тепло.

"Я вже говорив, що якщо існує найкраща колишня дружина, то це моя колишня дружина Юля", - поділився артист.

